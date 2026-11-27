Cuando una amiga me contó que había un barcito donde se podían reunir poetas a leer lo que quisieran —sin mayor burocracia que levantar la mano y pedir el micrófono—, me llené de entusiasmo y me preparé para visitarlo. Me vestí con jeans y tomé mi bolso de cuero, donde metí algunos papeles con poemas antiguos que llevaban muchos años en silencio. Nunca los he leído frente a otras personas, por lo que este acto representa un gran cambio en mi acercamiento a la poesía.

Al llegar a la calle paralela al Museo de Bellas Artes, vi desde lejos una mesa en la vereda y un grupo de gente bebiendo y conversando. Casi todos eran mayores de cuarenta años y ninguno tenía pinta de poeta, al menos no como uno suele imaginárselos. Había empresarios, ejecutivos y uno que otro jubilado; parroquianos habituales que los miércoles se juntaban en busca de buenas conversaciones y poesía.

Entre copas de vino tinto, cerveza, sangría y piscolas, que ayudaban a combatir el acoso del frío invernal de Santiago, se oían versos de Teillier, Elvira Hernández, Zurita y algunos clásicos extranjeros. Me di cuenta de que no todos los presentes venían a oír poesía: había dos hombres en una mesita que se habían topado sin querer con la desdicha de escucharla, algo que se leía con claridad en sus rostros y miradas furtivas intentando sostener conversaciones normales. Oían versos sin aparente sentido o de dudosa calidad. Es verdad que no toda la poesía es buena, pero sí toda poesía es necesaria. ¿Para qué? Sepa moya para qué.

Una de las prácticas a las que debemos acostumbrarnos en estos tiempos de amplificación es a declamar con micrófono en mano, buscando la mejor postura y la distancia adecuada con el aparato amplificador. Hay un hombrecito que viste un abrigo largo de los años cincuenta y usa un sombrero de ala corta, que se destaca por su hablar pausado y que pega los labios al metal y solo logra emitir un murmullo ininteligible que, sin embargo, me resulta más estimulante para la imaginación que algún verso humorístico escrito por Parra.

En medio de ese ambiente penumbroso, tomó la palabra un hombre canoso para leer algo de filosofía griega. Empezó a darnos una charla sobre Platón y los gobiernos, mezclándolo todo con Heráclito, la crisis de nuestro gobierno republicano recién electo y sus actos deshumanizados. Lo escuchábamos con respeto, ya que era uno de los fundadores de estos miércoles poéticos. Sin embargo, sentía que nos alejábamos del propósito que nos había convocado aquella noche. De todas formas, todos prestamos atención a su apasionado discurso, hasta que un gesto disimulado de la dueña, desde la barra, le indicó a otro participante que tomara el micrófono y continuara con la lectura poética. Sentí por un momento que la atracción poética no estaba funcionando.

Pensaba en eso hasta que un joven, con aspecto de indigente, tatuado en su cuello una calavera y en su muñeca derecha un reloj, tomó el micrófono. Sin leer papel alguno, comenzó una declamación que fue una verdadera avalancha de imágenes y conceptos, cultos y cotidianos: habló del tarot, de Heráclito, de lingüística y de perros, entrelazando onomatopeyas y jitanjáforas y susurros incomprensibles que parecían ser diálogos internos ajenos a lo que ocurría a su alrededor. Con un par de versos irreverentes provocó entre nosotros miradas cómplices y algunas sonrisas. Al terminar, se produjo un silencio sostenido; daba la impresión de que salíamos lentamente de un estado de hipnosis. De pronto, estallaron los aplausos unánimes.

Me acerqué a él, hablamos entre copas y me dijo que le había gustado el poema que leí y quedamos de acuerdo en volver el siguiente miércoles. Y ahí, recobré la fe en la poesía.