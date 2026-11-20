En Tokio, el Presidente José Antonio Kast sostuvo este viernes una reunión bilateral con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, donde ambas autoridades acordaron fortalecer la cooperación en comercio, tecnología, defensa y minerales críticos. El encuentro marcó la última etapa de la gira presidencial por Asia, que incluyó visitas a Vietnam y China, además de la participación en la cumbre de líderes APEC y reuniones destinadas a impulsar las inversiones y las relaciones comerciales de Chile.

La reunión se realizó en la sede del Gobierno japonés, donde Kast fue recibido con honores de Estado antes de sostener una declaración conjunta con Takaichi. Durante el encuentro, ambos mandatarios destacaron los vínculos históricos entre sus países y el próximo aniversario de los 130 años de relaciones diplomáticas, que se conmemorará en 2027.

Entre los principales resultados de la reunión destacó la firma de un memorando de cooperación en tecnologías de la información y las comunicaciones, destinado a fortalecer la infraestructura digital y promover soluciones tecnológicas seguras. La iniciativa incluye avances en un proyecto conjunto que utiliza tecnología japonesa de comunicaciones para desarrollar operaciones remotas en minas de cobre chilenas.

“Firmamos un memorándum de cooperación tecnológica de la información y las comunicaciones para avanzar hacia una infraestructura digital segura y confiable. También reafirmamos nuestro trabajo conjunto en la Antártica, en ciencia y en prevención de desastres, y también en defensa”, señaló el Presidente Kast.

Por su parte, Takaichi destacó la importancia de Chile como proveedor de minerales críticos, especialmente cobre y litio, y manifestó el interés de Japón en fortalecer las cadenas de suministro y ampliar las inversiones. Ambas autoridades también abordaron la cooperación científica, particularmente en astronomía e investigación antártica, junto con iniciativas de prevención de desastres y colaboración en materia de defensa.

Otro de los puntos relevantes fue el respaldo de Japón a la candidatura conjunta de Chile y Bélgica para instalar en Valparaíso la Secretaría del Tratado de Alta Mar, propuesta que también disputa China.

Asimismo, ambos mandatarios reafirmaron su compromiso con el libre comercio, el respeto al derecho internacional y la estabilidad de la región Asia-Pacífico,(CPTPP).

Durante su estadía en Japón, el Presidente también sostuvo un encuentro protocolar con el emperador Naruhito y la emperatriz Masako, además de participar en una actividad empresarial destinada a promover nuevas inversiones japonesas en Chile.

Finalmente, la visita a Tokio cierra una gira que comenzó en Vietnam, donde el mandatario desarrolló actividades diplomáticas y comerciales, y continuó en China, donde sostuvo una reunión bilateral con Xi Jinping y participó en la cumbre APEC en Shenzhen.