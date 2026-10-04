Cuentos de una chilenidad corrosiva: a propósito de “Realismo”, de Ignacio Álvarez

Pese a cultivar un bajo perfil, Ignacio Álvarez es un nombre relevante en la literatura chilena contemporánea. Me refiero a su destacada labor docente como catedrático en la Universidad de Chile, a sus investigaciones y a su dedicación a la obra de autores fundamentales del canon literario, como Baldomero Lillo y Manuel Rojas, labores que lo sitúan en un espacio que no pasa desapercibido.

Además de aquello, desde hace cierto tiempo ha escrito una literatura señera. Pienso en “El curso que hice al revés” (2022), un delicado conjunto de reflexiones donde explora los laberintos de esa biblioteca expansiva que se proyecta en el oficio del profesor y del investigador; y también en “El último neógrafo” (2024), una novela inusual, provocadora, trabajada con singular orfebrería.

El libro de cuentos “Realismo” (Laurel, 2026) es su última entrega y, desde mi punto de vista, enriquece el camino que ha venido trazando. Se trata de siete cuentos construidos con nudos narrativos sólidos, con un asalto inesperado al corazón del oficio escritural.

Por sus páginas, los personajes itineran como arcanos de una epopeya triste, cuyo telón de fondo se proyecta sobre el escenario de nuestra montaña rusa histórica: la ilusión del sueño allendista, el exilio, la dictadura, la transición con transacción, el estallido social. A veces parecen detectives salvajes, pero enfrascados en la persistencia de una derrota que es, finalmente, la propia literatura.

En el seno de un taller literario orientado por el compañero Pork nace “El Diccionario de autores noveles chilenos”, un estudio de casos donde el proyecto de escritura literaria constituye un esfuerzo por oponer una cucharada de esperanza al peso aplastante de la realidad. En la misma línea, en el cuento “Andamios”, un escritor que proviene de las apasionadas asambleas obreras de la UP elabora una novela lenta que se ve interrumpida por los avatares históricos, hasta proyectar en su hijo, un espejo refractario, una sombría caricatura del ostracismo existencial, apenas cubierta por la esquiva nube de la utopía.

Las historias se encuentran eslabonadas con humor negro, con la corrosiva tinta de los fracasos, en seres a la deriva, como el Señor de los Portaminas, experto en adminículos de grafito, pero sometido al vaivén entre la humillación y el reconocimiento. En “La Real Academia del Élfico Chamullado”, la devoción amateur por el universo de Tolkien por parte de unos nerds va generando un particular contrapunto con el declive del pinochetismo y la aparición de un país pastoreado por una democracia débil. Una chilenidad desteñida.

El realismo del título, entonces, puede leerse menos como una declaración estética que como una actitud frente a la experiencia: mirar de frente aquello que queda cuando las ilusiones colectivas se han quebrado, cuando los grandes relatos políticos han perdido su antigua capacidad de convocar y cuando la historia, lejos de clausurarse, continúa regresando bajo distintas formas.

En este sentido, “Realismo” parece instalarse en esa zona particularmente fértil de la literatura chilena donde lo político deja de ser un tema para convertirse en una atmósfera.

La historia se vuelve, entonces, una especie de segunda piel. Y quizá allí radique una de las virtudes mayores del libro: en comprender que las grandes fracturas históricas no terminan cuando terminan los acontecimientos que las provocaron. Continúan viviendo en los cuerpos, en los vínculos, en las conversaciones, en las familias y, por supuesto, en las ficciones que intentan darles una forma.

Hay también en estos cuentos una tensión entre la búsqueda y el fracaso. A veces los personajes parecen detectives salvajes, caminantes de una literatura que todavía conserva la ilusión de que detrás de las cosas existe una verdad por descubrir, una pista, un nombre, una respuesta. Pero aquí esa búsqueda parece estar condenada desde el comienzo a una revelación más amarga: no hay necesariamente un misterio que resolver, porque el verdadero enigma es la persistencia misma de aquello que se ha perdido. Son detectives, sí, pero detectives de una derrota; rastreadores de una promesa histórica que quizá nunca llegó a cumplirse del todo. Persiguen algo que se encuentra siempre un poco más allá, como si la literatura fuese ese territorio donde el fracaso vuelve a formularse sin alcanzar jamás una sentencia definitiva.

Y es precisamente ahí donde el libro adquiere una dimensión metanarrativa. La derrota no es solamente la de los personajes, ni la de una generación, ni la de determinados proyectos políticos: termina siendo también la derrota de la literatura frente a aquello que intenta nombrar. Porque toda escritura nace, en cierto modo, de una insuficiencia. Se escribe porque la experiencia no alcanza a explicarse por sí sola, porque la memoria no basta, porque el pasado se resiste a quedar clausurado. La literatura llega tarde a los acontecimientos y, sin embargo, quizá esa tardanza sea su única posibilidad de decir algo verdadero sobre ellos.

De ahí que el título “Realismo” pueda adquirir una resonancia paradójica. ¿Qué significa ser realista después de tantas promesas incumplidas? ¿Dónde comienza la realidad cuando la memoria está hecha de fragmentos, versiones y pérdidas? Tal vez el realismo de estos cuentos no consista en reproducir fielmente el mundo, sino en aceptar su carácter irreparablemente contradictorio. Un mundo donde conviven la esperanza y el desencanto, la memoria y el olvido, la épica y el fracaso, la historia colectiva y la diminuta tragedia personal. Un realismo, en suma, que no renuncia a la imaginación, sino que la utiliza para acercarse a aquello que la realidad oficial no siempre puede o quiere contar.

Así, los siete cuentos parecen formar un territorio común donde las vidas privadas y la historia nacional se encuentran sin confundirse. Allí están los restos de antiguos sueños, las huellas del exilio, las heridas de la dictadura, las promesas negociadas de la transición y la energía contradictoria del estallido social. Pero, sobre todo, están los personajes: esas criaturas errantes que avanzan entre ruinas, recuerdos y expectativas, buscando quizá no una salida, sino una forma de comprender por qué continúan caminando.

En última instancia, “Realismo” parece decirnos que la literatura no siempre está destinada a vencer. Puede también estar hecha para acompañar la derrota, para impedir que aquello que fue perdido desaparezca por segunda vez bajo el peso del olvido. Y en esa persistencia reside su paradójica victoria. Porque si la historia puede derrotar a sus personajes, si los proyectos colectivos pueden fracasar y si las utopías pueden convertirse en ruinas, queda todavía la escritura como una forma de resistencia contra la desaparición. Tal vez por eso estos personajes, a ratos detectives salvajes y a ratos sobrevivientes de una epopeya sin gloria, continúan buscando. No porque esperen encontrar finalmente la respuesta, sino porque mientras exista una pregunta, todavía habrá literatura.