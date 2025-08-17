Por qué se retrasó la eliminación de la tarjeta de coordenadas hasta el 2026

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidió posponer hasta el 1 de agosto de 2026 la eliminación de las tarjetas de coordenadas como mecanismo de autenticación en pagos y transferencias electrónicas.

Esta medida busca facilitar la transición de los usuarios hacia sistemas de autenticación más robustos y reducir el riesgo de fraude, especialmente en segmentos de la población que aún utilizan medios impresos para realizar sus transacciones.

#Comunicadodeprensa📣 Esta medida busca facilitar la transición hacia mecanismos más robustos de autenticación, que contribuyen a mitigar el riesgo de fraudes para aquellos segmentos de la población más intensivos en el uso de estos medios impresos para sus transacciones. pic.twitter.com/XukILnaGEo — Comisión para el Mercado Financiero (CMF) (@cmfchile_) August 7, 2025

Recomendaciones de la CMF antes de la eliminación de la tarjeta de coordenadas