La doble vida de los agentes de la DINA

Vamos a lo nuestro, este sábado 31 de enero se realizará el Día de los Patrimonios en Verano, una instancia perfecta para salir a conocer lugares de la ciudad que no visitamos con regularidad. Hay panoramas para todos los gustos y en todas las regiones del país. Revisa la programación AQUÍ.

Al día siguiente, el domingo 1 de febrero, en el Club Hípico de Concepción (Av. Cristóbal Colón 7510, Hualpén) se realizará el evento a beneficio “Biobío se levanta” . Se trata de un encuentro musical, en el que se darán cita Macha y el Bloque Depresivo, Garras de Amor, Entremares, Katteyes, Pablito Pesadilla, Sinaka y Kennat. Los fondos reunidos se destinarán para los vecinos damnificados de Punta de Parra en la comuna de Tomé. Encuentra las entradas AQUÍ.

Además en esta edición: “El gigante vestido” de Tarapacá, la nueva obra de teatro de Manuela Infante, el premio a Carlos Altamirano y el esqueleto oculto que mantiene unido el cosmos.

Bonus track: la crítica de Juan Marín a Sirat: trance del desierto, la película española que compite por el Oscar 2026 a Mejor Película Internacional.

1

“EL GIGANTE VESTIDO” DE TARAPACÁ

El pasado 23 de enero se instaló en el desierto “El gigante vestido”, una intervención artística efímera o site specific en el Cerro Huantajaya, Región de Tarapacá.

La obra, realizada por académicos de la Universidad Finis Terrae, propone un diálogo entre el consumo contemporáneo y las huellas que este deja en “territorios vivos, espacios habitados con patrimonio e historia, poniendo en tensión prácticas globales y su impacto en paisajes con profunda carga cultural y ambiental”, detallaron los realizadores.

La inauguración de la muestra incluyó una ceremonia aymara conducida por Aurora Cayo, representante de dicha comunidad.

“El gigante vestido” fue trazado y montado a partir de aproximadamente 5.500 prendas de vestir, utilizadas bajo un marco de control, custodia y trazabilidad. La instalación alcanza una extensión aproximada de 86 metros.

La obra propone una reflexión colectiva sobre las decisiones de consumo y las huellas que estas dejan en los territorios habitados. A su vez, la propuesta invita a “repensar la relación entre consumo, paisaje y memoria, conectando nuestro pasado y nuestro presente: el legado que recibimos y el que estamos construyendo”, detallaron desde la Universidad Finis Terrae.

2

EL HORROR ENMASCARADO: LA DOBLE VIDA DE LOS AGENTES DE LA DINA

A raíz de la detención del exagente de la DINA Armando Fernández Larios en Miami, conocida hace un par de días, y la eventualidad de que sea enviado a Chile, donde es requerido en al menos cinco procesos judiciales, quise escribir sobre el nuevo libro del periodista Rodrigo Cid Santos.

En El horror enmascarado, el autor revela los mecanismos de la DINA, la policía secreta durante la dictadura de Pinochet, y cómo el poder y la violencia operaron durante décadas.

“Es un libro que muestra cómo la violencia extrema de esa época pudo convivir al mismo tiempo con rutinas domésticas, carreras y apariencias de normalidad. Es un trabajo que está sustentado en una base documental que se apoya en sentencias judiciales, documentos clasificados y material de archivo, además de testimonios de resiliencia de las víctimas y también las voces de los victimarios”, explica Cid.

En 390 páginas se narran testimonios de los protagonistas, personajes como Michael Townley, Odlanier Mena, Mariana Callejas y Miguel Krassnoff y sus vínculos, en un relato que muestra las mentiras, culpas y arrepentimientos de aquellos que dejaron una herida abierta en la memoria chilena.

“La verdad es que este libro dialoga con debates que son actuales respecto de la impunidad y el posible otorgamiento de beneficios penitenciarios a condenados por delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, estos debates, ponen de manifiesto que Chile aún no ha cerrado del todo su relación con el pasado reciente, porque estas discusiones trascienden lo jurídico y abren un debate más bien de carácter ético y político que interpela directamente al Estado y su responsabilidad, compromiso con los derechos humanos y también con la forma en que la sociedad chilena asume la gravedad de los crímenes que se cometieron durante la dictadura”, señala el autor.

La entrevista completa sale este fin de semana en El Mostrador.

3

“LOS HUESOS”, LA NUEVA OBRA DE MANUELA INFANTE

Una de mis dramaturgas favoritas estrenará una nueva obra en el Teatro Principal de Matucana 100 entre el 12 y el 29 de marzo de 2026. Aunque quedan unas semanas, no me aguanté y conversé con Manuela Infante sobre Los huesos.

A diferencia de sus otros trabajos, en esta obra, R.L. una antropóloga forense sudamericana, experta en trauma óseo, se acercó a Manuela Infante para proponerle la idea de trabajar con su material. Tras años de trabajo identificando víctimas de desaparición forzada en todo el mundo, la investigadora quería abordar su investigación pero desde la música.

“Una antropóloga forense llegó a mí un poco con las ganas de mirar su material forense desde otro punto de vista y ver qué podía emerger si mirábamos su investigación desde el arte. En específico, ella quería hacer música”, expresó Infante.

El montaje, que será protagonizado por Marcela Salinas, se pregunta si es posible que los muertos nos hablen a través de la música, convirtiendo la escena en un espacio para imaginar otras formas de diálogo con lo que persiste más allá de la muerte.

“Uno pensaría que estas personas cuando empezaron a desarrollar su trabajo de antropología forense trabajaban en función del ‘nunca más’. Y yo creo que en los 90 era un proyecto que se pensaba que estaba sujeto, condicionado a esa contingencia. Sin embargo, lo que ha ocurrido es todo lo contrario, nos encontramos con que cada vez hay más situaciones en las que hay desaparición forzada”, agregó la dramaturga.

La dramaturgia fue escrita por Infante junto a Michael de Cock y Marcela Salinas a partir de entrevistas con R.L. La música original es de Matthew Herbert, con diseño sonoro de Infante y Víctor Muñoz. La producción general está a cargo de Carmina Infante y el diseño integral de Rocío Hernández. Participan además Kristian Orellana (utilería y música en vivo), Elizabeth Pérez (vestuario), Dian C. Guevara (coreografía), entre otros.

La entrevista completa sale pronto en El Mostrador.

4

CARLOS ALTAMIRANO RECIBE EL PREMIO PLAGIO 2025

Carlos Altamirano, creador chileno ícono de la escena de avanzada en los años 70, fue distinguido con el galardón que la Fundación Plagio entrega por tercer año consecutivo, reconociendo su trayectoria fundamental en la escena artística nacional y su exploración crítica de la historia del arte nacional.

“ Comienzo con una confesión: soy un plagiador, un imitador, un copión. Por eso, felicito la perspicacia de la Fundación Plagio, que me reconoce como a uno de los suyos”. Así arrancó el discurso de Carlos Altamirano cuando pasó adelante a recibir el galardón.

Con una carrera iniciada en los años setenta, Carlos Altamirano (Santiago, 1954) es una figura clave de la escena artística chilena. Su obra, que cruza el grabado, la pintura, la instalación, la fotografía y el videoarte, se ha caracterizado por una revisión crítica y lúdica de la historia del arte chileno, desmontando sus tradiciones a través del montaje de imágenes, símbolos y materiales de la cultura de masas. Altamirano fue parte de un núcleo teórico-artístico de avanzada en Chile, junto a Nelly Richard y Carlos Leppe que programó espacios emblemáticos como las galerías Cromo, CAL y Sur durante la dictadura.

“Siempre me ha maravillado la inteligencia ajena, y una vez leí que la originalidad no es más que una imitación inteligente . Se lo leí a Voltaire, así que le creo. Por lo mismo, dedico sin culpa mucho tiempo a observar e imitar cómo hacen las cosas los demás. A los que las hacen bien y a los que no les resultan. No solo los artistas, sino todos los demás. Y los imito en todo: gestos, gustos, mañas, frases, apariencias, ideas contradictorias entre sí, algunas incomprensibles a primera vista pero con una esencia intangible que las hace contagiosas”, confesó.

Junto al ganador, también fueron reconocidos los escritores Pía Barros, José Ángel Cuevas, Carlos Cociña y la artista visual Virginia Errázuriz. Como parte de esta distinción, la Fundación Plagio ha organizado para ellos un ciclo de encuentros gratuitos que se llevarán a cabo durante mayo y junio en la Universidad Diego Portales.

Puedes leer más sobre el premio AQUÍ.

5

LA EXPOSICIÓN QUE NUNCA FUE

Se supone que a finales de este año el Centro Cultural La Moneda iba a recibir una gran muestra dedicada a una de las bandas más importante del rock chileno: Los Prisioneros. Pero según informó esta seman The Clinic, Jorge González no habría dado la autorización para el uso de su imagen, por lo que este atractivo proyecto no se podrá realizar.

Según el reportaje de The Clinic , la exposición, con dos curadores a cargo, llevaba meses gestándose. Cristián Galaz, uno de los curadores del proyecto, expresó: “Es muy simple. Jorge no estuvo dispuesto a dar autorización de uso de imagen personal para una exposición. Y no hay mucho más de qué hablar”.

La muestra iba a llamarse “Origen de una leyenda”, y estaba enfocada en los primeros ensayos, en los conciertos iniciales, en el momento en que tres jóvenes músicos de San Miguel comenzaban a abrirse paso en plena dictadura.

Claudio Narea, ex guitarrista de la banda, estaba al tanto del proyecto desde hace tiempo. Había conversado con Galaz y seguía de cerca la idea de la exposición. El desenlace, dice ahora, le parece decepcionante. “No veo una razón de fondo para que no se haga. Hubiera sido bonito”, dice sin dramatizar, e instala un punto: no es la primera vez que un proyecto vinculado a la historia del grupo no prospera por una negativa de Jorge González.

A propósito de la banda, muchos ya sabemos en términos generales cómo es la historia del mítico trío de San Miguel, pero para complementar lo que puedas saber sobre Los Prisioneros, me gustaría recomendarte “Necesito poder respirar” un excelente podcast, publicado en 2024, en el que se perfila con profundidad y certeza a Jorge González. Muy recomendado para los fans de Los Prisioneros.

6

CEAC DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE PRESENTA SU TEMPORADA 2026

Como lo comenté la semana pasada, la temporada de la Gran Sala Sinfónica Nacional terminó, pero este miércoles dieron a conocer lo que viene para las próximas semanas.

Una nutrida y variada programación -que incluye desde un exintegrante de la banda de metal finlandés Stratovarius, a una versión sinfónica de Canto para una semilla– fue presentada por el Centro de Extensión Artística y Cultural, CEAC, de la Universidad de Chile.

La directora del CEAC, Dominique Thomann , señaló que “si el año pasado fue de transición y celebración, el 2026 marca el camino a la consolidación de un sueño colectivo. Hemos dejado atrás la etapa de inauguraciones y primeras impresiones para adentrarnos en la vida cotidiana y plena de un espacio que ya late al ritmo de los cuatro elencos estables”.

La programación del CEAC contempla a destacados directores y directoras, solistas nacionales e internacionales, más de 40 conciertos, estrenos de ballet, un nuevo ciclo de piano, música de cámara y diversas actividades familiares, educativas, de mediación e incluso de artes visuales, profundizando la experiencia cultural de las y los asistentes al Complejo Universitario VM20.

La rectora de la Casa de Bello, Rosa Devés, manifestó que “levantar algo como esta sala y como esta temporada es una tarea colectiva que requiere de la participación de muchos. Les agradecemos por el trabajo difícil de ponerla en marcha. La Gran Sala Sinfónica ha sido un regalo para la ciudadanía y también para toda la Universidad, no solo por lo que ocurre artísticamente aquí, sino también porque significa mucho para el espíritu y para el orgullo institucional: saber que tenemos este lugar para compartir con un público lo más amplio posible”.

Revisa la programación completa AQUÍ.

7

“SIRAT”: EL PURGATORIO DEL DESIERTO DEL RAVE

El crítico de cine Juan Marín comentó Sirat: trance del desierto, la película española que compite por el Oscar 2026 a Mejor Película Internacional junto a Sentimental Value, El agente secreto, Un simple accidente y La voz de Hind.

En la tradición islámica, el Sirat es el puente que toda alma debe cruzar el Día del Juicio para alcanzar el Paraíso: un paso suspendido sobre el Infierno, más estrecho que un cabello y más afilado que una espada. La facilidad del tránsito depende de los actos realizados en vida, algunos lo cruzarán con la ligereza de un rayo, otros caerán al abismo. La película abre precisamente con esta descripción, tomada del Corán, y no se trata de una cita solamente decorativa.

“En Sirat, el desierto se convierte en un espacio liminal, un purgatorio físico y moral donde los personajes quedan suspendidos entre la condena y la redención” , dice Marín.

La historia sigue a Luis (Sergi López), quien viaja junto a su hijo pequeño y su perro por Marruecos en busca de Mar, su hija mayor, desaparecida meses atrás luego de asistir a una rave en el desierto. Esta búsqueda desesperada los introduce en el submundo de la electrónica y las fiestas nómadas, donde el padre interroga a los asistentes con la esperanza de hallar una pista que le devuelva a su hija.

Revisa el comentario completo AQUÍ.

8

EL PINGÜINO NIHILISTA DE HERZOG

Las redes sociales estuvieron hablando toda la semana sobre la imagen de un pingüino Adelia que se aleja de su colonia y avanza solo hacia el desierto de la Antártida. El video, conocido como el “pingüino solitario” o el “pingüino nihilista”, se ha viralizado en plataformas digitales, donde usuarios de todo el mundo han compartido la escena añadiendo textos sobre alienación, resignación y reflexión existencial.

La secuencia original proviene del documental Encuentros en el fin del mundo (Encounters at the End of the World) dirigido por el cineasta Werner Herzog en 2007. En el fragmento, un pingüino se separa de su grupo y se interna tierra adentro, lejos de la costa donde estos animales suelen formar grandes colonias. Con el paso de los años, la escena ha ganado fuerza en el imaginario colectivo, convirtiéndose en símbolo del aislamiento y la introspección.

Ahora, casi dos décadas después de la filmación, Werner Herzog compartió el trasfondo de este momento, respondiendo al renovado interés por el fenómeno viral. El director publicó un video en sus redes sociales titulado “La historia de mi pingüino solitario”, en el que reflexiona sobre cómo y por qué la escena fue registrada, así como sobre el impacto persistente de la imagen. Herzog explicó que, antes de grabar la secuencia, conversó con científicos especializados en pingüinos sobre algunos comportamientos poco habituales, lo que los expertos describieron como conductas “insanas” de estas aves.

9

EL ESQUELETO OCULTO QUE MANTIENE UNIDO EL COSMOS

Un equipo internacional de investigadores presentó este lunes el mapa de la materia oscura con más alta resolución hasta la fecha. La publicación refuerza la teoría que afirma que esta fue la principal “arquitecta” del universo.

La investigación publicada en la revista Nature Astronomy, utilizó obversaciones del telescopio espacial James Webb para concluir que la materia oscura fue la que determinó la distribución a gran escala de las galaxias que hoy se ven en el universo. Los científicos creen que, en el origen del universo, la materia oscura se aglutinó primero y luego atrajo a la materia normal, creando las regiones donde comenzaron a formarse estrellas y galaxias, y más tarde los planetas.

Los investigadores sostienen que, sin la materia oscura, es posible que la Vía Láctea no hubiera tenido los elementos que permitieron la aparición de la vida en la Tierra.

“Al revelar la materia oscura con una precisión sin precedentes, nuestro mapa muestra cómo un componente invisible del universo ha estructurado la materia visible hasta el punto de permitir la aparición de galaxias, estrellas y, en última instancia, de la vida misma”, señala uno de los autores, Gavin Leroy, de la Universidad de Durham.

“ Este mapa revela el papel invisible pero esencial de la materia oscura, la verdadera arquitecta del universo, que organiza gradualmente las estructuras que observamos a través de nuestros telescopios”, agrega el investigador en un comunicado.

10

PANORAMAS REGIONALES

TEATRO BIOBÍO DESTINA SU CARTELERA SEMANAL A LA RECAUDACIÓN DE FONDOS POR INCENDIOS FORESTALES

A través de la campaña “Todo Suma”, Teatro Biobío articula a la comunidad artística y a los públicos en una respuesta cultural frente a la emergencia por incendios en la Región del Biobío. La iniciativa incluye funciones de artes escénicas y cine para recaudar recursos y unir a la comunidad, recolección de materiales recreativos para las infancias y difusión de información oficial en apoyo de las autoridades.

Revisa la cartelera y los horarios en este LINK.

EMILE DUBOIS REVIVE EN VALPARAÍSO

En el Día de los Patrimonios en Verano, el Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel propone como gran atractivo dos visitas teatralizadas de Emile Dubois: primer asesino en serie de Valparaíso, que fue condenado a muerte y fusilado en este mismo espacio en 1907, culpado de robos y crímenes a personajes de la alta esfera porteña y santiaguina. Su historia ha traspasado un siglo y su lecho de muerte en el cementerio de Playa Ancha hoy es centro de culto y de favores concedidos.

SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR

Las Semanas Musicales de Frutillar dieron inicio a su 58ª temporada. El evento reunirá a más de 700 músicos, ofrecerá 18 conciertos en el Teatro del Lago y 10 conciertos gratuitos de Extensión en diversas localidades de la Región. El encuentro espera convocar a cerca de 12 mil espectadores. La programación ha sido pensada para emocionar y convocar a un amplio público.

Más información de la temporada 58 en www.semanasmusicales.cl

