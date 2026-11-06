“Los genios”, de Jaime Bayly: una refrescante historia del Boom

En esta hilarante novela de Jaime Bayly la experiencia literaria arranca con el puñete que le propinara Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez, acción ocurrida el 12 de febrero de 1976 en el Palacio de Bellas Artes de México D.F.

Fue para una función especial del documental “La odisea de los Andes”, que trata el tema de los rugbistas uruguayos que se estrellaron en medio de la Cordillera de los Andes, quienes tuvieron que alimentarse de los cadáveres de sus compañeros para sobrevivir al accidente de aviación.

Vargas Llosa fue guionista de la cinta sobre un evento ampliamente conocido en nuestro país.

Épocas y personajes

Sin embargo, lo importante de este libro es que nos habla de una época de la literatura, conocida como el boom latinoamericano, en la que esta anécdota marcó un punto de inflexión en la relación de sus protagonistas, así como de una buena cantidad de personalidades vinculadas a este movimiento literario.

Fue comandado por la editora y agente literaria Carmen Balcells y se cruzan aquí y allá la vida de Pablo Neruda, Jorge Edwards, Joaquín Sabina, Julio Ramón Ribeyro, Elena Poniatowska, Roberto Matta, Julio Cortázar, Pablo Picasso, William Faulkner, Carlos Fuentes o Milán Kundera, por nombrar sólo a algunos junto a directores de cine, conductores de televisión, editores y dueños de bares y discotecas cosmopolitas.

A ellos se suman los dictadores Fidel Castro, Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, del Perú, Augusto Pinochet, Juan Vicente Gómez de Venezuela o el mismísimo Rafael Trujillo, de República Dominicana.

Boom latinoamericano y Guerra Fría

“Los genios” es una novela que sucede a lo ancho del globo en ciudades como Lima, Los Ángeles, Barcelona, Nueva York, París y el mismo México D.F.

Sin embargo, los temas profundos que desarrolla Bayly a partir de esos lugares y personajes más arriba aludidos, son precisamente los relativos a la literatura y la Guerra Fría desenvolviéndose sobre esta plataforma literaria, cuyos integrantes se decantan en un clivaje a favor o en contra de las miradas hegemónicas imperantes en los setenta.

Es una novela suculenta y absorbente, que utiliza el puñete de Vargas Llosa a García Márquez como un tensor que funciona a la perfección a lo largo de todo el texto, entregándonos una imagen móvil que supera, con mucho, varios otros acercamientos que se han hecho al boom latinoamericano, realizado con una prosa llana en su lectura y profunda en los conocimientos que se nos entrega de este periodo literario.

Una novela propia de un escritor que, como Bayly, se muestra como un heredero de este movimiento literario latinoamericano, que marcó toda una época de la literatura moderna.

Ficha técnica:

“Los genios”, Jaime Bayly, Revuelta editores, 2023.

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