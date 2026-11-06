Minimizar polémica por rebajas de condenas le cuesta a Félix de Vicente candidatura a la CPC

La controversia por sus declaraciones sobre las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores terminó por sacar a Félix de Vicente de la carrera por la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Este viernes, el exministro de Economía anunció el retiro de su candidatura, luego de los cuestionamientos que provocaron sus dichos sobre el caso del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La decisión representa un cambio en la disputa por la conducción de la principal organización empresarial del país, cuya elección está programada para el próximo 17 de diciembre. De Vicente era la carta impulsada por la banca para suceder a Susana Jiménez.

“Después de una profunda reflexión, he decidido retirar mi postulación a la CPC. Las instituciones están por sobre las aspiraciones personales, y no quiero que esta polémica distraiga la atención de los grandes desafíos que enfrenta el país y el mundo empresarial”, sostuvo en una declaración pública difundida este 6 de noviembre.

Su salida se produce después de una entrevista concedida a Radio 13C, en la que minimizó la importancia que tendría para la ciudadanía la controversia política por las rebajas de condenas. “Yo creo que estos temas son temas más políticos, pero en el bolsillo de la gente, a la gente en sí, no le importan estos temas”, afirmó entonces. En esa misma conversación, sostuvo que a las personas que trabajan diariamente, como quienes atienden quioscos o almacenes, la discusión no les importaría.

Sus palabras generaron cuestionamientos en medio de la polémica que enfrenta Rabat por los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, asunto que también ha motivado la discusión sobre una eventual acusación constitucional contra el secretario de Estado.

En su declaración de este viernes, De Vicente intentó precisar sus afirmaciones y aseguró que habían sido interpretadas de una manera distinta a la que pretendía transmitir. “En una entrevista reciente, mis declaraciones fueron sacadas de contexto y dieron pie a una interpretación que no corresponde a lo que quise decir. Me refería a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, y no a los delitos de abuso sexual ni a una rebaja de las penas por esos delitos”, explicó.

El exministro también reconoció la gravedad de los hechos que originaron la controversia. “Esos delitos son de extrema gravedad y marcan la vida de las víctimas. Frente a ellos no cabe la indiferencia”, señaló.

Asimismo, reiteró sus disculpas por el impacto de sus declaraciones. “Lamento sinceramente este malentendido, que me ha generado mucho dolor, y reitero mis disculpas a quienes se sintieron afectados u ofendidos”, afirmó.

En su comunicado, De Vicente recordó que había decidido postular con el propósito de acercar el empresariado a las preocupaciones ciudadanas y contribuir a la recuperación de la economía. “Durante las últimas semanas manifesté mi voluntad de postular a la CPC, con la convicción de que el mundo empresarial debe acercarse a las preocupaciones de las personas y contribuir a recuperar el empleo, la inversión y el crecimiento que Chile tanto necesita”, sostuvo.

Finalmente, agradeció el apoyo recibido durante su candidatura y aseguró que continuará vinculado a los desafíos del sector privado. “Mi compromiso con Chile, sus empresas y, sobre todo, sus trabajadores permanece intacto”, concluyó.