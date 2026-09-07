Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026

Ana María Stuven, la única mujer que este 2026 fue postulada para el Premio Nacional de Historia, fue reconocida este lunes con el galardón que es anunciado por el Ministerio de Educación.

Stuven es periodista, licenciada en Historia de la Universidad Católica y doctora en Historia de Stanford University, además de profesora titular de las universidades Católica de Chile y Diego Portales. Ha destacado por su trabajo en la historia de las ideas políticas, el rol de las mujeres en la historia, la relación entre religión y política.

La historiadora se convirtió en la segunda mujer en obtener el galardón tras Sol Serrano (2018).

Entre sus publicaciones se encuentran Feminismo:: un concepto necesario para la historia de las mujeres en Chile, La República en sus laberintos, Debates republicanos en Chile. Siglo XIX, obra realizada junto a Gabriel Cid, e Historia de las mujeres en Chile, título del que fue coeditora.

A su labor académica se suma una permanente vinculación con asuntos de interés público. En ese contexto, Stuven es fundadora de la Corporación Abriendo Puertas, organización dedicada al trabajo con mujeres privadas de libertad y a su reinserción social. Esta dimensión de su trayectoria ha complementado su investigación sobre las mujeres, extendiendo su reflexión académica hacia ámbitos de participación y compromiso con la sociedad.

“Yo fui de las primeras o la primera que dio un curso de historia de mujeres en Chile, en la Universidad Católica. Y en realidad lo que siempre digo es que yo me interesé en la historia de las mujeres, no porque yo lo pensara a priori, sino porque las mujeres se me asomaron en la historia. En realidad, mi interés, como tú bien dijiste, ha sido siempre la historia política, la historia cultural, la historia intelectual. Y escribiendo sobre las décadas de 1840 en adelante, me encontré con que había muchas mujeres que efectivamente habían actuado en el espacio público desde lugares no reconocidos formalmente, sin derechos explícitos, pero que efectivamente habían realizado acciones que habían tenido consecuencias políticas”, señaló en conversación con El Mostrador en los días previos a la decisión del Ministerio de Educación.

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