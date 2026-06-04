Tres cambios que suman años a tu vida

Hola, espero que estés muy bien. Hace más de un año me había llamado la atención el uso de alucinógenos para tratar problemas de salud mental. Supe de primera fuente sobre el alivio experimentado por una paciente al consumir cápsulas hechas con ciertos hongos.

He seguido el tema y la tendencia no solo se ha mantenido, sino que muchos ya hablan de una “revolución en psiquiatría”. Sin embargo, también hay muchas dudas sobre su utilidad. Por eso quise compartir un estudio realizado por científicos del Charité-Universitätsmedizin Berlin que identifica en qué pacientes puede ser adecuada esta terapia y en cuáles no.

Estamos claros que mantener hábitos saludables nos ayuda a vivir mejor y cumplir años en buenas condiciones físicas y mentales. Los hallazgos de un trabajo realizado en la Universidad de Sídney sugieren que hacer solo algunos cambios en el sueño, el ejercicio y la alimentación puede sumar un año completo a tu vida. Lee de qué se trata.

En Mito o Verdad veamos si realmente la inteligencia artificial está ayudando a los humanos en materia de salud o simplemente es un “negocio” más. Y en Lo + Retro, un tema histórico que recuerda los 100 años de la obra cumbre de Iván Pávlov.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas nuestros contenidos de salud y bienestar.

1

De vuelta a los 60: el resurgimiento de los tratamientos psicodélicos

¿Has leído, visto películas o quizá viviste la llamada época psicodélica? Ese periodo que partió a mediados de la década de 1960 y se extendió hasta mediados de los 70.

En esos años surgió un movimiento contracultural que buscaba la exploración de la mente, la expansión de la consciencia a través del arte, la música y el consumo de alucinógenos como el LSD. Una década que transformó la sociedad occidental y en salud cambió la percepción de la mente humana y sus posibilidades.

Tras el declive, la psicodelia tuvo un renacimiento en los 90. Entonces los conciertos de rock fueron reemplazados por fiestas electrónicas.

En los últimos años, la psicodelia ha vivido un nuevo resurgimiento con el renovado interés en la terapia con sustancias como el LSD, la psilocibina y la MDMA (éxtasis) para tratar enfermedades mentales, como la depresión, el trastorno por estrés postraumático y la ansiedad.

La psilocibina es una sustancia natural que se encuentra en más de 200 especies de hongos alucinógenos. En el cuerpo, se metaboliza y se une a los receptores de serotonina del cerebro.

Hoy hay muchos estudios que hablan de una “revolución en psiquiatría”. Sin embargo, también hay muchas dudas sobre su utilidad. Mientras que algunos pacientes se benefician de esta terapia, otros no, y algunos incluso se deterioran.

Científicos del Charité-Universitätsmedizin Berlin recopilaron experiencias de terapeutas de todo el mundo para identificar pacientes adecuados con mayor precisión en el futuro.

Así, los investigadores han descrito por primera vez el perfil de un buen candidato para la terapia asistida por psicodélicos en un artículo publicado en Nature Mental Health.

“Tratar a los pacientes con sustancias psicodélicas es similar a usar una cuchilla afilada. Con eso en mente, es muy importante saber cuándo usarlo, y cuándo no”, dice el director del estudio y jefe del laboratorio de investigación de Drogas Recreativas en el Departamento de Psiquiatría y Neurociencias del Campus Charité Mitte, Dr. PD. Felix Betzler.

Pone como ejemplo a una mujer de mediana edad. “Cuando llegó por primera vez a la clínica, llevaba años sufriendo de depresión. Hasta el punto de que ya no podía sentir felicidad. Todos los intentos de tratamiento basados en medicamentos no habían mejorado sus síntomas. Incluso estaba inapta para el trabajo”.

Nunca había probado una sustancia que alterara la mente. Ella describió la experiencia como dolorosa y curativa al mismo tiempo, “como si hubiera estado navegando a través de una tormenta cuando, de repente, el sol atravesó las nubes”, dijo.

Seis semanas después del tratamiento, su depresión se levantó por primera vez en más de una década. “Después aplicamos una prueba de depresión y no se identificó ningún signo medible del trastorno”, agregó Betzler.

Intoxicantes terapéuticos

Las sustancias psicodélicas pueden influir en la percepción, las experiencias emocionales y el estado de conciencia de una persona, y tienen una larga historia de uso como intoxicantes.

Es posible que este estado excepcional e inducido artificialmente promueva la formación de nuevas conexiones entre las células nerviosas, haciendo que el cerebro sea más “flexible”. Los mecanismos fundamentales aún no se entienden en detalle. Sin embargo, incluso una o dos sesiones guiadas suelen lograr un impacto.

Pero los resultados del tratamiento varían significativamente, como ilustra otra paciente, también una mujer de mediana edad.

“Recibió el mismo diagnóstico del ejemplo anterior: había experimentado síntomas similares y se encontró en circunstancias personales parecidas. Sin embargo, a diferencia de la primera paciente, ella experimentó la sesión como una especie de tortura interna”, señaló el médico.

No hubo ningún avance; simplemente estaba feliz una vez que la sesión había terminado.

“Su depresión no mejoró. Todo lo contrario, de hecho: después de la sesión de terapia, sintió una sensación aún más fuerte de desesperanza”, añadió.

¿Cómo es posible que haya resultados tan dispares?

En busca de respuestas, Felix Betzler y su equipo trabajaron con investigadores en Alemania, Francia y Estados Unidos para encuestar a terapeutas de todo el mundo que regularmente realizan terapias asistidas por psicodélicos.

Recogieron respuestas de un total de 158 profesionales, independientemente de si trabajaban dentro de un marco legal regulado, con aprobación legal basada en estudios clínicos, en países donde se permite el uso de estas sustancias, o si brindan terapia “subterránea”.

“El resultado más importante es el perfil general del paciente como tal, porque, desde la perspectiva de un terapeuta, esto proporciona una indicación de una buena respuesta al tratamiento”, explica Betzler.

“Identificamos una serie de características pronunciadas en las que los encuestados estuvieron de acuerdo”.

Además de un entorno estable y el apoyo de familiares y amigos, ciertos rasgos de personalidad también parecen propicios para el éxito del tratamiento.

“Una apertura a nuevas experiencias, la capacidad de aceptar ciertas circunstancias y dejarlas ir, y la capacidad de formar apegos seguros son factores decisivos”, dice la investigadora junior del Departamento de Psiquiatría y Neurociencias, y autora principal del artículo, Grace Viljoen.

Las experiencias previas con estados alterados de conciencia, incluso a través de la meditación y técnicas especiales de respiración, también resultan útiles.

Por el contrario, el uso de otras sustancias, como cocaína, anfetaminas, alcohol y cannabis, ejerce una influencia negativa.

Los terapeutas encuestados también creen que el tipo de personalidad tiene un papel que desempeñar.

Los pacientes con tipos de personalidad evitativa, dependientes o compulsivas son particularmente adecuados para la terapia asistida por psicodélicos. Se debe tener precaución con los pacientes que tienen tipos personales paranoicos, esquizoides y esquizotípicos.

Los tipos de personalidad narcisista y antisocial y las personalidades límite emocionalmente inestables resultaron más difíciles de categorizar. “El conocimiento de qué perfiles de pacientes son adecuados para esta forma de terapia y los perfiles que pueden ser perjudicados, nos permitirá controlar mejor quién recibe dicha terapia. Representa un paso más hacia la psiquiatría de precisión en un campo altamente dinámico”, subraya Betzler.

La configuración correcta

El estudio enfatizó otro punto: la terapia asistida por psicodélicos está lejos de ser una “cura milagrosa” fácil.

En cambio, el éxito del tratamiento depende en gran medida de una preparación cuidadosa, orientación profesional durante la sesión y cuidado de seguimiento diligente para procesar la experiencia.

Antes de la terapia, los pacientes deben tener la oportunidad de generar confianza con su terapeuta, formular objetivos claros y expresar sus miedos. También es recomendable someterse a terapia exclusivamente en centros especializados y en el contexto de estudios clínicos.

Esta es la única manera de garantizar que los terapeutas operen sobre una base científica y tomen decisiones en consecuencia.

Los terapeutas que ofrecen sustancias psicodélicas en otros entornos no sujetos a controles clínicos o regulación ven las perspectivas de éxito con más optimismo en todos los ámbitos.

“El análisis de datos para este subgrupo mostró que, ya sea entre las personas mayores, aquellas con enfermedades graves o aquellas con apoyo social limitado, e incluso dejando de lado las experiencias negativas anteriores, las reservas sobre el uso de sustancias en entornos subterráneos eran significativamente menores que en entornos legales. En un escenario ideal, los parámetros que hemos identificado como decisivos se utilizarán en la selección de pacientes en el futuro”, señala Felix Betzler.

2

Tres simples cambios que pueden sumar un año a tu vida

Ya sabemos en Efecto Placebo que el sueño, la alimentación y el ejercicio son fundamentales para la salud, y las mejoras en cualquiera de estas áreas pueden tener un gran impacto.

Ahora estamos descubriendo que unos cambios mínimos en las tres áreas pueden mejorar la salud más que centrarse en una sola de ellas. Esa es la conclusión de un nuevo estudio de investigadores australianos que sugiere fuertes efectos sinérgicos.

Los hallazgos muestran que sumar solo 5 minutos de sueño, 2 minutos de actividad de intensidad moderada y media ración de verduras al día pueden sumar un año completo a tu vida.

“El mensaje clínico central es que unos cambios combinados modestos en estos tres factores pueden ser más importantes que intentar modificar un comportamiento de forma aislada”, afirmó el profesor de actividad física y salud poblacional en la Universidad de Sídney y la Universidad Monash en Australia, Emmanuel Stamatakis.

En 2025, Stamatakis llamó la atención con un artículo en Nature Communications que demostraba que cada dosis de 60 segundos de ejercicio vigoroso diario podía alargar la esperanza de vida y reducir el riesgo de enfermedades cardiometabólicas y cáncer.

Ahora, basándose en datos del UK Biobank, los últimos hallazgos de su equipo muestran un efecto sinérgico que “rebate el enfoque de todo o nada. Si un paciente tiene dificultades para lograr un gran cambio en un área, puede que aún valga la pena buscar mejoras más pequeñas en varios ámbitos a la vez”, dijo Stamatakis.

Lo indispensable para una vida más larga

Los investigadores partieron de una línea de base baja, creando una puntuación compuesta para la dieta, la actividad física y el sueño de los participantes en el estudio que se encontraban en el quinto percentil.

Estas personas dormían unas 5,5 horas por noche, registraban 7,3 minutos de actividad moderada diaria y obtuvieron una puntuación de calidad de la dieta de 36 sobre 100.

A partir de ahí, los especialistas se propusieron encontrar las mejoras mínimas necesarias para aumentar la esperanza de vida saludable.

Estas son algunas conclusiones:

El mínimo: las personas que sumaron 5 minutos de sueño, 2 minutos de actividad de intensidad al menos moderada y media ración de verduras al día vivieron un año más que aquellas con la referencia más baja.

Lo óptimo: dormir entre 7,2 y 8 horas, realizar 43 minutos de actividad moderada y llevar una dieta de alta calidad (puntuación de 57,5 a 72,5 sobre 100) se asoció con más de 9 años adicionales de vida saludable y esperanza de vida.

La sinergia: los cálculos muestran que estos cambios multiplican el poder de cada uno. Por ejemplo, si se confía únicamente en el sueño para sumar un año a la vida, se necesitarían 25 minutos adicionales por noche. Pero si se combina con 2 minutos de actividad y media ración de verduras, solo se necesitan 5 minutos de sueño adicionales para obtener ese mismo año extra.

“Lo que más llamó la atención fue lo pequeños que eran los cambios combinados estimados para obtener una señal significativa”, dice Stamatakis.

“Estamos acostumbrados a que los consejos sobre el estilo de vida suenen grandiosos, difíciles y, a veces, desalentadores. Ver que unos pocos minutos adicionales de sueño, un par de minutos de actividad de moderada a vigorosa y una modesta mejora en la dieta se asociaban con un año adicional de vida fue sorprendente”, señala el profesor.

“Científicamente, eso refuerza la idea de que los comportamientos cotidianos interactúan en el mundo real, y en la práctica sugiere un mensaje más esperanzador y menos abrumador para los pacientes y los médicos”, resume.

¿Cómo empezar?

“La flexibilidad de realizar varios cambios pequeños puede ser importante. Este es un camino más flexible y alcanzable para muchos pacientes”, comentó la especialista en medicina del estilo de vida y medicina familiar, y directora médica de la Fundación Kellyn, Meagan L. Grega.

Si queremos mejorar nuestro bienestar, la doctora Grega sugiere que partamos preguntándonos: ¿qué es lo más importante para mí?

Puede ser la fuerza y la vitalidad para mantenerse activo con la familia, o proteger la salud cognitiva. Elegir el comportamiento da autonomía y ayuda a acceder a nuestra motivación interna.

Mejorar el sueño podría significar “crear una rutina constante para relajarse o establecer un recordatorio para la transición hacia la hora de acostarse. Revisar un día típico puede revelar oportunidades para breves ‘bocadillos de ejercicio’ o ráfagas cortas de movimiento integradas en las rutinas existentes”.

En cuanto a la dieta, sigue el ejemplo del estudio reciente y sugiere agregar media ración de verduras al día. Eso equivale aproximadamente a una zanahoria mediana, medio pimiento o 120 ml de jugo de verduras.

¿Te atreves a cambiar alguno de estos factores?

3

Los asistentes de IA están redefiniendo la atención en salud

La inteligencia artificial (IA) ha ido permeando cada área del quehacer humano. Y aunque no te des cuenta o no quieras reconocerlo, está más presente en tu vida de lo que imaginas. En salud ha ido tomado rápidamente un lugar como pilar de la atención médica.

En medio de la creciente competencia, numerosos gigantes de la tecnología han lanzado asistentes de IA de salud orientados al consumidor. Las primeras versiones se anunciaron en 2025, seguidas de una rápida ola de lanzamientos que en 2026 ofrece una gama amplia de servicios.

Estas plataformas ahora permiten a los usuarios cargar registros médicos, sincronizar datos portátiles e interpretar resultados de laboratorio complejos en tiempo real. Esto podría remodelar el acceso a la atención médica para las poblaciones rurales y reducir la carga de los departamentos de emergencia.

El artículo “Big tech y el auge de los asistentes de IA de salud“, escrito por el candidato a MD-PhD en la Escuela de Medicina de Harvard, Tejas S. Athni, analiza las capacidades y estrategias de cinco gigantes globales: OpenAI, Google (Verily), Amazon, Microsoft y Anthropic a medida que avanzan hacia la orientación médica personalizada.

La función proporciona un análisis paralelo de cómo los diferentes ecosistemas tecnológicos están abordando y cambiando la atención médica:

OpenAI (ChatGPT Health): aprovecha su enorme base de usuarios al permitir que cientos de millones de personas creen espacios de trabajo de salud personalizados con seguimiento longitudinal, ofrecidos de forma gratuita para reducir las barreras de entrada.

Google/Verily (Verily Me): se distingue con un modelo híbrido en el que los proveedores con licencia revisan los conocimientos generados por IA, posicionando la herramienta como una plataforma de prestación de atención en lugar de un simple chatbot.

Amazon (One Medical Health AI): se centra en la orquestación de la atención, vinculando el triaje de IA directamente con Amazon Pharmacy y más de 200 clínicas físicas de One Medical.

Microsoft (Copilot Health): integra citas de buena reputación de fuentes como Harvard Health y funciona como una herramienta de navegación para ayudar a los usuarios a encontrar médicos basados en el seguro y la ubicación.

Anthropic (Claude for Healthcare): comercializa un enfoque de seguridad primero, utilizando IA constitucional para proporcionar orientación médica conservadora y fuertes descargos de responsabilidad para generar confianza de los consumidores.

La privacidad y la espiral de hipocondría

Si bien el potencial de atención descentralizada y personalizada es enorme, el informe aborda preocupaciones críticas.

Athni señala que, si bien algunas plataformas como One Medical y Verily de Amazon se comercializan como compatibles con HIPAA, otras, como ChatGPT Health y Claude for Healthcare, operan en entornos cifrados separados, pero no están oficialmente cubiertas por HIPAA para uso del consumidor.

El informe también advierte de los peligros de estos sistemas, incluido el riesgo de diagnóstico erróneo y el potencial de espirales de hipocondría, donde la ansiedad de salud impulsada por la IA podría paradójicamente aumentar la carga de seguimiento de los médicos humanos.

Un cambio estructural en la atención

El auge de estas herramientas marca un cambio fundamental en la forma en que las personas interactúan con el sistema médico.

Al ir más allá de las simples consultas de búsqueda a la orquestación de atención activa y el análisis de datos multimodales, big tech está estableciendo una nueva puerta de entrada descentralizada a la industria de la salud.

4

Lo + Retro: 100 años de la obra cumbre de Pávlov

¿Recuerdas el experimento de Pávlov? Si no es así, te cuento.

En 1926, el gran fisiólogo experimental Iván Pávlov (1849-1936) publicó en Rusia la primera edición de la que se considera su obra cumbre: “Lecciones sobre el trabajo de los grandes hemisferios cerebrales”, donde recopila conferencias que dictó en San Petersburgo sobre los reflejos condicionados.

Cuando tres años después salió su primera versión en castellano, el médico y humanista español Gregorio Marañón lo celebró en el prólogo:

“El libro de Pávlov, como técnica de investigación y más que nada como ejemplo de la actitud en que debe ubicarse el investigador al frente de la verdad, es de tan admirable enseñanza que he hecho lo que he podido para que una traducción española la ponga en manos de médicos de nuestra lengua”.

Pávlov es conocido en particular por sus descubrimientos sobre la fisiología de la digestión, que le valieron el Premio Nobel en 1904, pero sobre todo por sus clásicos experimentos de reflejo condicionado como función del sistema nervioso central.

El fisiólogo creía que, así como el perro produce saliva cuando escucha el sonido de una campana o metrónomo que le anuncia el alimento, el fenómeno también podía explicar actividades y patologías psíquicas humanas.

“Las diferentes clases de hábitos basadas en disciplina, aprendizaje y educación no son más que una larga cadena de reflejos condicionados”, postuló en su libro.

Tras la muerte de Pávlov en 1936 y en particular bajo el régimen de Stalin, sus descubrimientos, aunque bien fundamentados, se convirtieron en doctrina estatal y en la década de los años 50 dominaron las ciencias naturales y humanidades en la Unión Soviética y otros países de la cortina de hierro, impregnando todas las disciplinas médicas.

En un célebre encuentro “científico” organizado por Stalin en 1950 para ensalzar la obra de Pávlov y extenderla a todos los campos del conocimiento, la Sesión Pavloviana, los expositores no tenían como objetivo debatir sobre ciencia, sino difamar y mandar al ostracismo a los seguidores de otras escuelas fisiológicas, señalándolos como “desviacionistas, antimarxistas, idealistas, cosmopolitas y reaccionarios”, describieron autores españoles en la revista Neuroscience and History.

Aquí termina esta edición de Efecto Placebo, espero que te hayas entretenido y aprendido algo que puedas sumar a tu vida. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl. ¡Buena semana!