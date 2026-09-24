Escudo de las Américas abre flanco al Gobierno por dudas sobre sus alcances para Chile

La decisión del Presidente José Antonio Kast de adherir al Escudo de las Américas, ha generado una ola de reacciones respecto a las reales implicancias de la coordinación liderada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Si bien el mandatario reiteró que Chile no verá comprometida su soberanía, la declaración conjunta emitida posteriormente por el Departamento de Estado de EE.UU. respecto de la instancia, abrió una serie de interrogantes.



En un nuevo programa de La Semana Política, la asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Catalina Delgado, y el abogado del Partido Socialista, Julián Ortiz, abordaron el impacto en la política interna, los eventuales compromisos tras el ingreso formal al Shield of the Americas, además de la interpelación al cancillera Francisco Pérez Mackenna en la Cámara de Diputados, programada para el próximo lunes 28 de septiembre.

“Me parece doble cara que se esté criticando esta comunicación del Presidente, porque en el fondo son medidas y decisiones que se han estado tomando incluso en el Congreso. Hace no mucho se aprobó y despachó el proyecto de ley de Ameripol, que básicamente también es cooperación de policías de América para perseguir el crimen organizado. Es una organización que tiene su sede en Bogotá, también involucra traspaso de información, involucra aporte monetario, participación de policías. Entonces no es algo muy nuevo, de hecho, esto es mucho más vinculante de lo que se acaba de anunciar”, dijo Delgado.

La abogada agregó que “no estamos hablando solamente de crimen, ni siquiera de crimen organizado, (…) estamos hablando de narcoterrorismo. Es decir, no me parece ilógico que estemos colaborando entre países que nos estamos viendo afectados por el crimen organizado, por el narcotráfico, por el terrorismo, una coordinación para poder combatir eso”.

Por su parte, Ortiz refutó que “sí es preocupante que -cuando uno tiene relaciones con Estados Unidos- haya tal nivel de disociación, de diferencia, entre lo que el canciller dice que firmamos y lo que Estados Unidos dice que firmamos”.

“Ese es el problema, existe una discrepancia entre lo que nos informa el Presidente Kast sobre lo que es el Escudo de las América y a lo que nos estamos obligando en el fondo, y lo que Estados Unidos le dice a su gente. Entonces esa discrepancia evidentemente va a generar un resquemor y un interés de fiscalización. ¿Qué es el Escudo de las Américas realmente? ¿Cuál es la información que tuvieron? ¿Qué se ha hablado en las reuniones?”, cuestionó.

Asimismo, el abogado del PS insistió respecto a las dudas de la iniciativa, ya que “realmente lo que hace es, una vez más, alinearnos con la política exterior de Donald Trump y de Marco Rubio”.