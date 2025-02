La importancia del arte visual en Chile

“El arte, la contemplación estética, la belleza, la eternidad, la libertad son experiencial”.

Donald Kuspit

Hoy en día estamos inmersos en una cultura llena de información, tanto de los medios de comunicación, como la publicidad, además si sumamos las redes sociales como espacios que día a día nos incitan a ser una sociedad de consumo. Pero de esto último, me refiero a la compra de bienes suntuarios para muchas veces llenar un vacío o buscar una excusa de panorama para hacer “algo”.

De lo anterior, nos debemos preguntar: ¿a qué o quiénes entregamos nuestro tiempo y prioridad? ¿Buscamos cultivarnos como personas más allá del concepto posición de bienes y estatus? Y por último, ¿qué rol juega las artes visuales en nuestra realización personal y cultural?

Esta columna busca apelar a nuestro sentido común y comprender en qué posición está el consumo de la cultura, y con esto no me refiero a la cultura de las masas o industrial. Como por ejemplo la televisión con los programas de viaje que muchas veces poco se habla de la historia del lugar y más bien se ahonda en la anécdota del conductor (con esto no busco denostar la labor audiovisual) sino fijarnos realmente cuando catalogamos “cultural” en los medios de televisión abierta que realmente lo sea.

El consumo de cultura real es aquella que educa de manera más profunda. Es preocupante que en nuestro país existe baja cobertura en los medios de comunicación sobre las artes visuales y sus actividades.

Últimamente, se ha dado un fenómeno en el campo de la creación visual, que son los montajes de exposición de obras en espacios de centros comerciales. Aquí la gran cuestión es: ¿Quiénes ganan? ¿Las obras realmente son tan vistas como las tiendas? Y, por último, ¿realmente se da preponderancia a la publicidad e invitación para que se visiten este tipo de exhibición?

De lo señalado, debemos reforzar la labor de la importancia de las artes visuales tanto en la academia como a la población de manera global, ya que cultivarnos con lo creativo y emocional proporcionado por la obra y el artista es una forma de completarnos íntegramente como humanos.

De lo anterior: ¿cómo inculcamos a la sociedad chilena la importancia del arte visual? En un mundo de posibilidades, podemos escoger rescatarnos y equilibrar las actividades culturales con otras o seguir como sociedad en un modo placebo como chilenos siendo parte del consumismo neoliberal que nos caracteriza por décadas (no busco demonizar esto, sin embargo, puede ser sano un punto de equilibrio con mayores actividades culturales) como chilenos debemos cambiar este paradigma.

Romper los miedos y las rutinas como familias los días no hábiles, por ejemplo, nos puede llevar a conocer nuevas experiencias visuales, aprender del arte actual y su historia también. O bien además del arte visual, visitar una buena obra de teatro por ejemplo y pagar por ello en vez de otro objeto que no tendrá el valor de aprendizaje intelectual. No debemos dejar afuera además la experiencia de la transferencia de información que nos otorga las obras.

Como reflexión, debemos cultivarnos no solo para nuestro devenir económico, sino también emocional e intelectual, porque las artes hacen que podamos llenar nuestro mundo interior y comprender nuestros modos de expresión y relacionarnos a través de la comunicación artística.