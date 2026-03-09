Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofgasta tiene primeros invitados confirmados

El Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, presentado junto a Escondida | BHP, se realizará entre el 23 y el 26 de abril con una programación que incluirá charlas, conversaciones, espectáculos, talleres y actividades interactivas para públicos de todas las edades. A lo largo de cuatro días, el evento abordará temas como los estudios sobre el cerebro y la neurociencia, la genética y la evolución, la física y las leyes del universo, la astronomía, la inteligencia artificial y las matemáticas, la biología y la conservación de ecosistemas, así como la exploración de los océanos y la naturaleza.

Uno de los invitados es Matthew Cobb, profesor de Zoología en la Universidad de Manchester. Especialista en neurobiología e historia de la ciencia, ha investigado cómo funciona el cerebro y cómo ha evolucionado nuestro conocimiento sobre él a lo largo de los siglos. En su libro Una historia del cerebro (FCE, 2025), recorre los grandes descubrimientos que nos han permitido comprender dónde nacen nuestros pensamientos, emociones y recuerdos.

Participará también José Edelstein, físico teórico español-argentino. Su trabajo se centra en la física que estudia las leyes más fundamentales del universo: desde cómo se comportan las partículas más pequeñas que existen hasta cómo funciona la gravedad a gran escala. A través de modelos matemáticos, investiga preguntas sobre el origen y la estructura del cosmos, y combina su labor académica con una activa trayectoria en divulgación científica. Es co-autor de los libros La tiranía del azar (2025) y Einstein para perplejos (2017), publicados por Debate.

La bióloga marina argentina Nadia “Coralina” Cerino se sumará a esta edición con su trabajo en el estudio de corales de aguas profundas y organismos del fondo del mar Argentino. Ha participado en expediciones científicas que investigan ambientes submarinos vulnerables y actualmente combina su labor como investigadora con la docencia universitaria. Su trabajo abre una ventana a un mundo casi desconocido bajo el mar.

Cuatro días para explorar el conocimiento

Como cada año, uno de los espacios más esperados será el Paseo por la Ciencia, que se realizará del jueves 23 al domingo 26 de abril en la Explanada del Estadio Regional.

Esta gran feria científica reunirá a cerca de 50 instituciones que ofrecerán experiencias interactivas y talleres para niños, niñas, jóvenes y público general, con stands, talleres, exposiciones y actividades diseñadas para acercar la ciencia desde distintas perspectivas. Además, gracias al apoyo de Colbún, el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta es un festival carbono neutral.

La programación completa del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2026 se dará a conocer el próximo 26 de marzo en el sitio puertodeideas.cl.