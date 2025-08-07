Cuánto puedes ganar al invertir $500.000 a 30 días en un depósito a plazo fijo en este banco

En un contexto económico donde la seguridad y la estabilidad siguen siendo claves para muchos inversionistas, los depósitos a plazo continúan posicionándose como una de las alternativas más populares para rentabilizar el ahorro sin exposición a riesgos de mercado. Una reciente simulación realizada por nuestro equipo muestra los posibles rendimientos que una persona podría obtener al invertir $500.000 en pesos chilenos en Banco BCI, eligiendo entre tres plazos distintos: 7, 29 y 63 días.

Simulación de depósito a plazo fijo en BCI por $500.000

Depósito a 29 días

Ganancia: $1.692

Monto final: $501.692

Tasa del período: 0,33%

Tasa mensual: 0,35%

Vencimiento: 19 / 08 / 2025

Depósito a 7 días

Ganancia: $385

Monto final: $500.385

Tasa del período: 0,07%

Tasa mensual: 0,33%

Vencimiento: 28 / 07 / 2025

Depósito a 63 días

Ganancia: $3.885

Monto final: $503.885

Tasa del período: 0,77%

Tasa mensual: 0,37%

Vencimiento: 22 / 09 / 2025

Como se puede observar, el rendimiento aumenta a medida que se extiende el plazo de la inversión. No obstante, las tasas mensuales tienden a mantenerse estables en los plazos más largos, lo que puede ser un factor a considerar al momento de decidir el horizonte de inversión.

Una alternativa segura y predecible

Este ejercicio resulta útil para quienes buscan opciones de bajo riesgo para hacer crecer sus ahorros a corto o mediano plazo. Los depósitos a plazo, al ofrecer rentabilidad fija, permiten prever con claridad el monto que se obtendrá al vencimiento, lo que los convierte en una herramienta financiera atractiva en escenarios de incertidumbre.

Advertencia

Las cifras presentadas corresponden a una simulación informativa realizada el 21 de abril de 2025. Las tasas de interés y rendimientos pueden variar según las condiciones del mercado y las políticas internas de la entidad financiera. Por ello, se recomienda consultar directamente con BCI antes de tomar cualquier decisión de inversión.