Bono PAD de Fonasa: descubre costos y coberturas para cirugías, procedimientos y tratamientos

Uno de los principales beneficios para los afiliados a Fonasa es la posibilidad de adquirir el Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), que facilita el acceso a prestaciones de salud en centros privados.

Este beneficio, que también se extiende a los beneficiarios a cargo de los usuarios, asegura el pago de un monto fijo y preestablecido por diversas atenciones y paquetes de servicios, que incluyen desde intervenciones quirúrgicas hasta otros procedimientos médicos.

Debido a que el Bono PAD está relacionado con el pago de los procedimientos médicos, solo pueden acceder a él las personas inscritas en los tramos B, C y D de Fonasa, es decir, quienes cotizan el 7% de sus ingresos para salud.

Qué incluye el Bono PAD

Según lo que se detalla en el sitio web de Fonasa, el Bono PAD cubre la cirugía o intervención correspondiente, además de otros gastos asociados como los días de hospitalización, medicamentos, exámenes y todos los insumos necesarios para el tratamiento del paciente. También incluye el derecho a usar el pabellón quirúrgico y realizar biopsias.

Asimismo, el bono cubre algunas atenciones durante los 15 días posteriores al alta, como controles postoperatorios, reparación de lesiones iatrogénicas y el tratamiento de complicaciones comunes derivadas del procedimiento.

Fonasa destaca que al adquirir este paquete de salud, el usuario puede conocer de antemano el costo total de la atención, lo que asegura que no habrá sorpresas en el cobro final, ya que todos los gastos médicos están incluidos en el paquete, lo que garantiza una atención integral y la cobertura financiera correspondiente.

Procedimientos no cubiertos

Aunque el Bono PAD cubre un total de 73 intervenciones, hay algunos procedimientos que no están incluidos. Estos son:

• Cirugías anexas derivadas de los diagnósticos PAD.

• Complicaciones médicas después de 15 días tras el alta.

• En el caso de Cataratas, el lente intraocular debe ser cubierto con un programa médico complementario.

• En casos especiales de Parto, no cubre problemas médicos inesperados, como embolia de líquido amniótico, coagulopatías de consumo o trombofilia.

• Malformaciones o patologías previas al nacimiento de un bebé, en caso de nacer antes de las 37 semanas.

• Tampoco cubre embarazos múltiples, por tratarse de embarazos de alto riesgo.

• No cubre prótesis para tratar una Hernia Abdominal Simple o Complicada, así como para Acceso Vascular complejo para hemodiálisis.

Procedimientos cubiertos por el Bono PAD

El Bono PAD cubre una amplia variedad de procedimientos médicos, entre los cuales se encuentran:

Acceso vascular complejo (mediante FAV) para hemodiálisis

Acceso vascular simple (mediante FAV) para hemodiálisis

Angiografía Diagnóstica Cerebral

Angioplastia y Colocación de Stent en Arteria Carotidea

Apendicitis

Aspiración Folicular

Atención odontológica integral del paciente oncológico

Cataratas (no incluye lente intraocular)

Chalazión

Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico (incluye seguimiento)

Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica (incluye seguimiento)

Clínica de Lactancia (0 a 6 meses de edad)

Colelitiasis (Cálculos biliares)

Contractura Dupuytren

Criopreservación de Embriones

Criptorquidia

Crosslinking corneal

Dedos en Gatillo

Dedos en Gatillo (técnica WALANT)

Descongelación de Embriones

Diagnóstico, prevención y obturación (1 diente)

Embarazo ectópico

Embolizaciones de Malformaciones Vasculares No Rotas

Endarterectomía Carotidea

Endoprótesis total de hombro

Enfermedad crónica de las amígdalas

Estrabismo, tratamiento quirúrgico para mayores de 9 años

Estudio Apnea del Sueño

Fertilización asistida tratamiento baja complejidad hombre

Fertilización asistida tratamiento baja complejidad mujer

Fimosis

Fractura de clavícula con osteosíntesis

Glaucoma

Hallux Valgus (Juanetes)

Hemorroides

Hernia abdominal complicada

Hernia abdominal simple

Hernia del Núcleo Pulposo (cervical, dorsal, lumbar)

Hidrocele y/o Hematocele

Hiperplasia de la próstata

Histerectomía

Hospitalización Domiciliaria Básica paciente agudo

Ictericia del recién nacido

Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina Tratamiento

Inducción de la Ovulación

Inestabilidad de Hombro

Inestabilidad de Rodilla

Laboratorio FIV/ICSI o Fecundación

Litotripsia extracorpórea

Luxofractura cerrada de tobillo con osteosíntesis

Malnutrición Infantil

Menisectomía

Obturación 2 hasta 4 dientes (tratamiento complementario)

Obturación 5 y más dientes (tratamiento complementario)

Osteosíntesis Cúbito y/o Radio

Osteosíntesis Diafisiaria Humero

Osteosíntesis Muslo

Osteosíntesis Tibio-Peroné

Otitis Serosa, Mucositis o Mixiosis Timpánica Trat Quirúrgico

Parkinson Implantación de Estimulador Cerebral Profundo

PartoPeritonitisPreparación EndometrialProlapso Rectal Tratamiento Quirúrgico Vía AbdominalProlapso Rectal Tratamiento Quirúrgico Vía RectalProlapso vaginal anterior y/o posteriorPterigiónQueratectomia Fotorrefractiva o Queratomileusis FotorrefractivaQuistes SinovialesReconstrucción Mamaria Complejo Areola y/o PezónReconstrucción Mamaria con ColgajoReconstrucción Mamaria con Implante (2° tiempo quirúrgico)Reconstrucción Mamaria Diferida colocación expansorReconstrucción Mamaria Diferida prótesis definitivaReconstrucción Mamaria Inmediata con ImplanteReparación Prenatal de Espina BífidaRetiro de material de osteosíntesis de mayor complejidadRetiro de material de osteosíntesis de menor complejidadRuptura Manguito RotadorSoporte post transferencia embrionariaSíndrome del Túnel CarpianoSíndrome del Túnel Carpiano (técnica WALANT)Test de Levodopa – ParkinsonTiroidectomía SubtotalTiroidectomía TotalTransferencia embrionariaTrastorno del Espectro Autista evaluación diagnósticaTrastorno del Espectro Autista tratamiento de 13 a 18 añosTrastorno del Espectro Autista tratamiento de 6 a 12 añosTrastorno del Espectro Autista tratamiento hasta los 5 añosTratamiento de endodoncia biradicular (pre molar) una piezaTratamiento de endodoncia multiradicular (molar), una piezaTratamiento de endodoncia uniradicular (incisivo o canino)Tratamiento Endovascular de Aneurisma Cerebral No RotoTrombectomía mecánica infarto cerebralTrombolisis de urgencia infarto cerebralTumores o Quistes Tendino-MuscularesTumores y/o Quistes intracraneanosVaricoceleVasectomíaVegetaciones AdenoidesVárices

Este es solo un resumen de los procedimientos cubiertos por el Bono PAD. La lista completa incluye una amplia gama de intervenciones médicas, quirúrgicas y tratamientos de salud esenciales.