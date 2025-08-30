“La Copia Feliz del Edén” de Rodolfo de los Reyes: un catálogo de Eltit a Pezoa Véliz

La Copia Feliz del Edén es una obra compilatoria, de alto vuelo, elaborada desde una mirada íntima y evocadora, encumbrando a las voces más esenciales de la poesía chilena. Sin duda es una obra ambiciosa que nos regala el periodista, poeta y escritor Rodolfo de los Reyes Recabarren (Curicó, 1970).

En ella emerge como un mosaico que refunde más de veinte años de dedicación a la literatura en su oficio de escritor, cronista y periodista. En estas páginas, el autor, no solo recopila reseñas, crónicas y entrevistas, sino que teje una red afectiva que rescata voces de la provincia con los grandes nombres de la poesía y la narrativa nacional.

El libro está prologado por el poeta y filósofo David Hevia, quien lo califica como “un catálogo formidable”, que va desde Carlos Pezoa Véliz hasta Diamela Eltit. Por otro lado el poeta Bernardo González Koppmann, también en su prólogo, elogia su calidad casi universal, pero desde el corazón de Curicó, lo que nos da cuenta que el libro se impone también como un acto de justicia literaria.

Con 346 páginas en edición, el volumen se despliega, ofreciendo, a través de más de 50 textos, una mirada panorámica sobre voces como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, José Donoso, Vicente Huidobro, Enrique Gómez, Gonzalo Rojas, Volodia Teitelboim y otros tantos ubicados en tiempo y geografía.

A nivel estructural, el libro se adentra en contrastes fascinantes: confronta y acerca figuras antes consideradas antagónicas —como Pedro Antonio González y Pablo de Rokha, Enrique Lafourcade y José Donoso—, explorando tensiones generacionales, estéticas y sociales que enriquecen la lectura.

Al adentrarse en el libro, podemos decir que esta obra es, ante todo, un gesto patrimonial, un rescate de autores que reunidos en estas páginas, conforman un universo literario de valor permanente.

Rodolfo de los Reyes Recabarren, se convierte en el cronista que ofrece una cartografía literaria profunda, fecunda y necesaria para entender la verdadera poesía y el valor literario de poetas y escritores situados en distintos lugares, pero expresando la voz poética del mundo.

En Chile existen grandes poetas, narradores y ensayistas, pero no así cronistas literarios que, como De los Reyes, hayan logrado articular y publicar una obra reunida de tal amplitud y valor estético. El libro entonces se funda como un archivo vivo de rescate patrimonial, poniendo a escritores de distintas generaciones en un mismo universo literario.

Ficha técnica:

La Copia Feliz del Edén, Ediciones La Victoria de las Letras, 2024, Rodolfo de los Reyes Recabarren