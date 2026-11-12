Kast emplaza a camioneros por bloqueos: “¿Derecho a bloquear carreteras? No”

El Presidente José Antonio Kast volvió a emplazar a los camioneros que mantienen una paralización por tercer día consecutivo, rechazando los bloqueos de carreteras y llamando a los transportistas a despejar las rutas mientras continúan las negociaciones con el Gobierno.

Durante una actividad en la que se anunció la creación de nuevos empleos para el sector turístico durante la temporada de verano 2026-2027, el Mandatario insistió en que las manifestaciones deben respetar el libre tránsito.

“¿Derecho a manifestarse? Sí. ¿Derecho a bloquear carreteras? No. ¿Y estamos en mesas de diálogo? Sí. El día de ayer tuvimos avances. Hoy día seguimos avanzando, pero tenemos que actuar todos unidos para que Chile despegue”, sostuvo.

Kast advierte contra el retorno a prácticas del pasado

El jefe de Estado endureció su mensaje al establecer una comparación con episodios de movilización social ocurridos en el pasado, cuestionando las acciones que impiden la circulación de vehículos.

“No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación. No volvamos a permitir que alguien tenga que bajarse de un vehículo y bailar para poder pasar. Eso es inaceptable, y nadie puede estar sometido a eso”, afirmó.

Kast también llamó a los distintos sectores productivos a colaborar para enfrentar las dificultades del país, incluyendo a transportistas, comerciantes, mineros, agricultores y pescadores.

“Esto es entre todos, no unos contra otros”, manifestó, al destacar las perspectivas para el turismo durante la próxima temporada estival.

Finalmente, el Presidente reiteró su llamado a la unidad y al trabajo conjunto para superar el conflicto.

“Muy claro, esto es entre todos, no contra algunos. Así que les pido a todos que empecemos a trabajar firme y constante por nuestra patria”, concluyó.

Las declaraciones se producen mientras el Ejecutivo busca avanzar en las conversaciones con los gremios del transporte, en medio de una movilización que cumple tres jornadas y mantiene abierto el conflicto por las demandas de los camioneros.