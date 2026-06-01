IA e innovación: los escasos anuncios del Presidente Kast sobre ciencia en la Cuenta Pública

Este lunes 1 de junio el Presidente José Antonio Kast encabezó su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, instancia en la que dio cuenta del estado administrativo y político del país.

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Honor del Parlamento, en Valparaíso. Con un discurso centrado en la transición productiva, el mandatario enfatizó que el país “cuenta con una comunidad científica de excelencia, universidades de nivel internacional, centros de formación técnica y capacidades de investigación reconocidas en múltiples áreas estratégicas”.

“También debemos convertir las capacidades científicas y tecnológicas en nuevas oportunidades de desarrollo”, aseguró.

No obstante, señaló que el desafío de la próxima década es transformar el conocimiento en “innovación, emprendimiento, nuevas industrias y crecimiento económico”. Para lograr este objetivo, anunció el impulso del proyecto de Ley de Transferencia de Tecnología y Conocimiento, una iniciativa que busca transformar la investigación en innovación, emprendimiento y nuevas industrias.

Foco en inteligencia artificial

Además, anunció el fortalecimiento de la infraestructura crítica que requiere la economía de la inteligencia artificial. El Mandatario sostuvo que se impulsará la capacidad de cómputo, la energía competitiva, la conectividad, los centros de datos y el talento especializado.

“Nuestro desafío es claro, Chile debe pasar de exportar principalmente materias primas a capturar una mayor parte del valor que generan las cadenas tecnológicas del futuro. El objetivo es que la revolución de la inteligencia artificial no solo se consuma en Chile. Queremos que también se diseñe, se entrene, se construya y genere empleo desde Chile”, afirmó el Presidente.

Un ministerio bajo el microscopio

En las primeras semanas de Gobierno, la cartera científica, encabezada por la ministra Ximena Lincolao ha acumulado más conflictos que anuncios.

La salida de su subsecretario, denuncias por despidos masivos, cuestionamientos por omisiones en su declaración patrimonial, fricciones con la comunidad científica, controversias vinculadas a la propiedad intelectual y la inteligencia artificial, además de la agresión que sufrió en la Universidad Austral han marcado la gestión de la ministra.