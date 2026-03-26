“De las neuronas al cosmos”: las 100 actividades en Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta

Antofagasta volverá a convertirse en un punto de encuentro para la ciencia, el pensamiento y la curiosidad con una nueva edición del Festival de Ciencia Puerto de Ideas, que se realizará del jueves 23 al domingo 26 de abril bajo el lema “De las neuronas al cosmos. Una expedición hacia el futuro de la vida”.

Durante cuatro días, conferencias, talleres, espectáculos y experiencias interactivas permitirán a la comunidad explorar desde los procesos del cerebro hasta los grandes misterios del universo.

Las entradas e inscripciones son gratuitas y se pueden reservar en puertodeideas.cl o ticketplus.cl.

Presentada junto a Escondida | BHP, esta edición reunirá a más de 50 invitados -nueve de ellos internacionales- quienes compartirán sus investigaciones y hallazgos en disciplinas tan diversas como la neurociencia, biología, genética, física, astronomía, matemáticas, inteligencia artificial, geología, oceanografía y ecología.

“Este año, el festival ofrecerá más de 100 actividades gratuitas, diseñadas para que personas de todas las edades puedan acercarse a la ciencia de manera directa, participativa y sorprendente”, afirmó Chantal Signorio, Presidenta de la Fundación Puerto de Ideas. “Nuestros invitados están profundamente comprometidos con compartir sus conocimientos en un lenguaje claro y cercano, abriendo espacios para el asombro, la reflexión y el diálogo en torno a los desafíos de nuestro tiempo”.

Pablo Pisani, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida | BHP, señaló que “en el marco de los 35 años de Escondida | BHP, reforzamos nuestro compromiso con el desarrollo cultural y científico de la región a través de Puerto de Ideas, uno de los festivales más relevantes del país. En estos 13 años en Antofagasta, el encuentro ha reunido a más de 740 expositores y convocado a cerca de 220 mil asistentes. Como parte de nuestro Plan de Cultura y Patrimonio, buscamos seguir ampliando el acceso a la ciencia, especialmente entre niñas, niños y jóvenes. Invitamos a las familias a revisar la programación y participar activamente en sus actividades”.

Entre los invitados internacionales destacan Lluis Quintana-Murci, abordará cómo las variaciones genéticas han permitido a nuestra especie adaptarse a distintos ambientes.

Por su parte, Matthew Cobb, explorará la historia de las ideas sobre el cerebro, mientras que el astrónomo Joseph Anderson, mostrará cómo las explosiones estelares han dado origen a los elementos que conforman nuestro mundo.

Desde la biología, Juliana Vianna, presentará investigaciones sobre animales que viven en ecosistemas extremos, como los pingüinos antárticos, y Nadia “Coralina” Cerino, invitará a descubrir la biodiversidad de las profundidades marinas, uno de los territorios menos explorados del planeta.

Programa

El programa también incorpora miradas desde las humanidades y la reflexión contemporánea. El escritor Ricardo Romero abordará cómo los sesgos y las ideas preconcebidas influyen en nuestra percepción de la realidad, mientras José Edelstein, profundizará en los grandes enigmas del universo, desde las partículas fundamentales hasta las teorías que buscan unificar la física.

A ellos se suman destacados científicos y científicas chilenas como Dora Altbir, física; Andrés Navas, matemático; Andrés Gomberoff, físico teórico; Carla Christie, bióloga marina; Soledad Matus, bioquímica; Eric Goles, matemático; Gladys Hayashida, ingeniera en acuicultura, entre muchos más.

Uno de los grandes atractivos será el Paseo por la Ciencia, la feria científica más grande de Chile, que este año se realizará en la Explanada del Estadio Regional de Antofagasta. Este espacio reunirá a más de 40 instituciones científicas con experiencias interactivas, además de tres salas de conferencias, una sala para talleres, un punto de lectura y una zona de food trucks, experimentando la ciencia de manera práctica y lúdica.

Además, gracias al apoyo de Colbún, el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta es un evento carbono neutral, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del entorno.

El programa completo, junto con la inscripción y descarga gratuita de entradas, están disponibles en puertodeideas.cl.