Gloria Montenegro es la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas

Gloria Montenegro, académica de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica de Chile, fue reconocida este lunes con el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2026, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este galardón.

“Es un gran honor. Me siento muy contenta, especialmente por la universidad, porque siempre me ha apoyado dándome libertad absoluta para investigar. También agradezco a mi grupo de trabajo, porque gracias a ellos uno puede seguir construyendo ciencia y tecnología”, señaló Montenegro.

Profesora emérita de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica, la experta ha dedicado su vida a comprender la adaptación de las especies chilenas. Desde sus inicios en 1964, cuando era la única mujer en el Departamento de Ecología, su enfoque ha estado en vinculado el laboratorio con el sector productivo.

“Abro el camino para que más mujeres lo ganen. Creo que si el habérmelo ganado implica apoyar y ayudar a que otras mujeres lo ganen, feliz por eso, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando juntos, hombres y mujeres, y valorar el trabajo de cada uno”, agregó.

Uno de los mayores aportes de la investigadora es la certificación científica de las propiedades de la flora nacional. Montenegro desarrolló el sello Active Patagonia Factor (APF) , que permite certificar el poder antibacterial de la miel nativa, transformándola en un antibiótico natural altamente demandado en mercados globales. Su última investigación tiene como protagonista la miel producida en el Desierto de Atacama, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades y la biodiversidad de la zona.

Premio Nacional de Ciencias Naturales 2026

Además, el biomquímico radicado en Dinamarca, Julio Celis, calificado por la revista Nature como el “padre de la proteómica“, fue distinguido este lunes por el Ministerio de Educación con el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2026.

El jurado destacó su labor pionera en el mapeo de proteínas y su trabajo en la política científica internacional, transformando la manera en que se investiga el cáncer en la actualidad.

Celis es licenciado en Bioquímica de la Universidad de Chile y doctor en Bioquímica de la Universidad de Iowa. Actualmente vive en Dinamarca. La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, destacó su reconocimiento internacional y sus investigaciones vinculadas al cáncer de vejiga y de mama.

El equipo de Celis desarrolló algunos de los primeros mapas y bases de datos de proteínas humanas, anticipando herramientas utilizadas actualmente en investigación biomédica.

Posteriormente, aplicó estos métodos al estudio de tumores para comparar células sanas y cancerosas e identificar proteínas vinculadas con la enfermedad.

“Para comprender el cáncer no basta con estudiar los genes, también es necesario observar qué proteínas produce realmente la célula y cómo cambian durante la enfermedad”, señaló la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés.

La subsecretaria agregó que esta perspectiva resulta fundamental para avanzar en el diagnóstico y la medicina de precisión.