Más de 22 mil personas en Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta

Estudiantes de distintos colegios de Antofagasta repletaron el Paseo por la Ciencia, la feria científica más grande de Chile, el pasado jueves 23 de abril durante su apertura.

Así comenzó una programación de cuatro días que convocó masivamente a la comunidad de Antofagasta, entre ellos familias y personas de distintas edades, en torno a actividades científicas lúdicas, conversaciones y espectáculos vinculados a la investigación de punta.

Por primera vez, la Explanada del Estadio Regional fue el escenario principal del Festival de Ciencia Puerto de Ideas, donde se instalaron 50 instituciones científicas con stands interactivos y se realizaron conferencias con invitados como Lluis Quintana-Murci, Matthew Cobb, Nadia “Coralina” Cerino, José Edelstein, Andrea Calixto y Dora Altbir, entre otros destacados científicos de Chile y el mundo.

“Vimos cómo familias completas llegaron muy entusiastas a la Explanada del Estadio Regional y a las distintas actividades del Festival para vivir la ciencia en primera persona, compartiendo con científicos en un ambiente lúdico y cercano. Una experiencia que convocó a más de 22 mil personas, de distintas edades e intereses, movidas por la curiosidad, las preguntas y las ganas de aprender”, comentó Chantal Signorio, presidenta de la Fundación Puerto de Ideas.

Por su parte, Pablo Pisani, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida | BHP, afirmó que “durante cuatro días, Antofagasta fue el epicentro de interesantes conversaciones, donde la comunidad pudo compartir con cerca de 60 científicos de Chile y el mundo, acercándose a nuevas ideas y formas de entender nuestro entorno. Puerto de Ideas es un espacio que despierta la curiosidad y acerca la ciencia a las personas. Agradecemos a quienes nos acompañaron y esperamos reencontrarnos el próximo año en una nueva versión de este gran encuentro”.

La conferencia inaugural se realizó la tarde del jueves en la Plaza de la Cultura Osvaldo Ventura López, donde el físico teórico argentino José Edelstein expuso ante un entusiasta público cómo “piensa” la ciencia. “El punto clave de la ciencia es no tenerle miedo al error, sino que el error de mañana no sea el mismo que el de hoy. Así, la ciencia se va desplazando desde respuestas erróneas hacia zonas de mayor certeza”, señaló.

A partir de entonces, se realizaron decenas de conferencias en las salas del Paseo por la Ciencia, que convocaron masivamente a familias de Antofagasta, quienes se acercaron a diversas disciplinas como la neurociencia, la biología, la genética, la física, la astronomía, las matemáticas, la inteligencia artificial, la geología, la oceanografía y la ecología, entre otras.

“Es importante establecer el límite entre lo que dicta la genética y cómo los individuos se identifican” planteó el español Lluis Quintana-Murci en una charla sobre el genoma humano, uno de los temas centrales desarrollados en este Festival. Por su parte, la bióloga brasileña Juliana Vianna comentó: “Son diversos los genomas que estamos tratando de entender. Cuando se comprende la función de un gen en una especie, se puede identificar algo similar en otra”.

Por su parte, el escritor argentino Ricardo Romero comentó en una charla sobre sesgos cognitivos que “estamos muy bombardeados de discursos que están sonando por todas partes. Uno cree que está pensando en lo que quiere pensar y muchas veces no es así. Muchas veces está siguiendo agendas que no son las nuestras”.

Otra de las actividades que causó gran atención del público fue la protagonizada por Matthew Cobb, reconocido zoólogo e historiador de la ciencia británico, titulada La idea del cerebro. “Estamos cerrando el ciclo de pensar que el cerebro es una computadora aislada; hoy entendemos que todo lo relacionado en cómo pensamos es mucho más complejo”, planteó al respecto ante una repleta sala.

Además, la ciencia se vivió en distintos formatos. Uno de ellos fue el concierto sinfónico en el Teatro Municipal, donde la Orquesta Sinfónica de Antofagasta musicalizó imágenes submarinas del fotógrafo y buzo Eduardo Sorensen. Asimismo, la compañía Teatro de La Poesía cautivó a un amplio público infantil y familiar con sus funciones de la obra Astronauta marinero del universo.

En total, el festival, presentado por Escondida | BHP en el marco de sus 35 años, ofreció más de 100 actividades y contó con la participación de cerca de 60 invitados. Además, el Programa de Extensión permitió llevar el festival a diversas comunas de la Región de Antofagasta, con actividades en San Pedro de Atacama y en localidades como Camar, Solor, Talabre y Toconao. Asimismo, se gestionaron visitas de escolares provenientes de Mejillones, María Elena, Calama y Tocopilla.

Gracias al apoyo de Colbún, el festival fue carbono neutral, midiendo su impacto ambiental y compensando las emisiones generadas mediante bonos de carbono.

Desde la organización ya confirmaron una próxima versión del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta para 2027, reafirmando su compromiso de seguir acercando el conocimiento y la cultura científica a la comunidad del norte del país.