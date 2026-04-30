Culpable soy yo: Kast dice que asumirá responsabilidad tras sumario de Contraloría a la Segegob

El Presidente José Antonio Kast abordó las medidas instruidas por la Contraloría General de la República en la Secretaría General de Gobierno (Segegob), luego que el organismo ordenara un sumario administrativo por eventuales imprecisiones vinculadas al uso de la frase “Estado en quiebra”.

La controversia se originó tras el informe del ente contralor que detectó inconsistencias en la cartera encabezada por la ministra Mara Sedini, situación que derivó en la apertura de una investigación interna para establecer posibles responsabilidades administrativas.

Consultado específicamente por el rol de su asesor Cristián Valenzuela —identificado como el ideólogo de la cuestionada frase—, Kast evitó trasladar responsabilidades y aseguró que será él quien responderá políticamente por el episodio.

“Nosotros agradecemos a la Contraloría la gran labor que realiza y estamos siempre, como corresponde en cualquier Estado de Derecho, a acatar y cumplir las instrucciones que nos da la Contraloría. Por lo tanto, ese proceso se iniciará y se tomarán las medidas que corresponda”, afirmó.

En esa línea, el mandatario enfatizó que no buscará responsabilizar a asesores o colaboradores por la situación. “Uno va corrigiendo las situaciones en que uno pueda haber fallado, y yo ahí asumo la responsabilidad. Yo no voy a delegar la responsabilidad de una situación en algún asesor”, sostuvo.

Kast insistió además en que cualquier observación administrativa derivada del proceso deberá recaer finalmente sobre él como jefe de Gobierno.

“Si el procedimiento administrativo señala algún reparo, bueno, seré yo el que vaya a asumir la responsabilidad. El responsable último soy yo”, agregó.

El jefe de Estado también defendió la reacción de La Moneda una vez conocida la observación de Contraloría, señalando que las correcciones se realizaron rápidamente.

“Desde que se planteó la situación, no hemos tenido en esa línea ninguna dificultad, así que se corrigió rápidamente”, concluyó.