Chileno en Off-Broadway

¡Hola! Comenzó mayo y uno de los eventos clave será la conmemoración en todo el país del Día de los Patrimonios, el 24 y 25 de este mes, para visitar museos, edificios históricos, bibliotecas, rutas patrimoniales y espacios comunitarios, reafirmando el valor del patrimonio en la vida cotidiana. La cartelera estará disponible desde el 12 de mayo. Puedes leer más al respecto AQUÍ.

En Buenos Aires además comenzó este viernes el XVIII Festival Internacional de Poesía, con participación de la poeta y escritora chilena Soledad Fariña.

Este sábado, en la Feria del Libro de Buenos Aires, será el turno de Paulina Flores, la autora de La próxima vez que te vea, te mato (Seix Barral, 2021) e Isla Decepción (Seix Barral, 2021), que participará de un diálogo de escritoras y escritores con Fabio Morábito (México) y Hernán Ronsino (Argentina).

Y el martes el escritor Diego Zúñiga conversará con Alejandra Jaramillo (Colombia), Gabriela Cabezón Cámara (Argentina), Andrés Neuman (Argentina), con la moderación del escritor argentino Diego Erlan.

Además, en esta edición: el cineasta chileno que triunfó en los Premios Platino, el nuevo libro de Isabel Allende, y las huellas que dejó un león en un gladiador romano.

Bonus track: mi entrevista a Esther García, la histórica productora de Pedro Almodóvar, que estuvo de visita en Chile.

1

EL CHILENO VENCEDOR DE LOS PLATINO

Ni Benjamín Vicuña ni Francisca Lewin: el chileno que sacó pecho por nuestro país en los Premios Platino fue Vinko Tomičić Salinas, que ganó este domingo en la categoría de Ópera Prima de Ficción Iberoamericana por su película El ladrón de perros, protagonizada por Alfredo Castro.

La cinta, que además viene de triunfar en el Festival de Málaga, cuenta la historia de Martín, un huérfano que trabaja como lustrabotas y decide robar el perro de su mejor cliente, un sastre solitario al que comienza a imaginar como su padre.

“La verdad es que estoy muy emocionado, muy contento con la obtención del Premio Platino a Mejor Ópera Prima Iberoamericana . Es un reconocimiento muy importante para el comienzo de la carrera de un director de cine. Esa película yo la filmé en Bolivia. Espero que este reconocimiento me pueda ayudar en un siguiente proyecto que quiero para filmar ahora en Chile”, me comentó el director.

"Estamos muy contentos con todo el equipo, este es un reconocimiento para todo el equipo. Hacer cine es muy difícil, es un trabajo del equipo, así que les agradezco a todos quienes hicieron esto posible. Y fue un proceso muy largo, que nos llevó más de ocho años. Entonces, cuando uno está ocho años trabajando en un proyecto, muchas veces son más golpes que victorias. Todos los reconocimientos son los que alegran y dan fuerza para seguir con el camino a hacer cine y seguir adelante", añadió.

El director además dijo que los Premios Platino son muy importantes para la escena iberoamericana, “porque ayudan a difundir y a dar una mayor presencia en todos los territorios y a masificar nuestro cine”.

“Ojalá que este premio y el trabajo de los Platino ayuden a que la gente pueda seguir conectando más con el cine iberoamericano y ojalá que estos reconocimientos para el cine chileno se vean reflejados también en el apoyo de la gente en las salas, con la audiencia en las salas de cine”, dijo.

2

GABRIELA MISTRAL Y PINOCHET

En el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires y a 80 años del Premio Nobel de Literatura de la autora chilena, la investigadora argentina Alicia Salomone repasó la importancia de la poeta para América Latina, su conflictiva inserción en el campo literario chileno, y sus vínculos con los trasandinos, con su libro Poemas selectos de Gabriela Mistral.

“ El campo literario chileno de las primeras décadas del siglo XX tenía un perfil elitista y androcéntrico . Una mujer como Mistral, nacida en el seno de una familia modesta de provincias, con escasas conexiones sociales y que trabajó desde temprano como maestra, no podía sino tener una relación problemática con ese entorno”, fue una de las cosas que comentó Salomone.

Y agregó: "Eso la llevó a proyectar su carrera artística e intelectual fuera de las fronteras de su país, aunque sin desvincularse totalmente de él, para lo cual contó con el apoyo de algunas personas importantes, como Pedro Aguirre Cerda, quien llegaría a la Presidencia en 1938, quienes facilitaron su incorporación al servicio exterior de Chile".

La autora además señaló que durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la figura de Mistral fue instrumentalizada por el régimen, en un intento por contraponerla a la del otro poeta Premio Nobel de Chile, el comunista Pablo Neruda.

“Sin embargo, ya en los años 80, y en especial desde la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Mistral en 1989, la crítica literaria más actualizada, incluyendo la crítica feminista, produjo una resignificación de su obray su figura que permitió desarticular la manipulación de que había sido objeto por los militares”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

ISABEL ALLENDE EN NYT

El diario The New York Times entrevistó a la escritora chilena Isabel Allende, a propósito de su más reciente novela, Mi nombre es Emilia del Valle, que saldrá a circulación el martes.

El libro trata sobre la guerra civil chilena de 1891 y “como gran parte de la obra de Allende, es una historia sobre mujeres que enfrentan situaciones difíciles y que encuentran la manera de salir adelante”, reseñó el medio estadounidense.

y “como gran parte de la obra de Allende, es una historia sobre mujeres que enfrentan situaciones difíciles y que encuentran la manera de salir adelante”, reseñó el medio estadounidense. En la nota, Allende abordó su propia biografía, como su trabajo de periodista en la Unidad Popular, y recordó una sabrosa anécdota con Neruda, cuando fue a visitarlo y este le recomendó que se dedicara a la literatura.

También la pérdida de rumbo en su vida que significó para ella –madre de hijos pequeños y divorciada– el golpe de Estado de 1973 y su exilio en Venezuela, donde la literatura la salvó, al escribir La casa de los espíritus a los 39 años.

“Sentía que mi vida no iba a ninguna parte, que había vivido durante casi 40 años y no tenía nada que mostrar, excepto mis dos hijos. Estaba muy aburrida administrando una escuela en un país que no era el mío, sintiéndome muy ajena en muchos sentidos, como una visitante. Una visitante en la vida, en cierto modo”, expresó.

“Así que esta carta que acabó convirtiéndose en el libro fue como abrir una vena y desangrar todo lo que guardaba. Fue un ejercicio de añoranza. Quería volver, quería recuperar el país que había perdido, mis amigos, mi trabajo, la vida que tenía antes ”, dijo también la autora.

”, dijo también la autora. Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

4

ALBERTINA CARRI: CON MILEI “NO PODRÍA HABER HECHO ESTE FILME”

Emilia Aparicio entrevistó a la emblemática cineasta argentina Albertina Carri, cuya cinta ¡Caigan las rosas blancas! dará inicio este año al Festival de Cine de Valdivia, en octubre próximo.

La película relata el viaje que una directora de cine erótico emprende por la carretera, después de un desencuentro creativo que la hace renunciar a su nueva película a tres días de iniciado el rodaje, y aborda temáticas como la amistad, el amor lésbico, las crisis identitarias y la libertad.

“Es una película que se hace muchas preguntas, no es un cine afirmativo, no es un cine enlatado , es un cine que busca espectadores críticos y reflexivo”, sostuvo Carri.

, es un cine que busca espectadores críticos y reflexivo”, sostuvo Carri. “ Y en ese sentido creo que el Festival de Valdivia es un festival que siempre ha incorporado este tipo de cine , que no significa solamente la película en sí misma o el cine en sí mismo, sino que es eso también, darles a los espectadores la posibilidad de pensar. Y en ese sentido me da muchísimo orgullo que haya sido seleccionada para esta ocasión”, comentó.

, que no significa solamente la película en sí misma o el cine en sí mismo, sino que es eso también, darles a los espectadores la posibilidad de pensar. Y en ese sentido me da muchísimo orgullo que haya sido seleccionada para esta ocasión”, comentó. Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

5

CHILENO EN OBRA EN OFF-BROADWAY

El actor chileno José Miguel Vargas debutará con Aguardiente, una obra que se estrena en 2026 y será parte del teatro Off-Broadway.

Ambientado en la identidad latina e hispanohablante, Aguardiente cuenta la historia de dos artistas –uno de Puerto Rico y el otro de Colombia –que navegan por el excitante pero peligroso camino de la expresión artística.

–que navegan por el excitante pero peligroso camino de la expresión artística. El personaje del chileno es “Azuquita”, quien se enamora de “Anís” , dos migrantes que se conocen desde pequeños y han compartido una serie de dificultades para alcanzar sus sueños.

, dos migrantes que se conocen desde pequeños y han compartido una serie de dificultades para alcanzar sus sueños. En palabras de Vargas, “darle vida a un personaje como este bajo el clima político y social actual me permite como artista recordar ese sueño , el cual empecé saliendo de una ciudad como Salamanca en Chile”.

, el cual empecé saliendo de una ciudad como Salamanca en Chile”. Esta obra se presentará en Pregones Theater, un teatro Off-Broadway de la comunidad puertorriqueña en el Bronx, una infraestructura que puede contar con hasta 500 butacas.

6

CONTRATENOR CHILENO EN FINAL EN PARÍS

El contratenor José Andrés Muñoz vivió un nuevo hito. Con su interpretación de las arias Cara sposa y Verdi Prati, de Händel, deslumbró al jurado de las semifinales de la Paris Opera Competition, instancia donde había representantes de Metropolitan Opera House de Nueva York, Opera Australia, Festival d’Aix-en-Provence y Dresdner Musikfestspiele.

El artista chileno se convirtió así en uno de los nueve cantantes líricos del mundo que concursarán en la gran final de este prestigioso certamen europeo, la cual se realizará el 18 de noviembre en el Teatro Marigny.

José Andrés Muñoz –quien es médico y no tiene título de cantante lírico– y Samuel Wallace (Brasil) fueron los únicos latinoamericanos, de un total de 44 artistas, que participaron de las semifinales del certamen, hito que fue posible gracias a que ambos fueron descubiertos durante las recientes Audiciones Internacionales de la Fundación Ibáñez Atkinson.

“Me lo tomo con mucha alegría, humildad y agradecimiento. Siento que estoy cosechando los frutos que sembré durante tanto tiempo, porque ha sido duro llevar una doble carrera. Y estoy realmente sorprendido, no esperaba llegar tan lejos. Durante las semifinales, traté de dar lo mejor posible, pese a que estaba muy nervioso. Había grandes cantantes de nivel internacional, personas que tienen una carrera más establecida que la mía, entonces que hayan apostado por mí me llena de orgullo”, dijo el artista.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

7

LA VASTA NUBE MOLECULAR NUNCA ANTES VISTA

Un equipo internacional de científicos descubrió una nube potencialmente formadora de estrellas, que es una de las mayores estructuras individuales del cielo y una de las más cercanas a la Tierra jamás detectadas, un hallazgo que podría redefinir la comprensión del medio interestelar.

La investigación, dirigida por la Universidad de Rutgers-New Brunswick (Estados Unidos), fue publicada este lunes en la revista Nature Astronomy.

(Estados Unidos), fue publicada este lunes en la revista Nature Astronomy. La enorme nube molecular de hidrógeno – invisible hasta ahora para los científicos –ha sido bautizada “Eos”, en honor a la diosa griega del amanecer, informó DW.

–ha sido bautizada “Eos”, en honor a la diosa griega del amanecer, informó DW. Es la primera vez que se detecta una nube molecular con luz emitida en el ultravioleta lejano del espectro electromagnético , lo que “abre la puerta a nuevas exploraciones con este método”, dijo Blakesley Burkhart, del Departamento de Física y Astronomía de Rutgers, y director del estudio.

, lo que “abre la puerta a nuevas exploraciones con este método”, dijo Blakesley Burkhart, del Departamento de Física y Astronomía de Rutgers, y director del estudio. Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

EL GLADIADOR CON MARCAS DE LEÓN

Como buen fanático de la historia de Roma, vi Gladiador, pero nunca imaginé que ahora los arqueólogos iban a poder probar científicamente los combates entre luchadores y animales salvajes.

Ahora, las marcas de mordedura halladas en el esqueleto de un gladiador romano constituyen la primera evidencia arqueológica de un combate entre un humano y un león, según la BBC.

constituyen la primera evidencia arqueológica de un combate entre un humano y un león, según la BBC. Los restos fueron descubiertos en 2004 durante una excavación en Driffield Terrace, York (Reino Unido) , un yacimiento que se considera el único cementerio de gladiadores romanos bien conservado del mundo.

durante una excavación en Driffield Terrace, , un yacimiento que se considera el único cementerio de gladiadores romanos bien conservado del mundo. El examen forense del esqueleto de un joven ha revelado ahora que los agujeros y las marcas de mordedura en la pelvis probablemente fueron causados por un león.

ha revelado ahora que los agujeros y las marcas de mordedura en la pelvis probablemente fueron causados por un león. El profesor Tim Thompson, experto forense que dirigió el estudio, afirmó que esta es la primera “ evidencia física ” de gladiadores luchando contra grandes felinos.

” de gladiadores luchando contra grandes felinos. Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

LA HISTORIA DE ESTHER GARCÍA, LA PRODUCTORA DE ALMODÓVAR

Fue una de las invitadas estrellas al Festival Internacional de Cine de Lebu, que terminó la semana pasada: Esther García es la histórica productora de nada más y nada menos que Pedro Almodóvar.

Empezó como secretaria y hoy se codea con los grandes del cine hispanoamericano y mundial. Incluso fue productora de La fiebre del loco (2001), de Andrés Wood.

La entrevisté y me contó sobre sus inicios, allá en los lejanos años 70, hasta que conoció al principal cineasta español, y también sobre qué la atrae para fijarse en un director.

“La motivación es siempre el guion, que haya un guion con una historia detrás que merezca ser contada y que me conmueva o me entretenga, o me parezca experimental o me parezca divertida. Siempre la clave es el guion”, me respondió.

Puedes leer la entrevista AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– INTI-ILLIMANI EN COPIAPÓ

El grupo visitará la capital de la Región de Atacama el próximo 6 de junio, para actuar en el Teatro Centro Cultural Atacama.

La visita será en el marco de la celebración de sus seis décadas de carrera, con un espectáculo bajo el nombre de “Camino a los 60 años”.

Entradas AQUÍ.

– FESTIVAL MANIOBRA DE JAZZ EN VALPARAÍSO

Hasta noviembre se desarrollará el Festival Maniobra de Jazz 2025, en su tercera versión.

El evento contempla una programación anual, con destacados artistas provenientes de distintas regiones y con presencia en diversas comunas de la Región de Valparaíso.

La programación completa está AQUÍ.

– EXPOSICIONES EN PUERTO VARAS

El Centro Cultural Bosque Nativo (Vicente Pérez Rosales 1305) inaugura este sábado, a las 11:30 horas, dos nuevas exposiciones: Alas de Altamar/Offshore Wingsde Claudio F. Vidal y El hacer del oficio de Andrea Quintullanca y Géneses Paichil.

La primera es un relato fotográfico sobre las aves que inspiran al autor, aquellas que habitan vívidamente el vasto océano, pero cuya supervivencia se ve amenazada a diario por acciones del ser humano.

En tanto, el segundo es un proyecto que nace de la mano de dos mujeres artesanas de origen huilliche, quienes encuentran en sus ocupaciones y reflexiones en torno al territorio que habitan –meditando en la construcción de la identidad cultural–la expresión de imaginarios sociales y la transformación del espacio y los recursos naturales.

