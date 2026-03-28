El día que recortaron Becas Chile, la misma con la cual el subsecretario de Ciencia estudió en EEUU

La reciente decisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de suspender las Becas Chile de Magíster y Postdoctorado en el extranjero, a propósito de la reducción presupuestaria del 3% en el sector, ha desatado una ola de críticas entre académicos, investigadores y organizaciones civiles.

El lunes pasado la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, confirmó en una sesión de la comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, un ajuste dicho ajuste, con lo cual el presupuesto descenderá de los 588 mil millones a los 565 mil millones de pesos.

“La reducción que estamos haciendo es para este año, lo que no implica que no podamos discutir en forma diferente el presupuesto para el año que viene,(…) eso depende de como esté la economía. Y una de ellas van a ser las becas del magíster y posdoctorado en el extranjero”, comentó la ministra Lincolao.

Pese a que desde la cartera justifican el recorte como una medida que busca incentivar los estudios de postgrado en universidades en Chile, el subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, fue seleccionado para estudiar en Estados Unidos en la convocatoria del año 2013 de las Becas Chile.

Rafael Araos es médico cirujano de la Universidad de los Andes y entre su currículo destaca el Master en Ciencias Médicas en la Universidad de Harvard, estadía en Estados Unidos que fue financiada parcialmente gracias a las Becas Chile. El sitio web del centro de estudio señala que actualmente el costo anual del programa de estudio es de 93.938 USD; es decir, cerca de 90 millones de pesos.

Pese a ello, la ministra precisó que “hemos priorizado nuestras universidades y el desarrollo de capacidades dentro de Chile. Todas las becas nacionales se mantienen sin cambios, incluyendo la convocatoria actualmente en curso”.

Respecto del caso de Araos, desde el Ministerio de Ciencia entregaron una confusa explicación, indicando que “la trayectoria del subsecretario Rafael Araos sirve como un ejemplo de la lógica de eficiencia que el actual Gobierno busca promover. El subsecretario realizó toda su formación clínica, su especialidad y su subespecialidad médica íntegramente en Chile, confiando en la excelencia de la academia nacional. Solo cuando agotó las instancias de formación disponibles en el territorio, y ante la necesidad de una especialización en investigación que no existía en el país en ese momento, recurrió al financiamiento parcial de Becas Chile en 2013 para financiar uno de los dos años que estuvo en el extranjero y luego retornar para retribuir al sistema público chileno”.

Cabe indicar que el programa Becas Chile fue creado en 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, con el objetivo de financiar estudios en el extranjero. Entre 2014 y 2024 entregó cerca de 7 mil becas, con una inversión aproximada de $454 millones, según un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP). El mismo informe señala que desde 2008 la oferta de magísteres en Chile ha aumentado más de un 115% y la de doctorados cerca de un 200%. Es más, la especialización de investigadores ha permitido que se cree una red nacional de programas de posgrado que hoy alcanza más de 480 doctorados y más de 2.100 magísteres, frente a los 217 y 1.133 que existían respectivamente en 2011.

El exministro de Ciencia durante el gobierno del ex presidente Gabriel Boric, Favio Salazar, advirtió a El Mercurio que cualquier recorte en un área que apenas recibe el 0,4% del PIB representa un retroceso para el desarrollo del país: “Es una medida triste que obviamente va a afectar a los jóvenes que quieren aportar al país desde el conocimiento y la innovación”, expresó.

Por su parte, el astrónomo, Premio Nacional de Ciencias Exactas (1999) y profesor Emérito Universidad de Chile, José Maza, dijo a El Mostrador que “Chile solo se va a mover cuando tengamos gente mucho mejor preparada. Entonces,es un error absoluto el no haber dado becas para salir al extranjero. Uno puede decir, si se dan, por ejemplo, 100 becas y por razones de economía, se van a dar 70, bueno, sí, claro, pero no dar ninguna es obviamente un error, es dar la señal equivocada”.

Por otro lado, la antropóloga y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales (2013), Sonia Montecino expresó que “hoy día es impensable un investigador que no dialogue con el mundo”.

A ese respecto precisó que “esperamos que ésta sea una medida transitoria y que sirva para lo que dijimos anteriormente: una posibilidad de pensar en conjunto el horizonte del devenir científico y su indisoluble realidad: la porosidad entre el adentro y el afuera”.

La disminución de becas desde la pandemia

Desde la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP), su presidenta Marianela Aravena calificó la decisión como “un problema” que se arrastra desde la pandemia. Según explicó, desde 2020 no se han recuperado los niveles de financiamiento previos a 2019, pese a que la demanda de matrícula de posgrado ha crecido sostenidamente.

Según datos de ANID, en magíster en el extranjero el sistema pasó de 178 becas adjudicadas en 2022 a 108 en 2023, y luego a 53 en 2024. Para 2025 se aprobaron 100 cupos. En posdoctorado, los datos son similares. De 64 becas para estudios internacionales en 2022 se bajó a 33 en 2023, 2024 y 2025. En suma, el año pasado eran 133 becados de magíster y postdoctorado en el extranjero.

“Hoy hay más estudiantes de doctorado y magíster, pero menos oportunidades de financiamiento. Eso genera una presión enorme y aumenta la precarización”, señaló Aravena. De acuerdo con datos citados por la investigadora, los programas doctorales pasaron de menos de 6.000 estudiantes a más de 8.000 en los últimos años, mientras que el número de becas no ha crecido al mismo ritmo.

Aravena advierte que esta brecha obliga a muchos estudiantes a trabajar mientras cursan sus estudios, dificultando el cumplimiento de los plazos académicos. “Se exige terminar en cinco años, pero si tienes que trabajar para financiarte, es muy complejo”, afirmó.

La presidenta de ANIP también subrayó que el problema no se limita a quienes buscan estudiar en el extranjero. “Esto afecta a todo el sistema. Incluso a nivel nacional, los beneficios son insuficientes y muchas becas son precarias o simbólicas”, indicó.

¿Una medida permanente o transitoria?

Ximena Báez, presidenta de la Red de Investigadoras, advierte que la medida podría no ser transitoria, pues plantea que “cuando se eliminan programas por razones presupuestarias, después es muy difícil recuperar esos fondos”.

Respecto del argumento del Gobierno sobre modernizar el sistema, ambas dirigentas coinciden en que se requieren cambios, pero no mediante recortes.

“El sistema necesita reformas, pero eliminar financiamiento no es la solución”, sostuvo Báez.

En esa línea, cuestionó que los recursos eliminados no se estén redestinando. “No es que se fortalezcan los programas nacionales, es una reducción de fondos. Eso es lo preocupante”, afirmó.

Báez también enfatizó el impacto diferenciado en mujeres. “Las reducciones afectan más a las investigadoras, que ya enfrentan barreras estructurales para acceder a financiamiento. Esto puede significar retrocesos en equidad de género”, advirtió.

Además, alertó que los recortes no se limitan a becas, sino que podrían extenderse a proyectos de investigación.

“Se han anunciado reestructuraciones que podrían afectar programas clave en universidades. Eso impacta directamente en la generación de conocimiento”, dijo.