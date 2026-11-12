La caída del CEO de Nvidia: espionaje chino, infidelidades y una crisis para la IA

La renuncia de Jensen Huang a la dirección ejecutiva de Nvidia sacudió este jueves 12 de noviembre a la industria tecnológica mundial. El empresario, que durante 33 años encabezó la compañía convertida en protagonista del auge de la inteligencia artificial (IA), abandonó también su puesto en el directorio después de una crisis que comenzó con revelaciones sobre su vida privada y terminó involucrando sospechas de espionaje chino, investigaciones empresariales y preocupaciones de seguridad nacional.

La salida fue confirmada por Nvidia, que designó como directora ejecutiva interina a su vicepresidenta ejecutiva y responsable financiera, Colette Kress. La compañía inició la búsqueda de un sucesor permanente y nombró a Harvey Jones presidente de su directorio.

De una infidelidad a un escándalo de espionaje

El origen de la crisis fue la revelación de una relación extramatrimonial entre Huang y Alice Huang, también conocida como Huang Le, una empresaria vinculada a Megaspeed, compañía tecnológica con sede en Singapur. Según informaciones publicadas por Financial Times, los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que la mujer fue reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Huang reconoció haber sido infiel a su esposa y pidió disculpas a su familia mediante un correo dirigido a los trabajadores. Sin embargo, no se ha acreditado públicamente que entregara secretos tecnológicos a China ni que Alice Huang actuara efectivamente como agente de inteligencia. Pekín rechaza las acusaciones. Nvidia abrió una investigación independiente y aseguró inicialmente que no tenía motivos para creer que sus secretos comerciales o la seguridad nacional estadounidense estuvieran comprometidos.

El caso se agravó cuando The New York Times informó sobre una segunda relación extramatrimonial, esta vez con una ejecutiva de Nvidia que dependía jerárquicamente de Huang. Las informaciones precipitaron una reunión del directorio para evaluar su permanencia. La renuncia se produjo después de ese encuentro.

Megaspeed y la batalla tecnológica con China

La conexión con Megaspeed transformó el episodio en un asunto geopolítico. La compañía compra infraestructura de procesamiento de Nvidia y comercializa capacidad informática desde el sudeste asiático. Entre sus clientes figura Alibaba, mientras que sus activos pasaron de 33 millones de dólares en 2023 a 3.000 millones en 2024.

Autoridades estadounidenses investigan si Megaspeed facilitó el acceso chino a chips avanzados sujetos a restricciones de exportación. La empresa ha negado irregularidades y Nvidia había señalado anteriormente que sus propias revisiones no encontraron pruebas de desvíos ilegales.

De acuerdo con Bloomberg, Alice Huang se encuentra en Pekín, aunque no está claro cuándo llegó ni qué contactos ha mantenido. Singapur confirmó, por su parte, que la investigó por posibles irregularidades vinculadas al comercio de servidores. Aunque no reunió pruebas suficientes para acreditar delitos, le impuso una advertencia y prohibió su reingreso al país.

El impacto económico y político

Las acciones de Nvidia cayeron cerca de un 13 % al inicio de las operaciones bursátiles del jueves. La reacción reflejó la incertidumbre sobre el futuro de una compañía estrechamente vinculada a su fundador. Según DW, las pérdidas bursátiles acumuladas desde que estalló el escándalo rondaban los 800 mil millones de dólares.

La crisis también llegó a Washington. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldó la renuncia y advirtió sobre la importancia de Nvidia para la seguridad nacional. El Presidente Donald Trump, quien había defendido públicamente a Huang, propuso al exdirector ejecutivo de Apple, Tim Cook, como posible reemplazante.

Una sucesión clave para el futuro de la inteligencia artificial

El principal desafío de Nvidia es asegurar la continuidad de una estrategia construida alrededor de Huang. Bajo su conducción, la empresa pasó de fabricar tarjetas gráficas para videojuegos a dominar el mercado de procesadores utilizados para entrenar y ejecutar sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Richard Windsor, fundador de Radio Free Mobile, advirtió a DW que el problema resulta especialmente grave porque Huang concentraba decisiones fundamentales para el éxito de la empresa y no existía un sucesor definido. El analista Gil Luria, de DA Davidson, destacó que Kress cuenta con reconocimiento entre los inversionistas, aunque enfrenta una transición particularmente compleja.

La renuncia abre dos interrogantes: cómo reemplazar el liderazgo de quien condujo la compañía desde su fundación y qué consecuencias tendrán las investigaciones sobre sus vínculos comerciales con China. Ambas cuestiones adquieren especial relevancia mientras Washington y Pekín compiten por el control de las tecnologías que sostienen el desarrollo mundial de la inteligencia artificial.