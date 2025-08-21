No solo las élites inca tejían khipus, los sistemas de registro basados en nudos

Los khipus, un sistema de cordones con nudos intrincados para transmitir información, eran un elemento distintivo de la cultura inca y, frente a lo que se pensaba, su elaboración no estaba reservada a las élites masculinas.

El análisis de un cabello humano tejido en un khipu por su creador sugiere que los incas de bajo rango también hacían estos cordones con nudos colocados estratégicamente para transmitir información, según un estudio que publica Science Advances.

El equipo encabezado por la Universidad de Saint Andrews (Reino Unido) recuerda en el artículo que muchos documentos de la época colonial española indican que solo las élites masculinas podían fabricarlos.

El estudio, sin embargo, aporta pruebas de que los plebeyos también eran especialistas es estas cuerdas anudadas, para lo que se analizó un khipu inca de alrededor del año 1498 y de procedencia desconocida.

En el cordón principal del khipu se había entretejido cabello humano, que históricamente servía como firma para indicar quién era su creador, señalan los autores del estudio.

La persona que hizo el khipu comía una dieta común de tubérculos y verduras, en lugar de la compuestas por carne y maíz de los burócratas, según los resultados de la espectrometría de masas isotópica de carbono, nitrógeno y azufre que los investigadores hicieron al mechón de cabello.

Pruebas adicionales para medir los valores de los isótopos de oxígeno e hidrógeno determinaron que el autor de ese khipu probablemente vivía en lo que hoy es el sur de Perú o el norte de Chile.