Confirman fecha del Black Friday Chile 2025: durará cuatro días consecutivos

La edición 2025 del Black Friday Chile ya tiene fecha confirmada. Este evento de descuentos masivos, tanto en tiendas físicas como online, reunirá nuevamente a marcas y comercios que ofrecerán promociones especiales en productos y servicios.

A través de un comunicado, la organización informó que la décima tercera versión se llevará a cabo entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, enfocándose en las compras navideñas.

El sitio web oficial del Black Friday Chile seguirá siendo www.blackfriday.cl, donde los usuarios podrán explorar las marcas participantes y sus ofertas, distribuidas en categorías como tecnología, viajes, belleza, juguetes, muebles, servicios, inmobiliarias, entre otras.

También se dio inicio al proceso de convocatoria para que Pymes y emprendedores conozcan los requisitos para integrar el catálogo del evento.

“(…) Esperamos superar la participación de empresas y la cifra de ventas que alcanzamos en la edición anterior”, señaló la organización, destacando que este año uno de los principales objetivos será contribuir a la reactivación de distintos rubros. En su edición pasada, Black Friday Chile contó con 585 marcas online y 2.100 comercios físicos a lo largo del país, logrando ventas que superaron los US$550 millones, gracias a más de 10 millones de transacciones.