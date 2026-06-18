La astronauta estadounidense Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026

La astronauta estadounidense, Christina Koch, la primera mujer en viajar alrededor de la Luna en la misión Artemis II, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026. El jurado ha leído el veredicto este miércoles en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. Esta candidatura, a la que optaban 36 propuestas de 16 nacionalidades, ha sido propuesta por Ricardo Martí Fluxá, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026.

Christina Hammock Koch, conocida como Christina Koch, nació el 29 de enero de 1979 en Grand Rapids, Míchigan. Desde niña tuvo claro que quería ser astronauta, y orientó cada decisión académica y profesional hacia ese fin. Se licenció en Ingeniería Eléctrica y en Física en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y, posteriormente, completó un máster en Ingeniería Eléctrica, financiado en parte por ayudas de la Fundación de Becas para Astronautas.

Su carrera previa a la NASA abarcó el desarrollo de instrumentos científicos en el Centro Goddard y más de tres años en estaciones antárticas de investigación; con un invierno completo en el Polo Sur Amundsen-Scott realizando tareas en los equipos de búsqueda, rescate y extinción de incendios. La trayectoria de Christina Koch ha sido destacada como una inspiración para futuras generaciones -sobre todo de mujeres- y un símbolo de la capacidad humana para superar retos y desafíos a través del trabajo; la colaboración y la empatía.

El 1 de abril de 2026, Koch despegó a bordo del cohete Space Launch System, dentro de la misión Artemis II, junto a los estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen. La tripulación estableció el récord de mayor distancia recorrida por humanos en el espacio: 406 771 kilómetros desde la Tierra. Al rodear la Luna, Koch se convirtió, además, en la primera mujer de la historia en alejarse de nuestro planeta lo suficiente para salir de su campo magnético y alcanzar el espacio profundo, y superó así una frontera que ninguna mujer había cruzado antes.

La misión concluyó el 10 de abril de 2026 y, según los especialistas, los datos médicos recabados sobre Koch serán determinantes para planificar futuras misiones tripuladas a Marte. La carrera espacial de Koch comenzó en 2013, cuando fue seleccionada como una de los ocho integrantes de la 21º clase de astronautas de la NASA.

Completó su formación en 2015 y en marzo de 2019 viajó a la Estación Espacial Internacional (Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2001), donde ejerció como ingeniera de vuelo en las Expediciones 59, 60 y 61, y contribuyó a numerosos experimentos en Biología, Ciencias de la Tierra y Tecnología, incluidas pruebas de bioimpresoras 3D en microgravedad.

Caminata espacial

El 18 de octubre de 2019 realizó, junto a Jessica Meir, la primera caminata espacial íntegramente femenina de la historia, un hito que se repitió en dos ocasiones más durante la misma misión. El 6 de febrero de 2020 regresó a la Tierra tras 328 días consecutivos en el espacio, récord de vuelo espacial de mayor duración para una mujer, superando los 289 días de Peggy Whitson. En total acumuló seis caminatas con 42 horas y 15 minutos fuera de la nave.

Muchas voces han destacado el hito marcado por Artemis II como un ejemplo del potencial de los seres humanos para alcanzar grandes objetivos a través del esfuerzo compartido. En la primera rueda de prensa realizada tras el aterrizaje, los astronautas trasladaron un mensaje de esperanza, unión y concordia que fue destacado por la prensa internacional. ‘Planet Earth, you are a crew’, declaró Koch, subrayando el paralelismo entre la humanidad y la tripulación de una nave, que no es solo un grupo de personas que viajan juntas, sino un vínculo de responsabilidad mutua e interdependencia total en busca del bien común.

Doctora honoris causa por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, entre los reconocimientos que ha recibido Christina Koch figuran la Medalla del Servicio Antártico del Congreso (EEUU, 2005), el Premio de Logro Grupal de la NASA en dos ocasiones (EEUU, 2005 y 2012), el Premio Global Athena al Liderazgo (2020), el Premio de Ingeniería Astronáutica de la National Space Club & Foundation (EE UU, 2020), el Premio Neil Armstrong a la Excelencia de la Fundación de Becas para Astronautas (EEUU, 2020) y el Premio de Carolina del Norte a la Ciencia (2024).