Lanzan segunda versión del concurso literario “Archipiélago de Humboldt en 110 Palabras”

Desde el Centro de Interpretación Ambiental Yerba Buena, en el sector sur del Archipiélago de Humboldt, se realizó el lanzamiento oficial de la segunda versión del Concurso Literario “Archipiélago de Humboldt en 110 Palabras”, una iniciativa impulsada por Sphenisco Chile apoyada por la Ilustre Municipalidad de La Higuera, organizaciones internacionales, nacionales y locales.

El concurso, que tuvo su primera edición el año 2024, invita a niñas, niños, jóvenes y adultos de las regiones de Coquimbo y Atacama a escribir relatos breves de hasta 110 palabras que reflejen su conexión con el mar, la fauna, la flora y las comunidades del territorio costero. La iniciativa busca fomentar la lectura, la creatividad y el respeto por la biodiversidad, inspirando a las nuevas generaciones a cuidar y valorar este ecosistema único.

Durante la ceremonia, los asistentes destacaron la necesidad de proteger al pingüino de Humboldt, especie endémica y ave insignia del gran ecosistema marino de la corriente de Humboldt, y que hoy se encuentra en peligro de extinción.

La presidenta de Sphenisco Chile, Nancy Duman, resaltó el compromiso de la organización con la educación ambiental y la conservación señalando el poder transformador de la palabra escrita como medio para generar conciencia y responsabilidad.

“Es un concurso que, a través de la creatividad, de las palabras, acerca al Archipiélago de Humboldt”, dijo. Además, hizo una invitación “a que todos concursen, que todos participen, los premios están muy interesantes, principalmente para las personas que no conocen este archipiélago, los ganadores podrán navegar en él”.

El encargado de Cultura y Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de La Higuera, José Aguilera, valoró la continuidad del certamen y su aporte a la identidad comunal, destacando cómo la literatura puede ser una herramienta para fortalecer la memoria y el sentido de pertenencia.

“Para nosotros como municipalidad es muy importante poder rescatar el patrimonio natural y cultural del territorio, nos parece fabuloso que sea acá en Yerba Buena – lanzamiento- un lugar histórico, un lugar en el cual se está haciendo un trabajo de conservación y rescate, y promoción de la biodiversidad que hay en el sector. Así que como municipio estamos encantados de poder participar y ser parte de este concurso”, expresó.

El periodista y escritor Gabriel Canihuante, jurado por segundo año consecutivo, enfatizó la relación entre literatura y conciencia ambiental, subrayando el rol de la creatividad para conectar a las personas con su entorno natural.

“Ser jurado en esta segunda versión del concurso literario, para mí es un honor, es un orgullo. Es una actividad que me gusta mucho desarrollar, me hace muy feliz leer lo que niños, jóvenes y adultos escriben”, señaló.

En representación del Seremi de Educación de la Región de Coquimbo, Elena Jiménez, coordinadora regional de bibliotecas escolares CRA, destacó el impacto del concurso en el fomento lector y la importancia de incorporar temáticas ambientales en los procesos educativos, fortaleciendo el vínculo entre escuela y territorio.

“Creo que es un concurso fundamental, esencial para crear conciencia y sensibilizar a las y los estudiantes de las distintas edades y distintos niveles educativos, en este caso, de las regiones de Coquimbo y Atacama, para que puedan conocer, e investigar un poco más del Archipiélago de Humboldt, y de todo el territorio que la rodea, y que es parte de este archipiélago maravilloso”, afirmó.

Desde el sector de Chungungo, el dirigente y pescador artesanal Leonardo Ahumada, representante de Chungungo Turismo Azul, valoró el trabajo colaborativo entre organizaciones y comunidades para promover la conservación marina y el turismo sustentable.

“Para nosotros como localidad de Chungungo es muy bueno que se haga el lanzamiento de este concurso acá en este sector, porque a nosotros nos da a conocer la biodiversidad y el Archipiélago de Humboldt y toda su riqueza… y eso muestra todo lo hermoso que es nuestro territorio”, indicó.

La profesora Dana Donoso subrayó el valor pedagógico del concurso como herramienta para despertar la curiosidad, el amor por la lectura y el respeto por el medioambiente entre los estudiantes.

“Estamos en el sector de Yerba Buena, somos una agrupación comprometida con el desarrollo y protección del medioambiente, somos parte de la zona costera del archipiélago de Humboldt, y por eso creemos que es sumamente importante invitar a toda la comunidad a participar de este concurso, para seguir visibilizando y educándonos cada vez más sobre nuestra biodiversidad y las costas marinas entre las regiones de Atacama y Coquimbo”, afirmó.

Tras la ceremonia, los asistentes realizaron un paseo educativo frente a la Isla Tilgo, una de las islas e islotes que conforman el Archipiélago de Humboldt, donde pudieron observar la flora del desierto costero y conocer de cerca la riqueza natural que caracteriza a esta zona. La actividad permitió reflexionar sobre la importancia de conservar la biodiversidad y promover experiencias de aprendizaje en contacto con la naturaleza.

Las bases del concurso, junto con la declaración de autoría y la autorización de uso de obra, ya están disponibles en www.sphenisco.cl.

Las obras podrán presentarse hasta el mes de diciembre en las categorías infantil, juvenil y adulto.

Con esta nueva versión, Sphenisco Chile reafirma su compromiso con la educación ambiental, la cultura y la protección del Archipiélago de Humboldt, recordando que, tal como se expresó en la jornada: “Escribir también es una forma de proteger”.