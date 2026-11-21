El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, lanzó una dura ofensiva contra el Gobierno de José Antonio Kast. Acusó falta de liderazgo presidencial, cuestionó las disputas internas de La Moneda y aseguró que ni siquiera está claro quién toma las decisiones en el Ejecutivo.

“Mira, mientras no resuelva quién es el que manda en el Gobierno, si es el Segundo Piso o el vicepresidente o el Presidente Kast, ahí hay una trilogía que es difícil de entender”, afirmó en entrevista con Radio Biobío.

“No sabemos con quién hablar”, agregó, apuntando a una descoordinación entre ministros, el Segundo Piso y el vicepresidente Claudio Alvarado. Para Parisi, el problema parte desde arriba: “El Presidente Kast defiende a Rabat, pero tiene descuidado a todo el resto”.

El excandidato presidencial puso como ejemplo la crisis en Ciencia, marcada por la renuncia de la subsecretaria Carolina Rossi y sus diferencias con la ministra Ximena Lincolao. A su juicio, el episodio refleja un “problema de liderazgo” del mandatario y una falta de claridad en la estructura de poder.

Arenas, Rabat y el PDG

Parisi también volvió a cargar contra el vocero Gonzalo Arenas, quien calificó al PDG como un “cúmulo de deseos”. El dirigente sostuvo que los cuestionamientos forman parte de un ataque “concertado” porque su colectividad representa “un riesgo muy fuerte al establishment político”.

Y cuando le preguntaron si esa pelea podría influir en los votos del PDG sobre la acusación constitucional contra Fernando Rabat, dejó una frase abierta: “Todo influye en política”.

Eso sí, no comprometió una posición ni anunció represalias, mientras la bancada sigue sin comunicar una definición colectiva sobre el libelo.

La ofensiva también alcanzó al senador Vlado Mirosevic (PL), quien había cuestionado la relación del PDG con el oficialismo. Parisi lo calificó como “el niñito de los mandados de Elizalde y de Boric”.

En materia económica, el líder del PDG calificó el alza de los combustibles como una “política ideológica del presidente Kast” y aseguró que el conflicto con los camioneros debió resolverse antes. Tampoco respaldó la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aunque reconoció que mantienen comunicación con su cartera.

Así, mientras los diputados del PDG mantienen abiertos los canales de diálogo con La Moneda, Parisi endurece su discurso contra Kast y cuestiona una conducción política en la que, según él, todavía no está claro quién lleva las riendas.