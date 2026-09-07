TC prolonga revisión de la megarreforma y obliga a Quiroz a reajustar sus plazos

La promulgación de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica continúa en suspenso. El Tribunal Constitucional (TC) programó dos sesiones para esta semana, pero no existe certeza de que emita su veredicto al término de ambas jornadas.

Según informó La Tercera, el pleno revisará el control preventivo del proyecto el miércoles y jueves, trámite pendiente para que la iniciativa impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pueda convertirse en ley.

El Congreso concluyó la tramitación del texto el 12 de agosto. Desde entonces, los plazos proyectados por el secretario de Estado han debido ser modificados: inicialmente esperaba que la reforma fuera promulgada a fines de julio, luego trasladó esa expectativa a agosto y ahora apunta a la primera quincena de septiembre.

La demora mantiene pendientes distintas medidas de aplicación inmediata, entre ellas las nuevas disposiciones sobre donaciones y herencias, la repatriación de capitales, el retiro de recursos del antiguo Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y los incentivos destinados a reactivar el sector inmobiliario.

También está en espera la inyección de recursos al Fondo de Reconstrucción para las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. La mayoría de los ajustes tributarios contemplados en la iniciativa, en cambio, comenzaría a aplicarse durante 2027.

Los capítulos pendientes en el TC

El tribunal ya resolvió tres requerimientos presentados por parlamentarios de oposición contra disposiciones relativas a la invariabilidad tributaria, la indemnización a inversionistas por la revocación de permisos ambientales y la adaptación de emplazamientos acuícolas. Los reclamos fueron acogidos parcialmente.

Posteriormente, el TC rechazó por nueve votos contra uno un requerimiento del Presidente José Antonio Kast contra la norma que obliga a las empresas a reconectar gratuitamente los servicios básicos de usuarios ubicados en zonas declaradas de catástrofe. El artículo había sido incorporado por la oposición con votos de legisladores oficialistas.

Con ambos capítulos cerrados, resta el control preventivo de cerca de ocho disposiciones vinculadas principalmente con los tribunales ambientales. Entre ellas también figura el mecanismo destinado a compensar a los municipios por la menor recaudación derivada de la exención de contribuciones para personas mayores de 65 años.

Este examen es obligatorio para las normas que inciden en leyes orgánicas constitucionales. Aunque el TC ha resuelto procedimientos similares en menos de una semana, su actual integración ha utilizado plazos más extensos para revisar este tipo de iniciativas.

Tras los fallos adversos recibidos durante la tramitación, el Ejecutivo ha evitado emitir señales que puedan interpretarse como presión sobre el tribunal. La expectativa de Hacienda sigue concentrada en que la megarreforma pueda entrar en vigencia durante la primera mitad de septiembre.