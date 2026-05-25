Estudio en glaciar de la Patagonia detecta 1.200 desprendimientos de hielo en mes y medio

Una investigación liderada por la Universidad Católica (UC) y la Universidad de Magallanes (UMAG) en Chile detectó más de 1.200 desprendimientos de hielo en apenas un mes y medio en el glaciar Perito Moreno, al sur de la Patagonia, en un estudio innovador que combinó datos de sensores sísmicos, informó este lunes la Universidad de Chile.

“Pudimos monitorear cómo se está derritiendo el glaciar durante un mes y medio y entender que cae más hielo de lo que se puede ver”, explicó a EFE el sismólogo de la UC Leoncio Cabrera sobre un estudio publicado este mes con datos recogidos en 2018.

La investigación, que fue desarrollada en el espacio austral compartido entre Chile y Argentina, combinó registros sísmicos continuos, imágenes de cámaras time-lapse y datos satelitales recopilados durante un mes y medio para estudiar cómo y dónde ocurren los desprendimientos de hielo que generan pérdida de masa.

“El estudio ha permitido detectar más de 1.200 eventos de desprendimiento de hielo, revelando que estas fracturas no ocurren al azar, sino que se concentran en zonas específicas del glaciar donde el hielo presenta mayores deformaciones y velocidades de flujo”, detalló un comunicado.

El resultado se produjo al integrar datos sísmicos tomados por la Universidad Washington en San Luis, Estados Unidos, y otras evidencias recabadas por investigadores de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y la Hokkaido University de Japón, quienes coincidieron en sus estudios durante el periodo del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2018.

Este aporte científico posiciona a Chile como pionero regional en el uso de herramientas sísmicas para el análisis de glaciares.

“Este tipo de proyectos abre nuevas líneas de investigación en sismología y monitoreo ambiental, fundamentales para comprender los impactos del cambio climático sobre la criósfera y los recursos hídricos del futuro”, acotó.

El hallazgo con el uso de nuevas herramientas fue publicado este mes en la revista científica ‘Journal of Geophysical Research: Earth Surface’ de Estados Unidos, donde se destaca que la combinación de tecnología permite observar procesos “que ocurren casi en tiempo real” y con “una resolución temporal mucho mayor que la ofrecida por técnicas tradicionales”.

“A diferencia de las imágenes satelitales o cámaras ópticas, los sensores sísmicos pueden funcionar de manera continua, incluso durante tormentas, de noche, con nula visibilidad o en lugares extremadamente aislados”, dijo el geofísico.