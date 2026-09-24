Puerto de Ideas Valparaíso contará con Mircea Cărtărescu, Agustina Bazterrica y Alejandro Zambra

En tiempos de códigos y algoritmos, el Festival Puerto de Ideas de Valparaíso llama a celebrar un momento singular de la experiencia humana.

Entre el 6 y el 8 de noviembre, en Valparaíso se abre un nuevo espacio de reunión y conversación sobre el amor, la libertad, la memoria y el olvido, a través de conferencias, diálogos y espectáculos. A poco más de un mes del evento, la organización anunció hoy los primeros tres nombres confirmados: Mircea Cărtărescu, Agustina Bazterrica y Alejandro Zambra.

“Partimos anunciando tres grandes nombres de la literatura con trayectorias y miradas muy distintas, que permiten adelantar la diversidad y profundidad de esta nueva edición”, explica Chantal Signorio, presidenta de la Fundación Puerto de Ideas. “Zambra es casi un invitado internacional para nosotros, porque no viene tan seguido a Chile. Así que, desde ya, la invitación es a reservar el fin de semana del 6 al 8 de noviembre para encontrarnos en Valparaíso y compartir con ellos”, agregó. El resto de la programación se dará a conocer el 6 de octubre.

Uno de los primeros invitados a Puerto de Ideas Valparaíso 2026 es Mircea Cărtărescu, poeta, narrador y ensayista rumano, célebre internacionalmente por El ruletista (Impedimenta, 2010) y por la trilogía Cegador, integrada por El ala izquierda (2018), El cuerpo (2020) y El ala derecha (2022) y publicada por Impedimenta, obra que se ha catalogado como uno de los grandes proyectos literarios del siglo XXI.

Su escritura combina su propia infancia y adolescencia en la Rumania comunista con una prosa onírica y muy descriptiva visualmente. Cărtărescu ha sido distinguido con numerosos premios y reconocimientos, y es mencionado recurrentemente como candidato a ganar el Premio Nobel de Literatura.

También se confirma la participación de la escritora argentina Agustina Bazterrica, conocida por su novela Cadáver exquisito (Clarín, 2017), que alcanzó una amplia repercusión internacional, fue traducida a numerosos idiomas y elegida entre los mejores libros del año por The Washington Post y Vogue. Su obra incluye también la novela Las indignas (Alfaguara, 2023) y el libro de relatos Diecinueve garras y un pájaro oscuro (Alfaguara, 2025). A través de mundos inquietantes y extremos, su literatura interroga las relaciones de poder, la violencia y los límites de lo humano.

Completa este primer anuncio Alejandro Zambra, uno de los autores chilenos de mayor proyección. Sus libros han sido traducidos a más de veinte idiomas y sus textos han aparecido en publicaciones como The New Yorker, The Paris Review, Granta y Harper’s. Es autor de las novelas Bonsái (2006), La vida privada de los árboles (2007), Formas de volver a casa (2011) y Poeta chileno (2020), además de Facsímil (2021) y Literatura infantil (2023), libro en el que aborda, desde la ficción y la no ficción, la infancia y la paternidad. Todas publicadas en Anagrama.

La programación completa del Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2026, que considera más de 30 invitados y actividades, se dará a conocer el próximo 6 de octubre a través de puertodeideas.cl.