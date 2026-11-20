Mariano Llinás es un director que ya nos tiene acostumbrados a películas de extensa duración. Basta recordar Historias extraordinarias, de 4 horas y 5 minutos, y, sobre todo, La flor, una obra dividida en seis episodios que alcanza las 13 horas y 53 minutos. Con su nuevo documental, Biografía de Jorge Luis Borges, el cineasta vuelve a apostar por una experiencia cinematográfica de larga duración, esta vez de cinco horas y media, estructurada en tres partes con sus respectivos intermedios.

Sin embargo, lejos de convertirse en una experiencia pesada o densa, la película consigue mantener el interés durante todo su metraje. Es un verdadero viaje cinematográfico, una experiencia que invita a dejarse llevar por su particular propuesta narrativa y por la lúcida mirada de Llinás sobre una de las figuras más importantes de la literatura argentina.

Es impresionante como el gran director Mariano Llinás convierte una biografía de Borges en una especie de relato detectivesco a lo Arthur Conan Doyle, o, mejor aún, a lo Edgard Allan Poe sin perder nunca la esencia borgeana, con el enigma y el misterio tan característicos de su obra. Un viaje detectivesco que Llinás hace completamente suyo con un humor picaresco, mordaz e ingenioso.

Llinás indaga en la vida y obra de Borges como si se tratara de una investigación de Sherlock Holmes, donde Ernesto Montequín –destacado traductor, ensayista e investigador argentino, profundamente vinculado al estudio y difusión de la obra de Borges– funciona como una especie de Watson. El es su compañero de viaje investigativo que termina convirtiéndose, casi sin proponérselo, en un gran personaje de la película: un motor narrativo que impulsa el recorrido de Llinás. En esta travesía el cineasta muestra sus ocurrencias, su astucia, su talento en la forma en que aborda el tema y, sobre todo, su particular creatividad.

A través de las calles y ciudades que recorren sus cuentos, Llinás reconstruye el universo literario de Borges. La película transita por distintos rincones de Buenos Aires y Ginebra (ciudad donde el escritor pasó parte de su adolescencia, murió y donde descansan sus restos), además de otros lugares como Montevideo, España, Islandia, Texas e incluso Chile. Esta geografía va trazando las conexiones de Borges con distintos países y culturas, al tiempo que explora aspectos menos conocidos de su vida: sus frustraciones amorosas, su conflictivo divorcio con Elsa, los lugares donde habitó, la Fundación Borges, sus notas personales y también sus facetas más oscuras, como su apoyo a dictaduras, entre ellas la argentina y la chilena.

El recorrido incorpora, además, algunos de sus escritos más emblemáticos, recreaciones de polémicas entrevistas y una colección de objetos vinculados a su figura. Estos últimos constituyen el punto de partida del film, que nació precisamente a partir de un encargo relacionado con dichos objetos.

Es una forma de homenaje y agradecimiento a uno de los grandes genios de la literatura, pero sin romantizar su figura ni santificarlo. De hecho, Borges no siempre sale bien parado. Llinás reconoce su genialidad y su enorme importancia literaria, pero no deja de cuestionarlo, abordando también sus contradicciones y zonas más incómodas.

Todo ello desde una ironía audaz, rompiendo constantemente la cuarta pared y comunicándose con nosotros como espectadores. El resultado es una especie de road movie especular, lúdica y deliberadamente caótica, en la que sus protagonistas fracasan, divagan y buscan entre las entrañas de los libros alguna pista que permita descifrar la enigmática figura de Borges.

Entre recortes de diarios y revistas, escritos del propio autor, actas de divorcio, fotografías, cartas, lugares, calles, países y museos, también aparecen figuras fundamentales de su universo intelectual y afectivo, como Adolfo Bioy Casares, Macedonio Fernández y Hugo Santiago. Se intenta completar la biografía del escritor, con cualquier indicio de pista que permita seguir el hilo.

Y es precisamente ahí donde aparece otra de las grandes virtudes de Llinás, su capacidad para arreglárselas y construir una película de cinco horas y media sobre Borges (y también sobre sí mismo) que resulte tan entretenida, juguetona y honesta. Por cierto, no todo funciona necesariamente como uno esperaría, algo comprensible en una película de semejante duración y ambición. Sin embargo, en su conjunto funciona de manera extraordinaria.

No es necesario ser un experto en Borges para disfrutar la película, de todas formas se termina aprendiendo muchísimo gracias a esta investigación meticulosa, inclasificable y de profundo espíritu literario (y cinéfilo). Una película que despierta las ganas de seguir leyendo, investigando y aprendiendo sobre una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana.

Realmente, una obra maestra. Una película difícil de definir y también de calificar, que demuestra una vez más que la productora El Pampero está en la cumbre del cine latinoamericano. Y que, pese al complejo momento que atraviesa la industria audiovisual argentina, todavía es posible sacar adelante joyas cinematográficas de semejante magnitud.

Así es como deberían ser las biopics: sorprendentes, arriesgadas, sin necesidad de enaltecer ni glorificar a sus protagonistas, pero con el respeto que merece su legado. Llinás asume un riesgo enorme y sale victorioso. No hay que esperar un relato convencional que cuente al pie de la letra la vida de Borges. Se trata de una película dispersa, anárquica, caótica y divagante. Una exploración de sus luces y sombras, con Llinás al mando de un viaje cinematográfico tan delirante como fascinante.