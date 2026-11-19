En un nuevo programa de La Semana Política, la cientista política del Instituto Liberta, Catalina Riquelme, y el abogado del Frente Amplio, Leonardo Jofré, abordaron la polémica de esta semana protagonizada por el vocero de gobierno, Gonzalo Arenas, y la molestia que gatillaron sus dichos contra el Partido de la Gente.

“No hay que confundir el análisis político, respecto de las decisiones que toma un gobierno. Ahí hay que hacer una distinción especialmente del vocero, porque él tiene la misión de conducir este timón, de presentar las decisiones del gobierno, de articular la agenda, de enfrentar controversias, de priorizar los temas que hoy día son los que se están discutiendo. Efectivamente hay un cambio en la estrategia, pero también tenemos que observar si eso conecta también con la ciudadanía”, dijo Riquelme.

Por su parte, Jofré señaló que “el problema de base sigue siendo que este gobierno no tiene buenas cifras que mostrar en general. Hay cuestiones muy particulares, las cuales han intentado sostener, pero en el grueso, desde la idea del relato que buscó instalar la candidatura de Kast para llegar a la presidencia, no hay una concreción que haga que la gente pueda empatizar, sobre todo pensando que el 18% de aprobación”.

Problema de diseño que, a juicio de la analista del Instituto Libertad, trasciende al gobierno y afecta a todo el sistema político. “El tema de la emergencia se instaló, pero se instaló a nivel de todos los temas que hoy día se están abordando. (…) Eso tú lo puedes traspasar a lo que pasa hoy día en la oposición, porque tampoco hay coordinación. Es un problema que también viene de la alta fragmentación del sistema político”, dijo.

“Hoy día, la acusación constitucional parece ser el único mecanismo que se tiene para poder fiscalizar las acciones que tiene un gobierno. Estamos teniendo casi que un parlamentarismo un poco de facto cuando analizamos las consecuencias de las decisiones que se están tomando. Entonces, este es un tema más estructural, tiene también que ver con cómo estamos observando la política cosista, muy cortoplacista” agregó Riquelme.

Respecto a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, Jofré afirmó que “están todas las consideraciones y los argumentos para que prosiga. Lo que demuestra efectivamente este emplazamiento de la Corte Suprema a propósito de la rebaja de penas, explica muy bien que el ministro siempre pudo efectivamente rechazar las rebajas como lo hizo el ministro de Justicia anterior en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Es más, tiene el mandato legal de hacerlo”.

“¿Me gusta la idea de que tengamos que estar permanentemente en acusaciones constitucionales? No me gusta, pero creo que acá hay una responsabilidad muy importante por parte del Presidente José Antonio Kast, que en esta crisis se ha dedicado a viajar por el mundo. Evidentemente el jefe de Estado tiene responsabilidades que cumplir a ese respecto. Podrían haber terminado esta crisis mucho antes si hubiese tomado la decisión de pedirle la renuncia al ministro Rabat”, añadió.