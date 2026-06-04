Concejales de Las Condes piden inhabilitar por cinco años a exalcaldesa Daniela Peñaloza

Los concejales de Las Condes Richard Kouyoumdjian (RN, oficialismo), Nayati Mahmoud (Frente Amplio, oposición) y Leonardo Prat (independiente-Republicano, oficialismo) concretaron la presentación de un requerimiento ante el Segundo Tribunal Electoral Regional Metropolitano (TER) para buscar la inhabilidad de la exalcaldesa Daniela Peñaloza (UDI, oficialismo). La acción apunta a que la exjefa comunal no pueda ejercer cargos u oficios públicos por cinco años, en el marco del denominado Caso Cesfam.

El escrito, de 55 páginas incluyendo anexos y evidencias al que tuvo acceso La Tercera, pide hacer efectiva esa sanción y, de manera subsidiaria, aplicar una medida compatible con su condición de exalcaldesa de Las Condes. Según los requirientes, Peñaloza habría incurrido en irregularidades administrativas, notable abandono de deberes, faltas graves a la probidad administrativa e incumplimiento de deberes estatutarios.

La presentación ocurre después de una investigación impulsada por la actual alcaldesa Catalina San Martín y otros concejales, tras la cual Contraloría determinó irregularidades en la compra de un Cesfam, entre ellas sobreprecio y omisión de información al concejo municipal.

Kouyoumdjian afirmó que los ediles están “siendo consistentes” con lo anunciado previamente en el concejo municipal. Mahmoud sostuvo que, considerando que trabajadores municipales de menor rango ya han enfrentado represalias, correspondía agotar las instancias para que Peñaloza reciba sanciones por sus acciones.

El requerimiento ya fue recepcionado por el TER y queda pendiente que se confirme su tramitación. En paralelo, en Las Condes se ha mirado con escepticismo a los concejales que no firmaron la acción, mientras la UDI se manifestó en contra del requerimiento.