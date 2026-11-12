“La memoria no está diseñada para recordar”: el neurocientífico Rodrigo Quian en Puerto de Ideas

“Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar.

Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el

abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi

inmediatos”

Jorge Luis Borges

El Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2026 finalizó luego de tres intensos días con más de 40 actividades, miles de asistentes y conferencistas de todo el mundo, uno de los cuales no será olvidado fácilmente.

Nos referimos al físico, matemático y neurocientífico argentino Rodrigo Quian, célebre por su descubrimiento de las “neuronas de concepto” en 2005. Su sólida trayectoria científica le ha valido diversos reconocimientos, desde ser elegido miembro de la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido hasta ser nombrado Changjiang Jiangxi Scholar, la máxima distinción académica otorgada por el gobierno de China.

El tango de la memoria

Rodrigo Quian Quiroga estudió física en la Universidad de Buenos Aires, e hizo un doctorado en matemáticas aplicadas en Alemania. Actualmente, es jefe del laboratorio de percepción y memoria del Instituto de Investigación del Hospital del Mar en España. Su investigación se enfoca en los mecanismos neuronales de la percepción visual y de la memoria.

El investigador está convencido de que los recuerdos se ven fortalecidos por la carga emocional en torno a estos. Es decir, recordaremos con mayor facilidad aquello que nos produce una emoción intensa, lo que muchos llaman “flashbulb memory”. Quizás por eso, su primera presentación en el Festival Puerto de Ideas fue a través de un espectáculo experimental, artístico y emotivo.

En “El tango de la memoria”, Rodrigo Quian realizó breves exposiciones de la cultura argentina intercaladas por presentaciones artísticas. El público se sumergió en la historia del tango, escuchando clásicos como “Balada para un loco”, interpretado por Roberto Goyeneche. Al mismo tiempo, Quian citó el cuento “Funes el memorioso” de Jorge Luis Borges, a quien señala como el verdadero descubridor de cómo funciona la memoria humana.

Estas breves exposiciones estuvieron intercaladas con presentaciones artísticas de música y danza. Por un lado, cautivó con su gracia la maestra de tango argentina Marcela Conti, así como con su música nuestro compatriota, el bandoneonista porteño Rodolfo Jorquera.

Pero, ¿por qué este vínculo entre el tango y la neurociencia? Para el científico trasandino, “el tango tiene una capacidad especial para hacernos recordar y reflexionar en torno a la memoria, no desde la ciencia, sino desde una mirada más artística y emocional”.

La máquina del olvido

Una de las afirmaciones más revolucionarias del neurocientífico, es la que da título a su último libro, en la que plantea que nuestro cerebro es en realidad una máquina del olvido.

“La memoria no está hecha para recordar, sino para aprender” aclara, añadiendo que “la memoria es una ilusión. El cerebro recuerda muy pocas cosas, solo deja espacio a lo esencial, incluso deformando los hechos o imágenes tal y como fueron”.

A través de su investigación, el neurocientífico busca responder a la pregunta: ¿Qué hace a nuestro cerebro tan especial? ¿Por qué nosotros aprendemos y creamos, y otras especies no? Para Rodrigo Quian, la respuesta se encuentra precisamente en nuestra capacidad de olvidar, lo que conecta con su descubrimiento de las “neuronas concepto”.

Todo comenzó cuando el matemático argentino se sumergió en la disciplina de la neurociencia. Su enfoque innovador le permitió comprender que las neuronas no recordaban de forma precisa, sino que registraban un concepto. Es decir, un hecho o persona era reducido a su forma más esencial, para que fuese más fácil de recordar.

Rodrigo Quian explica que “hasta hoy, no se ha detectado la existencia de neuronas concepto en cerebros de animales, que son las que permiten a nuestro cerebro dejar de lado los detalles e ir hacia los pensamientos abstractos, que es lo que nos distingue como especie”.

Por este mismo motivo, afirma que el alzhéimer es una enfermedad tan terrible “incluso peor que perder una parte del cuerpo, porque cuando comenzamos a perder la memoria, también empezamos a perder nuestra identidad”.

En este mismo sentido, advierte sobre el peligro que significa la Inteligencia Artificial, especialmente la nueva dinámica social e individual que surge en torno al celular y el scrolling, lo cual impide cualquier posibilidad de aburrimiento, que en palabras de Quian “es el aburrimiento el que nos conduce a las grandes ideas. Si rehuimos estos momentos, no dejamos espacio para el pensamiento abstracto, que es lo que nos define como seres humanos”.

Este investigador no se queda en la teoría ni en las palabras. En su presentación “El tango de la memoria”, bailó un tango con su compatriota la bailarina Marcela Conti, al compás del bandoneón interpretado por el músico Rodolfo Jorquera. Este acto poético, no buscaba ser sólo una performance emotiva, sino una inolvidable.