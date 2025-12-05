En peligro el legado cultural de Lautaro: casa patrimonial Jorge Teillier en venta

Tras perder su hogar en manos del fuego en más de una ocasión, la familia Teillier construyó su anhelada casa familiar en la ciudad de Lautaro. El arquitecto Emilio Nualart fue el encargado de la obra que finaliza en 1952. Es una casona de madera de dos plantas, de líneas simples y funcionales, y que en su frente exhibe una chimenea que cedió con el terremoto de 2010.

Ubicada en la calle Saavedra 342, en el casco tradicional de Lautaro, el silencio que hoy guarda contrasta con la riqueza de su historia. Se emplaza a pocas cuadras de la estación de trenes, imagen recurrente en la poesía de Teillier, a su alrededor ya no quedan otras casas de su antigüedad: la última fue demolida y convertida en pequeños departamentos.

Al mirarla, parece inverosímil que en aquella construcción casi octogenaria alguna vez se tejieron sueños e idearios y entraron algunos de los poetas y personalidades más importantes del siglo pasado como Pablo Neruda, Pablo de Rokha, Salvador Allende, Violeta y Nicanor Parra, entre muchos otros.

Durante décadas la casa se perdió en el paisaje urbano lautarino y recién en 1993 que el apellido Teillier volvió a escucharse cuando el poeta recibió el primer reconocimiento en su tierra tras el retorno a la democracia. En una carta que escribió al ex alcalde Renato Hauri, agradeció dicha distinción y confesó que tal vez haya sido la más hermosa que ha recibido en su vida.

Salvo por una placa en su fachada, instalada por la I. Municipalidad de Lautaro, no hay mayores pistas que cuenten su historia. En varias ocasiones el municipio intentó infructuosamente adquirir la casa. Finalmente, en 2022, fue declarada Monumento Nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales por su calidad de interés histórico y artístico, y se retomaron las negociaciones con su actual dueña para convertirla en casa de la cultura y la poesía para Lautaro.

Jorge Teillier, uno de los poetas más relevantes de la Generación literaria del ´50, al día de hoy sigue siendo uno de los más queridos y leídos por las nuevas generaciones y la calidad de su obra poética lo inscribe como pieza fundamental del patrimonio literario del siglo XX.

En 1996, tras su muerte, Lautaro se volvió visita frecuente de jóvenes poetas, estudiantes de letras, investigadores y turistas que viajan desde diversos lugares de Chile y el mundo. Al llegar se encuentran con una ciudad que, a pesar de ser considerada tierra de poetas, poco conserva de su mayor exponente literario.

Su casa es el último vestigio del poeta en su pueblo natal. Es imposible separar su obra de la casa, en la que vivió junto a su familia y esperó la llegada de sus hijos Sebastián y Carolina al tiempo que editaba sus dos primeros poemarios «Para ángeles y gorriones» (1956) y «El cielo cae con las hojas» (1958). La casa y su entorno inmediato contribuyeron a configurar el mundo de referencias que Teillier incorporó en su poesía lárica y, que a su vez, lo inmortalizaron.

En su reciente visita de 2024 a la ciudad del toqui, el presidente Gabriel Boric se comprometió con la comunidad y sus autoridades a agilizar las gestiones para su compra, pero desde hace algunos meses la casa ha vuelto a exhibir el peligroso letrero de venta.

Por su parte, el alcalde Ricardo Jaramillo Galindo ha incluido dentro de sus prioridades la adquisición de la casa, acudiendo a todas las instancias regionales y nacionales que permitan concretar lo más pronto posible, poniendo en valor la importancia de su legado patrimonial y cultural para Lautaro y su comunidad.