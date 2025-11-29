The Beats anuncia su concierto más íntimo y exclusivo en Chile

THE BEATS, la única agrupación nombrada “The Best Beatles Band in the World” por la convención de Londres y Liverpool, confirma su esperado regreso a Chile con una propuesta sin precedentes. La banda, con más de 30 años de impecable trayectoria, ofrecerá un espectáculo exclusivo en el Metropolitan Santiago el 21 de marzo de 2026, diseñado para ser una experiencia íntima y de lujo solo para 1.000 personas.

La noticia más relevante para los fanáticos se centra en la apertura de la ticketera: la venta de entradas para este concierto único e irrepetible comienza este viernes 28 de noviembre a través Ticketmaster.

El espectáculo, titulado “AYER, HOY Y SIEMPRE”, es la obra teatral-musical renovada de THE BEATS, liderada por su fundador Patricio Pérez, quien junto a su elenco da vida a George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr. En 2026, el show promete revivir el movimiento musical y cultural más relevante de todos los tiempos en una noche repleta de magia y sorpresas, tal como solo THE BEATS puede lograrlo.

El reconocimiento mundial del grupo se basa en su meticulosidad histórica. Para la ambientación de cada acto, la banda utiliza la única colección completa que existe a nivel mundial de los instrumentos y amplificadores originales que utilizaban Los Cuatro Genios de Liverpool, además de contar con el vestuario completo usado por The Beatles entre 1962 y 1970. Esta dedicación les ha valido elogios de figuras como Allan Williams (primer mánager de The Beatles), quien aseguró: “Suenan mejor que los Beatles cuando yo los llevé a Hamburgo”.

