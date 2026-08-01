Los sonidos de Lemebel

Presentado por:

¡Hola! ¡Se acabó julio! Ahora, a pasar agosto… ¡que se viene el 18!

A los amantes de la música les cuento que este sábado 1 de agosto se realizará la cuarta versión del Festival de Blues Femenino, en cuatro ciudades diferentes de forma simultánea: Antofagasta, La Serena, Santiago y Concepción, con la participación de distintas bluseras nacionales.

Por otro lado, una verdadera fiesta del manga es lo que se vivirá el próximo sábado 8 de agosto en el Centro Cultural La Cava de San Miguel (Llano Subercaseaux 3519, San Miguel). El evento gratuito Sesión FIC: Manga Santiago 2026 promete reunir -entre las 11:00 y las 18:30 horas- a cerca de 20 de los principales mangakas locales, junto a editoriales, lanzamientos y charlas, en una cita que tendrá como gran atracción la presencia de la artista japonesa Shinn Uchida.

Y por si fuera poco, el Centro Cultural La Moneda exhibirá desde el 5 de agosto hasta el 11 de octubre Tus fantasmas son míos. Cines expandidos, voces amplificadas, una exposición inmersiva producida por Qatar Museums y curada por Matthieu Orléan, colaborador artístico de la Cinémathèque française.

Además, en esta edición: la crónica del encuentro entre los arquitectos Alejandro Aravena y Smiljan Radić en la UC, la nueva polémica por los Fondos de Cultura 2027 y cómo era el Universo antes del Universo.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio a la investigadora Verónica Silva Pinto, por las revelaciones en torno a la famosa momia del niño inca del cerro El Plomo.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia; y si has sido tú quien recibió esto, entonces estás ante una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. ¡Comencemos!

1

NUESTROS DOS NOBEL DE ARQUITECTURA

Esta semana el Colegio de Arquitectos escogió como ganadores del Premio Nacional de Arquitectura 2026 a los arquitectos Alejandro Aravena y Smiljan Radić.

El galardón vino a coronar una semana gloriosa para ambos, tras la comentada conversación que mantuvieron la semana pasada en la Universidad Católica.

Emilia Aparicio fue testigo del encuentro. En un auditorio colmado, los dos máximos referentes de la arquitectura nacional reflexionaron sobre sus años de formación, el rigor del dibujo frente a las nuevas tecnologías y la profesión .

. La conversación no se inició con explicaciones técnicas sobre sus edificios, los materiales o sobre los problemas de acceso a la vivienda en Chile, sino que partieron comentando su relación con los libros.

Puedes leer la crónica completa AQUÍ.

2

POLÉMICA FONDOS DE CULTURA 2027

El lanzamiento de los Fondos de Cultura 2027 desató esta semana una fuerte controversia en el mundo cultural por la reducción de fondos y cambios de reglas.

Aunque inicialmente los medios informaron que el recorte alcanzaba el 50%, la Subsecretaría de las Culturas se apresuró en desmentir la cifra y reducirla a 9%.

Por lo pronto, la Unión Nacional de Artistas expresó su rechazo a las medidas . “Reducir estos recursos implica reducir las oportunidades de encuentro, creación y desarrollo que la cultura genera en todo el territorio. Nos preocupa además que el propio Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio instale un relato que debilita la institucionalidad que debería fortalecer y proteger “, indicaron en un pronunciamiento en las redes.

. “Reducir estos recursos implica reducir las oportunidades de encuentro, creación y desarrollo que la cultura genera en todo el territorio. Nos preocupa además que el propio Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio instale “, indicaron en un pronunciamiento en las redes. “Resulta contradictorio que el Ministerio de las Culturas presente estos cambios como una mejor distribución de los recursos cuando, en los hechos, disminuye significativamente el presupuesto de fondos fundamentales para el desarrollo artístico”, expresaron desde el sindicato de actores SIDARTE.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

LOS SONIDOS DE LEMEBEL

Una serie sonora que reconstruye la vida de Pedro Lemebel a través de su voz vio la luz esta semana.

Se trata de Prenderse fuego: Las voces de Pedro Lemebel, una serie biográfica de seis episodios que explora sus múltiples facetas como profesor de artes, performer en Las Yeguas del Apocalipsis, locutor en Radio Tierra, militante de las disidencias, el personaje público y el escritor que convirtió la oralidad en una forma de hacer literatura.

que explora sus múltiples facetas como profesor de artes, performer en Las Yeguas del Apocalipsis, locutor en Radio Tierra, militante de las disidencias, el personaje público y el escritor que convirtió la oralidad en una forma de hacer literatura. El proyecto reúne un valioso conjunto de registros inéditos, que provienen del archivo personal de Constanza Farías, su amiga y sonidista en decenas de lecturas públicas, quien además realizó una asistencia sonora en este proyecto. Estos audios presentan la intimidad de Lemebel y su preparación antes de perder su herramienta de trabajo: la voz.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

4

LA DURA COLUMNA ACERCA DE LA ODISEA

El actor, poeta y académico Pedro Vicuña es una de las personas que más sabe sobre Grecia en nuestro país (vivió allí su exilio) y escribió una dura columna sobre la taquillera La Odisea, del cineasta Christopher Nolan, que actualmente se exhibe en Chile.

“La Odisea de Nolan no es La Odisea de Homero, evidentemente, de manera que ya el título de su obra contiene una trampa, es un engaño comercial cuyo objetivo parece ser sólo aumentar las arcas de la productora ; y así como se presenta, la película no sólo no acerca al público a conocer el texto original sino que lo aleja porque simplifica, sin piedad, un texto más complejo que me parece que es necesario conocer en toda su extensión, para tener alguna idea sobre el origen de nuestra manera de pensar y de enfrentar el mundo”, escribe Vicuña.

; y así como se presenta, la película no sólo no acerca al público a conocer el texto original sino que lo aleja porque simplifica, sin piedad, un texto más complejo que me parece que es necesario conocer en toda su extensión, para tener alguna idea sobre el origen de nuestra manera de pensar y de enfrentar el mundo”, escribe Vicuña. “En realidad, el director peca de deshonestidad intelectual, porque si bien lo que quiere decir sobre cómo nuestra civilización se destruye a sí misma es atendible – aunque no se requiera de mucha profundidad intelectual para llegar a esa conclusión – resulta porfiadamente deshonesto tergiversar el poema de Homero, a ese nivel de distorsión, sólo para respaldar su tesis forzando de manera espuria un texto fundante de nuestra civilización que contiene una multitud de claves que el señor Nolan no parece querer explorar y sobre las que no tiene punto de vista”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

5

SINFÓNICA ALEMANA

Primeros acordes es el título del concierto que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presenta este sábado a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

El programa reúne tres obras que van desde la creación contemporánea chilena al gran repertorio romántico francés y la música de juventud, todo bajo la dirección del maestro alemán de renombre internacional Wolfgang Wengenroth, quien debuta con este elenco.

y la música de juventud, todo bajo la dirección del maestro alemán de renombre internacional Wolfgang Wengenroth, quien debuta con este elenco. Además, el violonchelista James Cooper III, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, se presentará como solista en el Concierto para violonchelo y orquesta n.° 1 en la menor, op. 33 (1872) de Camille Saint-Saëns, una de las piezas más importantes del repertorio para este instrumento.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

ESCULTOR CHILENO PREMIADO EN ARGENTINA

Orgullo nacional: nuestro compatriota Mauricio Guajardo, hijo de minero y criado en las canteras de piedra de Chile, ganó el fin de semana pasado el primer premio en la Bienal del Chaco, en la ciudad argentina de Resistencia, donde se celebra cada dos años uno de los más importantes certámenes de escultura a nivel global.

Guajardo, nacido en Rancagua en 1976 y licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Fines Terrae de Santiago de Chile, compitió con otros nueve artistas llegados hasta Resistencia desde distintos lugares de América, Europa y Asia, y se alzó con el triunfo con la obra Cubo etéreo, un bloque suspendido que evoca el tiempo construido en mármol procedente de la provincia argentina de San Juan.

y se alzó con el triunfo con la obra Cubo etéreo, un bloque suspendido que evoca el tiempo construido en mármol procedente de la provincia argentina de San Juan. El premio “es maravilloso porque estamos en uno de los simposios de escultura más reconocidos a nivel mundial, donde todo el mundo quiere participar. Esta era mi quinta postulación y estoy feliz”, afirmó este domingo a los periodistas tras conocerse el palmarés de la Bienal.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

7

ALTOS PARIENTES HUMANOS

El análisis de huellas fósiles de hace 1,4 millones de años ha permitido concluir que uno de los antepasados del Homo sapiens en Kenia, Paranthropus boisei, era mucho más grande de lo que la ciencia pensaba hasta ahora, llegando a medir 1,80 metros y a pesar 75 kilos, informó EFE.

La revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias estadounidense recoge este lunes un estudio que aporta nuevos detalles sobre cómo eran y se comportaban los homínidos Paranthropus boisei, así como de su coexistencia en el mismo hábitat con el Homo erectus.

Paranthropus boisei, así como de su coexistencia en el mismo hábitat con el Homo erectus. El hallazgo de las huellas de ocho ejemplares de Paranthropus boisei fue especialmente sorprendente para una de las autoras este estudio, la paleobióloga del Museo de Historia Natural Smithsonian de Estados Unidos, Kay Behrensmeyer, que lleva investigando esa zona de Kenia, a las orillas del lago Turkana, desde 1969.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

EL UNIVERSO ANTES DEL UNIVERSO

Fue uno de los artículos más leídos de los últimos días: la nota de The Conversation sobre cómo era el Universo antes de ser el Universo.

“Antes de la etapa caliente (que llamamos Big Bang) debió ocurrir algo que preparó el terreno y dejó al universo listo para evolucionar de la manera en que lo hizo después . Una distribución de materia inmensamente rica que dio lugar a estrellas, galaxias, cúmulos, filamentos y vacíos”, indica la nota.

. Una distribución de materia inmensamente rica que dio lugar a estrellas, galaxias, cúmulos, filamentos y vacíos”, indica la nota. “La pregunta central de la cosmología moderna puede formularse así: ¿por qué ese inicio aparentemente simple contenía ya las semillas de toda la estructura posterior del universo?”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

LA CIENTÍFICA Y EL NIÑO DE EL PLOMO

Durante más de 70 años, la explicación más aceptada sobre la muerte del Niño del Cerro El Plomo fue que había fallecido por hipotermia durante una ceremonia realizada a más de 5.400 metros de altura.

Sin embargo, una investigación publicada en Science Advances propone una nueva interpretación: el niño murió producto de un traumatismo craneano provocado en el contexto de un sacrificio ritual de Capacocha .

. “ La Capacocha es una de las ceremonias incaicas imperiales más importantes. Muchas veces se simplifica solamente como un sacrificio y no es así. Marcaba cambios de ciclo dentro del imperio, como el ascenso de un nuevo Inca o acontecimientos extraordinarios, por ejemplo un terremoto o un maremoto. En ese contexto elegían niños, niñas y mujeres jóvenes de distintas partes del Tahuantinsuyo, porque iban a ser representantes de sus comunidades ante los dioses. El Inca elegía lo más preciado que tenía”, explicó la investigadora Verónica Silva Pinto a Emilia Aparicio .

Muchas veces se simplifica solamente como un sacrificio y no es así. Marcaba cambios de ciclo dentro del imperio, como el ascenso de un nuevo Inca o acontecimientos extraordinarios, por ejemplo un terremoto o un maremoto. En ese contexto elegían niños, niñas y mujeres jóvenes de distintas partes del Tahuantinsuyo, porque iban a ser representantes de sus comunidades ante los dioses. El Inca elegía lo más preciado que tenía”, . El estudio, liderado por la investigadora doctoral de la Universitat de València, junto al profesor Domingo C. Salazar-García, también reevalúa el caso de las jóvenes de Cerro Esmeralda , descartando que exista evidencia suficiente para sostener la hipótesis de que murieron por estrangulación.

, descartando que exista evidencia suficiente para sostener la hipótesis de que murieron por estrangulación. “ No solamente identificamos la lesión en el cráneo, sino que además reconstruimos el mecanismo de la muerte . Pudimos comprender cuál era la fuerza y la energía que se necesitaban para producir ese efecto. Es la primera vez que esta metodología se aplica en un contexto de Capacocha y nos permitió demostrar que el niño sufrió un traumatismo encéfalo craneano cerrado”, agregó.

. Pudimos comprender cuál era la fuerza y la energía que se necesitaban para producir ese efecto. Es la primera vez que esta metodología se aplica en un contexto de Capacocha y nos permitió demostrar que el niño sufrió un traumatismo encéfalo craneano cerrado”, agregó. Además, señalo que “lo que hay que entender es que para un andino la muerte no existe como un fin. Ellos no lo estaban asesinando. Para ellos, el niño iba a convertirse en representante de su comunidad ante los dioses. El rol que iba a desempeñar en esa otra vida era mucho más relevante que el que desempeñaba en la vida que nosotros entendemos hoy”.

La nota salió este sábado. Puedes leerla AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

Encuentro de Danzas Migrantes en Iquique

Este sábado y domingo el Teatro Municipal de Iquique será sede del Cuarto Encuentro de Danzas Migrantes, iniciativa organizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Ocho serán los elencos que se presentarán desde las 19:30 horas en ambas jornadas, para mostrar lo mejor de la cultura, danzas y tradiciones de cada país.

Las dos jornadas son de ingreso gratuito para la comunidad y por orden de llegada. No hay entradas dispuestas para el ingreso y solo se debe asistir.

Más información AQUÍ.

Obra El faldón de Violeta en Valparaíso

Una obra inspirada en la vida y el legado de Violeta Parra llega a la Biblioteca Libroalegre a través de la narración oral con arpilleras de la Compañía Alumbra Creando.

La obra, titulada El faldón de Violeta, es un espectáculo apto para público desde los mueve años de edad, y será exhibida este sábado en Playa Ancha.

Más información AQUÍ.

Coloquio sobre Héctor Herrera

Con el fin de recordar al artista Héctor Herrera se realizará el coloquio “Los oficios de crear: conversaciones entre la artesanía y las artes visuales”.

Se realizará el martes 11 de agosto, a las 15:00 horas, en el Auditorio de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción.

Más información AQUÍ.

Presentado por:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!