La Florida reparte gratis 5 mil collares con geolocalización para mascotas: cómo conseguirlos

La Municipalidad de La Florida inició la entrega de las primeras 200 unidades del collar inteligente CO.RA.GE, un dispositivo que facilita la identificación y el retorno de perros y gatos en caso de extravío, mediante un sistema de escaneo rápido con código QR o tecnología NFC. La iniciativa forma parte del lanzamiento oficial de este proyecto innovador, que busca mejorar la tenencia responsable de mascotas.

El director de la Corporación de Fomento de la Municipalidad de La Florida, Daniel Medina, explicó que este desarrollo es impulsado desde el Departamento de Innovación en conjunto con programadores de software, con el objetivo de democratizar el acceso a tecnologías NFC y QR para promover la tenencia responsable de mascotas.

“El dispositivo se coloca en el cuello de la mascota, ya sea perro o gato. Al escanear el código QR, el sistema envía un mensaje vía WhatsApp al dueño, entregando información sobre la ubicación de la mascota y su ficha de identificación. Esto permite coordinar el retorno de forma rápida en caso de extravío”, detalló Medina.

La ficha incluye el nombre del animal, datos médicos relevantes (como vacunas o alergias) y el contacto directo del responsable. Al mismo tiempo, el tutor recibe una notificación automática en tiempo real con la ubicación exacta donde fue escaneado el código, lo que agiliza el reencuentro.

Durante este año, la municipalidad proyecta entregar 5.000 collares NFC de manera gratuita.

Por su parte, el alcalde Daniel Reyes adelantó que en agosto se realizarán nuevas actividades en la comuna, incluyendo una ExpoMascotas.