Región de Valparaíso: Autoridades locales convocan a reunión por derrame de relaves en río Blanco

Parlamentarios y municipios de la región de Valparaíso anunciaron acciones legales y reuniones respecto al derrame de relaves en el río Blanco.

En horas de la tarde del pasado jueves 5, Codelco confirmó que varios metros cúbicos de desechos mineros cayeron al curso fluvial, ubicado en la comuna de Los Andes. El río Blanco es uno de los principales afluentes del río Aconcagua y, por ende, de una amplia cuenca que utiliza sus recursos hídricos para el consumo humano y la agricultura.

Desde el municipio de Los Andes, esperarán los resultados del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) que se realiza este viernes para eventuales acciones legales, según indicó el alcalde, Manuel Rivera.

La alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat, comentó a BioBioChile que el río “es la fuente principal de regadío de nuestros agricultores”. Por los posibles daños a su comunidad, reveló que hará “la denuncia al Servicio de Salud y a la institucionalidad del medioambiente”.

Por su parte, el diputado por las provincias de Aconcagua, Quillota y Marga-Marga, Nelson Venegas, solicitó una reunión a Codelco y Esval para monitorear el incidente, que podría afectar al suministro hídrico de parte de la región.

En esa línea, el senador por Valparaíso, Diego Ibáñez, envió un oficio a la Superintendencia del Medio Ambiente, Sernageomin, la Delegación Presidencial Regional y a la Policía de Investigaciones para realizar las pericias correspondientes.