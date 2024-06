Científicos chilenos descubren cómo controlar la propagación de la luz

Un grupo de científicos chilenos descubrió cómo controlar la propagación de la luz, informó la Universidad de Chile.

La investigación abre la puerta a la creación de nuevos circuitos fotónicos integrados.

“Con esto podemos hacer copias o sistemas similares a las redes que nos rodean, por ejemplo Internet o redes de energía”, explica Marcel Clerc, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

El experimento usó una válvula de cristal líquido con retro inyección óptica para modificar en tiempo real parámetros como la luz y el voltaje. El trabajo empleó técnicas para crear un modelo que explicó lo observado en los experimentos, y llevó a cabo simulaciones por computadora para predecir los fenómenos observados.

La investigación, duró dos años, se llevó a cabo en el Laboratorio de Fenómenos Robustos en Óptica (LAFER) del Departamento de Física de la FCFM, Universidad de Chile. En el trabajo participaron los estudiantes: Pedro Aguilera, Manuel Díaz, Amaru Moya y David Pinto, del Departamento de Física de la FCFM de la Universidad de Chile. Por la Universidad Rey Juan Carlos trabajó Karin Alfaro Bittner y por la PUCV, René Rojas.

El próximo paso sería utilizar esta propagación para entender el comportamiento de redes de manera experimental. “Nuestra teoría también abre nuevas posibilidades para futuros estudios experimentales”, comenta Clerc. Algunos ejemplos incluyen Internet, las redes eléctricas y las señales neuronales.

El artículo titulado “Nonlinear wave propagation in a bistable optical chain with nonreciprocal coupling” (“Propagación de ondas no lineales en una cadena óptica biestable con acoplamiento no recíproco”) será publicado en la revista Communications Physics, que pertenece a Nature. Para ver el archivo publicado revisa el siguiente enlace AQUÍ.