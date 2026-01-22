Instalan tecnología de monitoreo marino en Juan Fernández para proteger su biodiversidad

Un equipo de investigadores se encuentra desarrollando un estudio en el Archipiélago de Juan Fernández orientado a la detección temprana de especies marinas exóticas o invasoras asociadas al tránsito de embarcaciones desde el continente.

La iniciativa, liderada por el académico de la Facultad de Ciencias UCSC, Dr. Antonio Brante, contempla la instalación de placas de plástico rígido (PVC) de 15 × 15 centímetros en el muelle del puerto de Robinson Crusoe. Estos dispositivos, diseñados específicamente para estudios de bioincrustación marina, permiten la colonización natural de invertebrados y algas sin generar impactos negativos ni modificaciones permanentes en el ambiente marino.

Cabe señalar que la bioincrustación marina es perjudicial para la salud de los ecosistemas ya que introduce especies invasoras las que afectarían el funcionamiento y la dinámica de especies nativas.

“Estas placas funcionan como un sustrato disponible que nos permite observar qué organismos llegan, se establecen y crecen en el puerto, en un contexto real de influencia del tráfico marítimo. Con esta información podemos evaluar el riesgo de ingreso de especies exóticas que podrían alterar los ecosistemas locales y los recursos naturales del archipiélago”, explicó el Dr. Javier Pinochet, investigador miembro del equipo de trabajo.

La actividad se desarrolló entre el 3 y el 11 de enero y fue ejecutada por el Dr. Javier Pinochet, junto al estudiante de Magíster en Ecología Marina UCSC Marcelo Medina, en el contexto de su trabajo de tesis. Las placas fueron fijadas de manera simple a los pilones del muelle, sin intervención estructural, en un punto estratégico por su alta exposición al tránsito de embarcaciones.

El Dr. Javier Pinochet destacó que este tipo de metodologías es ampliamente utilizado a nivel internacional para caracterizar comunidades incrustantes y evaluar el riesgo de especies exóticas o invasoras. “La colonización natural corresponde al proceso mediante el cual larvas y propágulos de organismos marinos presentes en el agua como algas, ascidias, briozoos y otros invertebrados se asientan espontáneamente sobre un sustrato disponible, sin manipulación ni introducción artificial de especies”, comentó.

En este caso, las placas funcionan como un sustrato disponible, permitiendo observar de manera controlada qué organismos llegan, se establecen y crecen en el puerto.

Además del trabajo en terreno, el equipo de la UCSC realizó una charla informativa dirigida a representantes de la Capitanía de Puerto, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Sernapesca, la Municipalidad de Juan Fernández y la comunidad local, con el objetivo de compartir los alcances del estudio y sensibilizar sobre la importancia de la prevención de invasiones biológicas.

Los resultados preliminares del estudio se esperan para el mes de abril, tras tres meses de exposición de las placas instaladas el 7 de enero. Esta información permitirá avanzar en la caracterización de la flora y fauna incrustante del puerto y fortalecer las estrategias de monitoreo y conservación de uno de los ecosistemas insulares más valiosos del país.