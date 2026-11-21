El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos investiga este viernes una aparente intrusión informática en su Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) sucedida en los últimos días, de acuerdo con CNN.

La intrusión, descubierta en los últimos días, supone el segundo incidente de seguridad de este tipo que afecta a la agencia en los últimos meses, según dos personas familiarizadas con la investigación citadas por CNN.

La cadena no precisó cómo se produjo el acceso, quiénes estarían detrás del ataque ni si los intrusos consiguieron extraer información de la base de datos.

El nuevo incidente se produce después de que en septiembre el FBI investigara un presunto robo de datos confidenciales de empleados y aspirantes a trabajar en la agencia, tras una denuncia del grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters sobre una intrusión en el portal de empleo.

“El FBI tiene conocimiento de un grupo de ciberdelincuencia que afirma haber vulnerado el portal FBIJobs.gov y haber afectado presuntamente la información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) de los empleados del FBI”, indicó entonces la agencia en una respuesta a EFE.

El acontecimiento sale a la luz tras una semana de que el sistema de control aéreo de Estados Unidos colapsara y provocara la cancelación de miles de vuelos en todo el país, evento que fue seguido por una serie de fallas en diferentes sistemas de entidades de estado y empresas.

La Administración del presidente, Donald Trump, ha minimizado este tipo de fallas y ha negado que exista un ataque sistémico por parte de agentes externos.

En medio de la crisis, el director nacional de ciberseguridad, Sean Cairncross, fuera relevado el jueves de su puesto por la Casa Blanca y sustituido de manera interina por la hasta ahora directora de información del pentágono, Kirsten Davies.