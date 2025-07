Debut teatral de escritora Lina Meruane

La escritora Lina Meruane debuta como dramaturga con “Esa cosa animal”, una obra que será exhibida en el Teatro La Memoria a partir del próximo 6 de agosto, tras ser estrenada en España, vinculada a su ensayo feminista “Contra los hijos” (2014).

La obra transcurre de noche en una casa de clase media, en medio de una crisis nacional que los tiene en toque de queda, donde tres hermanos discuten sus dilemas íntimos y comparten secretos que los hacen reír y llorar, pero que no los enorgullecen, cuestiones que van desde los rencores del pasado familiar hasta las venganzas del presente.

“Como tema, el de la procreación es muy ‘fértil’, lleno de asperezas, de alegrías y sobre todo de contradicciones. Desde que escribí ‘Contra los hijos’, hace ya diez años, no me dejan de aparecer situaciones complejas en que pensar, historias que me complican y me conmueven. De ahí sale ‘Esa cosa animal’, de la necesidad de abordar ciertas cuestiones que no abordé en mi ensayo, pero que me parecen sumamente relevantes”, comentó Meruane.

