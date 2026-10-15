Centro Internacional Cabo de Hornos presenta su trabajo de cooperación científica con Francia

El Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) participó en el Ciclo de Coloquios Chile–Francia “Ciencia para los Desafíos Globales: Fortaleciendo la Cooperación Científica entre Chile y Francia”, organizado por la Embajada de Chile en Francia.

En el panel “Resiliencia Climática: De la ciencia al impacto”, el centro presentó más de 25 años de colaboración científica con instituciones francesas, iniciada en 2000 desde Puerto Williams.

El director de investigación, Ricardo Rozzi, expuso en línea junto a la investigadora Flavia Morello y a Eduardo Barros, coordinador de política ambiental del CHIC. La investigadora en arte y ciencia Violeta Gibelli asistió presencialmente a la Embajada.

“Cuando miramos el mapa con el sur hacia arriba, Cabo de Hornos aparece como una cumbre latitudinal, un punto crítico para monitorear el cambio climático global y, al mismo tiempo, para ofrecer un modelo de ciencia, educación y conservación con un centro subantártico desde Puerto Williams, capital de la Provincia Antártica Chilena, hacia el mundo”, explicó Rozzi.

“Para la Embajada de Chile en Francia ha sido especialmente significativo contar con la participación del Cape Horn International Center en este primer Ciclo de Coloquios Chile–Francia”, afirmó el embajador de Chile en Francia, Raúl Sanhueza Carvajal, quien como cónsul de Chile en Ushuaia conoció los inicios del programa en Puerto Williams, en el año 2000.

“Este encuentro nos permitió visibilizar la calidad y diversidad de la investigación que surge de la cooperación entre nuestros dos países”.

Un vacío geográfico en el monitoreo ambiental

El CHIC presentó tres líneas de trabajo. La primera responde a un vacío geográfico: la red internacional de sitios de investigación ecológica a largo plazo se concentra en el hemisferio norte, y a los 56° de latitud sur no existía ninguno hasta que el programa se instaló en Puerto Williams. Este trabajo, con investigadores franceses y el Instituto Milenio BASE a través del programa ECOS-ANID, se enfoca en bioseguridad y especies invasoras.

La segunda línea es la conservación biocultural, que integra humanidades y ciencias naturales, e incluye trabajo arqueológico y antropológico con especialistas franceses junto a integrantes de la comunidad indígena de la Reserva.

De la investigación a la protección del territorio

La tercera línea traduce la investigación en resultados de conservación, como la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, en cuya ampliación el CHIC trabaja actualmente. Rozzi invitó a los participantes del coloquio a la V Conferencia Internacional Cabo de Hornos, que se realizará del 10 al 14 de mayo de 2027 en Puerto Williams, “un punto estratégico de observación” para consolidar la cooperación científica entre Chile y Francia.

“Esperamos que este encuentro sea el inicio de nuevas oportunidades de colaboración y que sigamos fortaleciendo los vínculos entre nuestras comunidades científicas a través de la diplomacia científica”, agregó el embajador Sanhueza.