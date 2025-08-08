Precio de la bencina para esta semana: revisa las variaciones del último informe

Los precios de los combustibles tendrán variaciones desde este jueves, según el último informe publicado hoy por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Estas modificaciones presentan tendencias opuestas para la bencina y el diésel, afectando a los consumidores de manera distinta.

Para las gasolinas de 93 y 97 octanos, se espera una baja de 1,7 y 16,8 pesos por litro ($/lt), respectivamente.

En contraste, el diésel registrará un aumento estimado en 21,4 $/lt. El Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular subirá ligeramente 0,5 $/lt, mientras que la parafina se encarecerá en 24,6 $/lt. Estos serán los cambios vigentes a partir del 7 de agosto:

Gasolina de 93: -1,7 $/lt.

Gasolina de 97: -16,8 $/lt.

Kerosene (parafina): 24,6 $/lt.

Diésel: 21,4 $/lt.

GLP Vehicular: 0,5 $/lt.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anticipó esta mañana las tendencias que comenzarán a regir mañana jueves.

En este contexto, explicó que el mecanismo para estabilizar los combustibles, en el caso del kerosene “toma en cuenta sólo las diferencias de precios internacionales y no lo que se deriva de tipo de cambio”.

“Como aumentó el dólar entre medio, aumento en kerosene. Pero el mecanismo sigue evitando aumentos mayores que se habrían producido si no hubiera estado en operación o si no tuviera los recursos que se le aportaron”, agregó Marcel.

Sobre el cálculo de las bencinas, desde la estatal señalaron que la estimación se basa en los valores de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, junto con otros costos relacionados a la importación, como el transporte marítimo.

Además, consideran las normativas del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Enap recalca que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, sino que actúa como intermediario en la venta de derivados de hidrocarburos a las compañías distribuidoras, “las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.