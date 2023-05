Transportes inaugura sitio web para verificar vehículos homologados para circular en Chile

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, presentó una herramienta tecnológica del Plan Calles Protegidas para los automovilistas del país. Se trata de una página web que permite a cualquier persona acceder a la base de datos de vehículos certificados por el llamado 3CV (Centro de Control y Certificación Vehicular) con las normas vigentes. “Esta nueva herramienta tiene que ver con que las personas no sólo necesitan sentirse protegidas en la calle, sino que también cuando compran un vehículo y proteger su inversión. Todo vehículo nuevo que se vende en Chile debe tener una homologación para circular. ¿Qué es esto? Es la acreditación de que el vehículo cumple con las normas exigidas en nuestro país y por lo tanto es seguro para las personas”, afirmó el secretario de Estado.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, presentó una herramienta tecnológica del Plan Calles Protegidas para los automovilistas del país. Se trata de una página web que permite a cualquier persona acceder a la base de datos de vehículos certificados por el 3CV (Centro de Control y Certificación Vehicular), con las normativas del Estado.

El objetivo de la nueva herramienta digital apunta a informar a las personas si el vehículo que buscan a adquirir cuenta con la homologación respectiva para circular por el país.

Para acceder a esta plataforma, los usuarios solo deben ingresar al banner habilitado en el sitio web del Ministerio de Transportes.

En la nueva plataforma de Internet, explicó el ministro Muñoz, los ciudadanos pueden conocer cómo es la homologación y acceder a una base de datos con el listado de vehículos homologados en Chile.

“Vamos a ser muy claros: en Chile ningún vehículo puede ser comercializado si no cuenta con la homologación que sólo entrega el 3CV del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Comprar un vehículo que no está certificado es un riesgo para los propios conductores y los demás usuarios de las vías, porque ese vehículo no cuenta con ninguna documentación que acredite que cumple con los requisitos técnicos y de seguridad que se exigen, por eso caen en la ilegalidad y al momento de ser fiscalizados son retirados de circulación”, señaló Muñoz.

Según el Ministerio, en lo que va de 2023, el 3CV ha homologado 512 tipos de vehículos, lo que representa el 80% de lo certificado en todo 2022. De estos, 246 corresponden a vehículos livianos, 227 a vehículos medianos, y 39 a motocicletas.

“Nuestro Centro de Control y Certificación Vehicular cuenta con equipos que diariamente están trabajando por la seguridad vial de nuestras calles. A través de una serie de pruebas, los profesionales del 3CV chequean que los distintos tipos de vehículos que desean ser comercializados en el país cumplan con las normas” explicó el ministro Muñoz.