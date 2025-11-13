Radio Valentín Letelier prepara programa especial por jornada electoral y aniversario número 64

Este domingo 16 de noviembre, desde las 15:30 horas, Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso transmitirá un programa especial dedicado al desarrollo de las elecciones, combinado con la conmemoración de los 64 años de la emisora.

La señal —que se emite por 94 AM y 97.3 FM, además de su plataforma rvl.uv.cl— anunció una cobertura que incluirá música, repasos históricos, análisis, conversaciones en vivo y la entrega de los resultados electorales, todo bajo el sello característico de la radio universitaria.

El espacio será conducido por David Carrillo, René Cevasco, Eduardo Drouillas, Javier Moraga, Nicole Pastene y Ricardo Salazar. La estación invitó a su audiencia a sintonizar la programación especial con el mensaje: “En este domingo de elecciones, elige a Radio Valentín Letelier”.