Con Ozzy en el corazón

¡Hola! Comienza la última semana de julio y el jueves, en el Centro Cultural La Moneda, parte la cuarta edición del Encuentro y Feria de Fotolibro Latinoamericano, con documentales, talleres y otros eventos vinculados a este arte, hasta el domingo. Puedes leer más al respecto AQUÍ.

Agosto además se inicia con el Día del Niño como fecha clave y también la Feria del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la cual la U. de Chile es invitada de honor. Y el 18, claro está, asoma en el horizonte. ¡Qué maravilla!

Además, en esta edición : el debut de Lina Meruane como dramaturga , el documental sobre el poder evangélico en Brasil , y cómo los astrónomos han podido observar el nacimiento de un planeta .

: el , el , y . Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio al artista de la Bienal SACO que se pregunta si nuestra especie podrá sobrevivir en los próximos años.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia; y si has sido tú quien recibió esto, entonces estás ante una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. ¡Comencemos!

Inscríbete gratis

1

EL CRIMEN QUE BOLAÑO NUNCA OLVIDÓ

Los crímenes son un tema recurrente en la literatura de Roberto Bolaño, como puede verse en libros como 2666 y Estrella distante. Uno de los expertos en Bolaño es el periodista Juvenal Rivera, que prepara un libro sobre el autor.

“ La primera vez que Roberto Bolaño se estremeció por el asesinato de mujeres ocurrió en 1966. En diciembre de ese año, al igual que en el relato de Estrella Distante , dos mujeres jóvenes fueron asesinadas de manera cruel en una escuela rural en las cercanías de Los Ángeles”, cuenta Rivera.

ocurrió en 1966. En diciembre de ese año, al igual que en el relato de , dos mujeres jóvenes fueron asesinadas de manera cruel en una escuela rural en las cercanías de Los Ángeles”, cuenta Rivera. “El escritor era un adolescente que vivía con su familia en un apacible barrio de la capital de la provincia de Biobío cuando se enteró el asesinato de las docentes. Una de ellas fue degollada y la otra murió después de agonizar un par de horas a consecuencia de los golpes. La escena del crimen estaba coronada con una frase escrita con sangre en la pared de la escuela: ‘Aquí mueren las profesoras’. Supuestamente el móvil fue el robo, pero después se supo que uno de los autores –un adolescente de 16 años– actuó en venganza por haber sido avergonzando durante una clase”.

Agrega que el doble homicidio caló de manera profunda en la sociedad angelina de aquel tiempo.

“Durante meses, no hubo otro tema de conversación que no fuera sobre el crimen de las docentes, profesoras Anita Figueroa Saavedra y Carmen Olivares Chavarriga. Nadie quedó indiferente a ese hecho. El asesinato impactó en la familia Bolaño, más aún cuando la madre del escritor, Victoria Ávalos, era profesora de estadística en el Instituto Comercial de esta ciudad”.

La nota completa sale este domingo en El Mostrador.

2

LA MUERTE DE OZZY

Esta semana se nos fue Ozzy Osbourne y, como dice el cliché, con la muerte del hombre, nace la leyenda.

El carismático líder de Black Sabbath, una de las bandas emblemáticas del rock, ganador del Grammy y miembro del Salón de la Fama, no solo seguía cantando a sus 76 años, sino que además supo reciclarse como estrella de TV en su reality show, donde mostró cómo vivía junto a su familia.

“Ozzy se hizo grande con su banda, Black Sabbath, no solo por ser un frontman carismático que jugueteaba con los crucifijos y letras de terror de cine clase B . Su voz intensa y penetrante era la contraparte perfecta para la guitarra grave y ominosa de Tony Iommi”, me comentó el escritor y periodista musical Pablo Padilla .

. Su voz intensa y penetrante era la contraparte perfecta para la guitarra grave y ominosa de Tony Iommi”, me comentó el escritor y . “En su carrera solista, profundizó esta tensión, buscando guitarristas talentosos que cumplieran ese mismo rol, como Randy Rhoads o Zakk Wylde. Ya sea como integrante de Black Sabbath o como solista, Ozzy fue esencial para expandir las fronteras del rock. Vivimos aún bajo los efectos musicales de ese cambio profundo, que nació en el heavy metal, pero que luego contagió a todo el estilo, sin vuelta”.

Para Sergio Cancino, escritor y exdirector de varias radios, Osbourne, especialmente gracias a su trabajo en los seis primeros discos de Black Sabbath, definió el mapa del heavy metal, del rock pesado, y ese es un dogma, uno de los grandes consensos de la historia del rock. Para él, ese sonido oscuro, espeso, tenebroso, tétrico, y el canto desesperado, dramático de Ozzy en la banda, entre el 70 y el 75, son impecables, influyentes en varias generaciones.

“Por otro lado, el carisma de Ozzy, la fantasía al borde de la autoparodia de su carrera solista, lo convirtió en una de las pocas figuras del metal que trascendió hacia la cultura pop, igual que Lemmy de Motörhead, por ejemplo. Y, por supuesto, tuvo en su esposa Sharon Osbourne a la aliada perfecta para capitalizar y asegurar su legado. Por ejemplo, con el OzzFest, este festival que lo conectó con las nuevas generaciones y con las nuevas bandas, y The Osbournes, el reality pionero que nos hizo rendirnos y encantarnos ante el humor, la humanidad y los caprichos del rockero”.

Para los fanáticos, el canal A&E rendirá un homenaje a Osbourne y transmitirá su biografía, Las nueve vidas de Ozzy Osbourne, una producción que repasa la extraordinaria vida y el legado del legendario músico y “Príncipe de las tinieblas”. El programa emitirá el domingo 27, a las 23:00 horas.

Puedes además leer un entretenido artículo de la BBC sobre el cantante AQUÍ.

3

EL LIBRO SOBRE UNA CANCIÓN EMBLEMÁTICA DE VÍCTOR JARA

Por muchos años no pude escuchar la voz de Víctor Jara, no porque no me gustara, sino porque me dolía mucho la forma en que había sido asesinado. Como hijo del exilio, hicieron falta años de terapia para poder poner un disco suyo sin ponerme a llorar.

Por eso fue una grata sorpresa toparme con este libro del abogado y escritor Joaquín Rodríguez , presentado hace unos días, donde cuenta el origen de una de sus canciones más emblemáticas, “Cuando voy al trabajo”.

, presentado hace unos días, donde cuenta el origen de una de sus canciones más emblemáticas, “Cuando voy al trabajo”. El tema se vincula a la historia del obrero Ricardo Ahumada, el “Rucio Choro” de Renca, muerto a balazos en abril de 1973, en medio de la violencia política que vivía nuestro país, que ya se encaminaba al golpe de Estado. Rodríguez habló con su familia y se sumió en los archivos judiciales para reconstruir la historia de este crimen, que permanece impune.

Puedes leer una nota al respecto AQUÍ.

4

DEBUT TEATRAL DE LINA MERUANE

La escritora Lina Meruane debuta como dramaturga con Esa cosa animal, una obra que será exhibida en el Teatro La Memoria a partir del próximo 6 de agosto, tras ser estrenada en España, vinculada a su ensayo feminista “Contra los hijos” (2014).

La obra transcurre de noche en una casa de clase media, en medio de una crisis nacional que los tiene en toque de queda, donde tres hermanos discuten sus dilemas íntimos y comparten secretos que los hacen reír y llorar, pero que no los enorgullecen, cuestiones que van desde los rencores del pasado familiar hasta las venganzas del presente.

“Como tema, el de la procreación es muy ‘fértil’, lleno de asperezas, de alegrías y sobre todo de contradicciones. Desde que escribí ‘Contra los hijos’, hace ya diez años, no me dejan de aparecer situaciones complejas en que pensar, historias que me complican y me conmueven. De ahí sale Esa cosa animal, de la necesidad de abordar ciertas cuestiones que no abordé en mi ensayo, pero que me parecen sumamente relevantes”, comentó Meruane.

Puedes ver una nota al respecto AQUÍ.

5

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA DE CONCEPCIÓN

Once destacados músicos nacionales –incluida una intérprete coreano-chilena– y cuatro días dedicados a la música docta son parte del primer Festival Internacional de Música de Cámara de Concepción (FimcCo), que se tomará la Sala de Cámara del Teatro Biobío (Avda. Costanera Raúl Silva Henríquez 477, Concepción), entre el 6 y 9 de agosto.

Bajo el título Dimensiones, su primera edición busca explorar las múltiples posibilidades expresivas y formales que ofrece la música de cámara, abarcando un repertorio de distintas épocas, culturas, estilos y formaciones instrumentales.

y formales que ofrece la música de cámara, abarcando un repertorio de distintas épocas, culturas, estilos y formaciones instrumentales. La propuesta incorpora tanto obras clásicas como piezas contemporáneas , incluyendo siete estrenos en Chile y un estreno mundial: la obra Trío Elegíaco, del compositor Rodrigo Herrera. Todos los intérpretes son músicos chilenos activos en orquestas, universidades y circuitos de cámara tanto en nuestro país como en el extranjero.

, incluyendo siete estrenos en Chile y un estreno mundial: la obra Trío Elegíaco, del compositor Rodrigo Herrera. Todos los intérpretes son músicos chilenos activos en orquestas, universidades y circuitos de cámara tanto en nuestro país como en el extranjero. El valor general de las entradas es de $5.000, con descuento a $3.000 para estudiantes. Niños, niñas, jóvenes escolares y personas mayores tendrán acceso gratuito, en línea con el objetivo del festival de ampliar la relación entre diversos públicos y música de cámara. Cada concierto tendrá una duración de 90 minutos, con una pausa intermedia de 15 minutos.

6

CRÍTICA DE CINE: EL PODER EVANGÉLICO EN BRASIL

El crítico de cine Juan Marín comentó, en El Mostrador, Apocalipsis en los trópicos, el nuevo documental de Petra Costa disponible en Netflix, que expone el creciente poder de los grupos evangélicos en la política brasileña.

La cinta ofrece un testimonio sobre los riesgos de mezclar religión y política, y cómo esta combinación puede amenazar la democracia.

“A través de un análisis crítico y audaz, Costa nos sumerge en el interior de estos grupos evangélicos: desde su estrecha relación con Bolsonaro y el papel de los teleevangelistas, hasta sus estrategias de manipulación masiva, su discurso religioso, y su deseo de imponer una visión teocrática del país”, escribió Marín.

“También muestra una facción más progresista dentro del evangelismo, que se opone a Bolsonaro y apoya causas sociales como el matrimonio igualitario, pero son una minoría y han sido perseguidos por los pastores bolsonaristas”.

Puedes ver la reseña completa AQUÍ.

7

LOS SECRETOS DE COLÓN

Una interesante entrevista al historiador español Esteban Mira Caballos publicó esta semana el diario La Tercera, a propósito de su libro sobre Cristóbal Colón, titulado Colón. El converso que cambió el mundo (Crítica).

La obra asegura varias cosas clave sobre el personaje : primero, que efectivamente nació en Génova; segundo, que era un judío converso; y tercero, que murió sabiendo que había llegado a un lugar que no era Asia.

: primero, que efectivamente nació en Génova; segundo, que era un judío converso; y tercero, que murió sabiendo que había llegado a un lugar que no era Asia. “ Yo trato de presentar al Colón de carne y hueso , con luces y sombras, y no oculto los horrores que pasaron durante su virreinato ni su pasado esclavista. Pues, claro, Colón fue esclavista, como la mayor parte de las personas que podían serlo en su tiempo. Lo sorprendente no es que Colón fuera esclavista y que tratase de mandar 4.000 esclavos indígenas a la península”, dice en una parte de la entrevista.

, con luces y sombras, y no oculto los horrores que pasaron durante su virreinato ni su pasado esclavista. Pues, claro, Colón fue esclavista, como la mayor parte de las personas que podían serlo en su tiempo. Lo sorprendente no es que Colón fuera esclavista y que tratase de mandar 4.000 esclavos indígenas a la península”, dice en una parte de la entrevista. “ Lo sorprendente fue la actitud de Isabel la Católica , que en 1500 dijo: ‘Qué poder tiene mío el Almirante para dar a nadie mis vasallos’, y le prohibió terminantemente esclavizar a indígenas, evitando que La Española se convirtiese en un gran mercado de esclavos con destino a la península. Yo no niego los excesos, no niego las sombras. Simplemente, constato la historia”.

, que en 1500 dijo: ‘Qué poder tiene mío el Almirante para dar a nadie mis vasallos’, y le prohibió terminantemente esclavizar a indígenas, evitando que La Española se convirtiese en un gran mercado de esclavos con destino a la península. Yo no niego los excesos, no niego las sombras. Simplemente, constato la historia”. Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

EL NACIMIENTO DE UN PLANETA

Un equipo de astrónomos puede haber captado un planeta aún en formación en acción, tallando un intrincado patrón en el gas y el polvo que rodean a su joven estrella anfitriona.

Utilizando el Very Large Telescope (VLT) de ESO, ubicado en Chile, han observado un disco planetario con prominentes brazos espirales, detectando signos evidentes de la presencia de un planeta ubicado en sus regiones interiores. Se trata de la primera vez que se detecta un candidato a planeta incrustado dentro de una espiral de disco.

“Nunca seremos testigos de la formación de la Tierra, pero aquí, alrededor de una estrella joven a 440 años luz de distancia, podemos estar viendo el nacimiento de un planeta en tiempo real”, declara en un comunicado Francesco Maio, investigador doctoral de la Universidad de Florencia y autor principal de este estudio, publicado en Astronomy & Astrophysics.

y autor principal de este estudio, publicado en Astronomy & Astrophysics. Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

ARTISTA: “¿ESTAMOS EN CONDICIONES DE GARANTIZAR NUESTRA SUPERVIVENCIA COMO ESPECIE?”

Emilia Aparicio conversó con el artista argentino Joaquín Fargas, uno de los participantes de la Bienal SACO, con una instalación que se presenta hasta el 14 de septiembre en el edificio de la Fundación Minera Escondida en Antofagasta.

A través de una escena hipnótica, Fargas plantea una serie de preguntas sobre el futuro de la humanidad, la relación entre tecnología y naturaleza, y el rol del arte como un espacio de pensamiento crítico.

“ El objetivo era preguntarnos si estamos en condiciones de garantizar nuestra supervivencia como especie, o si deberíamos delegar esa responsabilidad a una inteligencia artificial”, explica el artista.

como especie, o si deberíamos delegar esa responsabilidad a una inteligencia artificial”, explica el artista. A partir de esa pieza, imaginó un futuro distópico en el que robots como Nannybot evolucionan en arcas galácticas que viajan por el universo, llevando embriones humanos congelados.

en el que robots como Nannybot evolucionan en arcas galácticas que viajan por el universo, llevando embriones humanos congelados. La nota completa sale este lunes en El Mostrador.

10

PANORAMAS REGIONALES

– LIBRO MALEDUCANDOS EN VALDIVIA

En los textos de la escritora Marian Lutzky y las ilustraciones de Camile Jeréz, en este libro publicado bajo el sello de Ediciones Libros del Cardo, se reúnen múltiples voces de un grupo de jóvenes de un liceo enfrentados a las reglas del sistema educativo, muchas veces en contraposición a sus anhelos de descubrimiento y libertad.

El primer lanzamiento de Maleducandos se desarrollará en Valdivia, en Casa Prochelle, de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, ubicada en Avenida Los Robles Número 4, Isla Teja, Región de Los Ríos, el próximo viernes 22 de agosto, a las 19:30 horas.

Puedes leer más sobre el libro AQUÍ.

PRESENTADO POR:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!